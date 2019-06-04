EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  5818  241
Все про:Зеленский (1617) переговоры (3630) минские соглашения (2575)

 Украина готова к переговорам с Россией и к выполнению Минских договоренностей, но должна стать сильнее экономически и в военном плане, - Зеленский

Украина готова к переговорам с Российской Федерацией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира на Донбассе, но страна должна быть способной защитить себя и становиться сильнее,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интефракс-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы готовы к переговорам с Россией, мы готовы выполнять Минские договоренности, но мы должны быть, в первую очередь, способны защитить себя, стать сильнее экономически, политически и в военном плане", - сказал Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контактная группа по Донбассу обсудит вопрос прекращения огня и обмен пленными 5 июня, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/n3130564
 
   
 Топ комментарии
 
И эта безумная глупость - Украина готова выполнять Минские договорняки, это что, до сегодня не выполнила, то Волкер просто пистел, что Украина выполнила со своей стороны всё а рашка ничего. да он просто - Долподятел Зе.
 показать весь комментарий
 
его глупость не ограничена ни чем - какие условия не исполняет Украина?! вот выбрали придурка, так теперь будет вам всякие глупости в его текстах и так скоро он точно объявит ВСУ карателями и правы сектор фашистами.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Пора вже припиняти цю безглузду кроваву бійню.
А це можливо виконуючи "мінські домовленості".
 показать весь комментарий
 
Вмовте кацапів та ордло виконувати "мінські домовленості"
 показать весь комментарий
 
 
раковую рашисткую опухоль дамбабве и луганду в Украину, газ беспрепятственно в Германию.

в Раде гиви и моторылы. разоренные паРашей дыры восстанавливает и финансирует Киев, отрывая от обессиленной и истощенной остальной страны.

на евроинтеграции Украины и вступлении в НАТО можно поставить крест.
рашистская срань довольно потирает руки.


ЗеБiли кого ви вибрали, iдiоти?




 показать весь комментарий
 
 
Найкращого президента за всі часи Незалежності обрали. Юля була б ще кращою, але у неї шансів не було. Занадто багато бруду брехливого на неї вилито.
 показать весь комментарий
 
В тебе пуп ще не розв'язався від потуг виставити Королеву Брехні святою та Божою ? Даремні зусилля , вся Україна знає її як облуплену . Вуля певно запрошувала на переможний бенкет що так стараєшся ?
 показать весь комментарий
 
Перекладіть людською мовою, будь ласка.
 показать весь комментарий
 
Перекладаю: За образу діючого президента в соцмережах можливі неприємні санкції до автора
 показать весь комментарий
 
Не ной уже, всю ветку засрал раб клоуна. Холуй...царя обиделииии!! ааа..ироды Україна готова до переговорів з Росією і до виконання Мінських домовленостей, але має стати сильнішою економічно й у військовому плані, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2103
 показать весь комментарий
 
твой сцарь смешон и сброшен с пьедестала, его место на мусорнике
 показать весь комментарий
 
Та ви що? Україна готова до переговорів з Росією і до виконання Мінських домовленостей, але має стати сильнішою економічно й у військовому плані, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1847 Так перелякались за свого презЕ, що вирішили цензуру ввести? А Порох не боявся вашого гавкоту . Так що ж воно сказало?
 показать весь комментарий
 
 
Петрусь боявся. Дуже боявся. Смертельно боявся. За 500 метрів до АП всі підходи були перекриті колючим дротом і автоматниками з собаками.
А Зеленський сказв. що все буде добре і Україна переможе, незважаючи на опір кацапів та каркаючих соєвих ботів
 показать весь комментарий
 
Зеленський красавчег! І комунокацапоїдів дах рве від нього і шоколадну ботву))
 показать весь комментарий
 
 
Ипать, порохоскот! А ну ка напомните мне и хтож это трындел 5 лет про "безальтернативность минских соглашений"? Ась?
 показать весь комментарий
 
 
Вы эту Зеленую обезьяну выбрали что бы она еще 5 лет это же говорила?Она вроде обещала нечто креативить и варианты разные а на деле делает все тоже что и ПОрошенко
 показать весь комментарий
 
 
Т.е твой кондом кучерявый напару с ****** подписали кукую то хрень, твой кондом 5 лет звиздел, что альтернативы этой хрени нет, а виноват во всем зеленский. Хм... Ты давно у психиатра был?
 показать весь комментарий
 
вначале прекращение огня. полное. вывод войск и оружия параши и контроль Украины над участком границы в дЫрах.
и лишь потом, медленно, в течение несколько лет выполнение Украиной своей части соглашения. пока стреляет рашистская и коллабрантская срань, выполнять нечего.
 показать весь комментарий
 
То есть твоё ЗЕчучело делает то же самое что и Петя. А ты зебик можешь только повизжать что Петя так же делал 5 лет в жалких попытках оправдать своего клоуна))
 показать весь комментарий
 
Конечно)С тобой разве можно спорить?Ты чертовски самоубежденная личность)
 показать весь комментарий
 
Нет..Они как раз и есть стоПроцентные украинцы!...И готовы воевать до последнего Не украинца на восточном фронте!
 показать весь комментарий
 
видел я их готовность, на кавенамайдане, киевляне их заплевали и прогнали ссаніми тряпками
 показать весь комментарий
 
Твой пердак скоро дамбамчта порвут. По твоей же вине, гнида
 показать весь комментарий
 
 
Тебе, как специалисту по пуканам, виднее, хорошо тебе когда разрывает, или плохо.
 показать весь комментарий
 
 
Твоего визгу истеричного на ветке столько шо это у тебя больше всех рвёт...Шо ты истерику закатил истеричка...Шо царя обидели, ты щас бедненький пеной изойдёшь..аа царя обидели алярм
 показать весь комментарий
 
А поконкретнее можно? Что и как собирается выполнять Зеленский и в какой последовательности? Если послушать Путина и Лаврова, что по их мнению должна выполнить Украина, то Украину можно сразу закрывать, а Зеленский останется генералом без войска и президентом без государства. Но с 95-кварталом, гастролирующим по Сибири.
 показать весь комментарий
 
 
Никогда Зеленский конкретно не говорил, и вот опять (с)
 показать весь комментарий
 
 
Сын украинской охлократии и особа, приближенная к инкубатору, собирается приехать в Минск и на двух языках, включая суржик, просить путина перестать стрелять: "Же не манж па сис жур…"
 показать весь комментарий
 
 
Украинский Запад с УкРосийским Востоком никогда не найдут примирения и Общего Языка...Тут Россия виновата еще по столетней истории...А Путин лишь дергает за ниточки...Он или распутает клубок или....Подольет еще масла в огонь вражды Запада и Востока...Вы же сами не помиритесь...Слишком различна ментальность
 показать весь комментарий
 
А что он сказал не так? Все дипломатично . А может кто-то знает как решить данный конфликт, при котором Украина находится в проигришной ситуации?
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина готова к переговорам с Россией и к выполнению Минских договоренностей, но должна стать сильнее экономически и в военном плане, - Зеленский
 
 
 
 
 
 вверх