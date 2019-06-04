EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  332  10
Все про:Зеленский (1617) переговоры (3630) Донбасс (18656) Трехсторонняя контактная группа (99)

 Контактная группа по Донбассу обсудит вопрос прекращения огня и обмен пленными 5 июня

Трехстороння контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе в среду 5 июня в Минске обсудит вопрос прекращения огня и обмен пленными, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Завтра в Минске обсудим, во-первых, прекращение огня, (во-вторых) обмен пленными", - сказал Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

Глава государства отметил, Украина будет активно работать над гуманитарным направлением, а также экономическими вопросами.

Он также сообщил, что новоназначенный начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в среду, 5 июня, примет участие в первом после обновления состава украинской делегации заседании ТКГ.

"Начальник Генерального штаба будет работать согласно нашей украинской доктрине… завтра у нас состоится первая встреча, кстати, он (Хомчак) тоже будет на этой встрече. Первая встреча в Минском формате. Там будут определенные предложения по возвращению к Минску. Прекращение огня – мы хотим все закончить", - подчеркнул Зеленский. 

Также читайте: Встреча Зеленского со Столтенбергом проходит в штаб-квартире НАТО

Источник: https://censor.net.ua/n3130555
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А що, Хомчака він висилає не переговори в Мінськ, щоб він про щось домовлявся з сепарами? Гризлов там з задоволенням відійде в сторону!
 показать весь комментарий
 
"Завтра в Минске обсудим, во-первых, прекращение огня, (во-вторых) обмен пленными", - сказал Зеленский.

Он говорит точь в точь, что и Петя говорил))) Петя тоже самое 5 лет говорил про прекращение огня, и про пленных)) Т.е у ЗЕкловуна кроме Кучмы и такой же риторики как и у Пети ничего нет.
 показать весь комментарий
 
Но как весело петю гавном поливать! Было
 показать весь комментарий
 
Нет. С таким выражением лица, ты слона не продашь! (с)
 показать весь комментарий
 
Оригинальная команда Зе не нашла ничего лучшего как воскресить Кучму и проводить все те же унылые нормандские форматы и минские встречи) А разговору то было - и креативно и много вариантов)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонтактная группа по Донбассу обсудит вопрос прекращения огня и обмен пленными 5 июня
 
 
 
 
 
 вверх