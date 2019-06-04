 Контактная группа по Донбассу обсудит вопрос прекращения огня и обмен пленными 5 июня, - Зеленский

"Завтра в Минске обсудим, во-первых, прекращение огня, (во-вторых) обмен пленными", - сказал Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава государства отметил, Украина будет активно работать над гуманитарным направлением, а также экономическими вопросами.

Он также сообщил, что новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в среду, 5 июня, примет участие в первом после обновления состава украинской делегации заседании ТКГ.

"Начальник Генерального штаба будет работать согласно нашей украинской доктрине… завтра у нас состоится первая встреча, кстати, он (Хомчак) тоже будет на этой встрече. Первая встреча в Минском формате. Там будут определенные предложения по возвращению к Минску. Прекращение огня – мы хотим все закончить", - подчеркнул Зеленский.

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