EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  244  15
Материалы по теме:
Все про:героизм (139) Нацполиция (9489) Шевченко Артем (164) Кирилл Тлявов (1)

 Трагедия с Кириллом Тляловым способна перечеркнуть доверие к системе, но есть много примеров полицейского героизма по спасению детей, - Шевченко

Глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, в свете трагедии в Перяславе-Хмельницком опубликовал перечень фактов, когда полицейские спасали детей.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "По данным из наших открытых источников несколько примеров героической и самоотверженной полицейской работы по спасению только детей. Взрослых - еще больше. Конечно трагедия Кирилла Тлявова по своему морально-психологическим эффекту и воздействием на уровень доверия к полицейской системы способна их перечеркнуть. Но от этого они не исчезнут, как исчезнут и те полицейские, кто ежедневно это делает. Итак:

1) 1 июня 2019 г. оперативник Хотинского отделения полиции Черновицкой области Иван Дудчак спас девушку, которая хотела прыгнуть с моста.

2) 17 мая 2019 г. краматорские правоохранители спасли 4-летнего ребенка, который находился в антисанитарных условиях и устроили в детское медицинское учреждение города.

3) 21 февраля 2019 г. в Харькове полицейский охраны спас пассажиров маршрутного автобуса от жуткого ДТП.

4) 10 февраля 2019 г. в Кременчуге патрульные полицейские помогли вытащить из горящей квартиры женщину и двух детей.

5) 19 января 2019 г. четверых детей вынесли из горящего дома полицейские на Черниговщине.

6) 16 января 2019 г. в Сумах полицейские спасли годовалого ребенка, которая едва не замерзла на 10-градусном морозе.

7) 27 декабря 2018 г. Евгений Ткаченко, инспектор управления патрульной полиции в Полтавской области, спас жизнь женщине вытащив ее из-подо льда.

8) 25 декабря 2018 г. в Тернополе полицейский прошел по карнизу многоэтажного дома, чтобы попасть в квартиру и спасти ребенка.

9) 18 октября 2018 г. в Виннице партульний полицейский вступился за женщину с ребенком и, приняв удар на себя, пострадал от агрессивного мужчину, который пытался их убить.

10) 29 сентября 2018 г. в Одессе полицейские спасли трехлетнего мальчика от падения с карниза балкона.

11) 20 августа 2018 г. Сотрудник подразделения ТОР из Мариуполя, находясь в Харькове обезоружил и задержал мужчину, который угрожал детям пистолетом.

12) 27 июля 2018 г. в Донецкой области во время отдыха участковый офицер Олег Ковалев спас на воде ребенка, а сам погиб.

13) 18 апреля 2018 г. Кременчугские патрульные спасли ребенка от пьяных родителей и передали родственникам.

14) 26 марта 2018 г. лейтенант Николаевской патрульной полиции Андрей Белоус спас девятимесячную ребенка, которого мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросила из Ингульского моста в реку.

15) 6 марта 2018 г. полицейские Кировоградщины спасли из снежной ловушки 9-летнего мальчика.

16) В октябре 2016 г. патрульный Вячеслав Харченко в Киеве спас из пожара семью с 6-летним ребенком.

17) 2 октября 2016 г. патрульный полицейский Константин Харченко в Запорожье спас от смерти человека, которому бандиты прострелили легкое.

18) 8 августа 2016 г. Участковый полицейский из Курахово спас 4-летнюю девочку и ее семью от угарного газа".

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/n3130557
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мля! Не хватает ещё шоб там все ушлёпки были!
 показать весь комментарий
 
 
Гоните этого ворюгу и мошенника Сабакова и не придумывайте тут глупых отмаз. Лично он и его когда никого не спасали кроме своей шкуры и своих взрослых проворовавшихся детей)
 показать весь комментарий
 
 
По собаке Авакову согласен на 100%. Но, думаю, что только за этот год под колесами пьяных ублюдков погибло с десяток детей. Эти случаи ничем, в принципе, не отличаются - непредумышленное убийство с отягчающими обстоятельствами. Только здесь журнашлюхи истерят, а в случаях с ДТП - все молчок!
 показать весь комментарий
 
 
Этот хитрый клоун уже давно должен быть смещен .И эта случайная трагедия с этими пешками -полицейскими это всего лишь одна капля и в без того переполненную чашу терпения. У Сабакова на роже просто написано - хитрожопый жулик присосавшийся как клещ к кормушке и власти.
 показать весь комментарий
 
Поліція Криму й Донбасу вже показала, на які геройства здатні у МВСУ. Вистачить вже самим себе хвалити.
 показать весь комментарий
 
Какое доверие???? То, что переоделся мусоров в полицейских и появилось доверие???? Его как не было так и нет.
 показать весь комментарий
 
Какой отпетый цинизм! При чем одно к другому?????? Трагедия с Кириллом Тляловым способна перечеркнуть доверие к системе, но есть много примеров полицейского героизма по спасению детей, - Шевченко - Цензор.НЕТ 5142
 показать весь комментарий
 
В тому й біда МВС Авакова-порятунок це випадки а вбивство й беззаконня "поліції це система!
 показать весь комментарий
 
Співчуття родині загиблого хлопчика.. Страшне горе прийшло в їхню сім'ю.. Проблеми з "реформованою" поліцією виникли не позавчора.. Вони виникли значно раніше - тоді коли поліціянти били в Дніпрі людей на 9-те травня, тоді коли закуті в кайданки затримані стояли на колінах в снігу перед Верховною Радою України.. .. Але тоді прихильники петі аплодували авакову, а тепер змішують його з лайном.. А чому змішують ? А тому, що аваков поставив хрест на петіних намаганнях за гречку вскочити на другу каденцію.. Висновок - прихильникам петі байдуже втрачене дитяче життя, прихильникам петі важливішою є втрачена каденція мародера.. Тому й репетують та біснуються..
 показать весь комментарий
 
 
как бы "героизм" изначально закладывается в понятие полицейский, разве не?? они за это зарплату с медальками получают, льготы разные. а настоящие поступки совершают и обычные обыватели, при чем бездвоздмезтно т.е. даром. и где слова про ответственность, которая налагается статусом "полицейский"??
там же сегодня еще на квадике кого-то отмудохали, и еще что то было...
 показать весь комментарий
 
А шо у кого-то появилось доверие, что есть что перечеркивать
 показать весь комментарий
 
 
Раз Зеленский оставил Авакова, значит его в полиции ВСЕ УСТРАИВАЕТ.
И руководством полиции и проведенной там реформой он ДОВОЛЕН.
По этому зе-боты и зе-билы: "глотайте молча".

 показать весь комментарий
 
19) Сергей Приходько
- в 2010 году забил до смерти студента Игоря Индило
- в 2012 году получил условный срок 5 лет и был освобожден от уголовной ответственности
- в 2016 получил повышение, стал майором полиции
- в 2019 продолжает работать в радикально реформированной полиции
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТрагедия с Кириллом Тляловым способна перечеркнуть доверие к системе, но есть много примеров полицейского героизма по спасению детей, - Шевченко
 
 
 
 
 
 вверх