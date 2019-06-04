 Украина готова к переговорам с Россией и к выполнению Минских договоренностей, но должна стать сильнее экономически и в военном плане, - Зеленский

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интефракс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы готовы к переговорам с Россией, мы готовы выполнять Минские договоренности, но мы должны быть, в первую очередь, способны защитить себя, стать сильнее экономически, политически и в военном плане", - сказал Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.
А це можливо виконуючи "мінські домовленості".
в Раде гиви и моторылы. разоренные паРашей дыры восстанавливает и финансирует Киев, отрывая от обессиленной и истощенной остальной страны.
на евроинтеграции Украины и вступлении в НАТО можно поставить крест.
рашистская срань довольно потирает руки.
ЗеБiли кого ви вибрали, iдiоти?
А Зеленський сказв. що все буде добре і Україна переможе, незважаючи на опір кацапів та каркаючих соєвих ботів
и лишь потом, медленно, в течение несколько лет выполнение Украиной своей части соглашения. пока стреляет рашистская и коллабрантская срань, выполнять нечего.
За Пианиста-Президента !