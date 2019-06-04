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 Аваков и Князев встретились с семьей убитого полицейскими Кирилла Тлявова. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с мамой и бабушкой Кирилла Тлявова и принесли свои соболезнования семье погибшего мальчика.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Аваков и Князев встретились с семьей убитого полицейскими Кирилла Тлявова 01

Родные Кирилла попросили организовать психологическую помощь для старшего сына Дениса Тлявова. Была достигнута договоренность, что Нацполиция направит в семью Тлявових специалистов-психологов, специализирующихся на работе с людьми, которые пережили потерю близких.

Аваков и Князев встретились с семьей убитого полицейскими Кирилла Тлявова 02

Князев принес извинения родным Кирилла от имени Национальной полиции и заверил, что со стороны ведомства будет оказана вся необходимая помощь для расследования обстоятельств, приведших к трагедии.

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"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Аваков.

Аваков и Князев встретились с семьей убитого полицейскими Кирилла Тлявова 03

Глава Нацполиции Князев сообщил, что сотрудниками управления Нацполиции в Киевской области принято решение перечислить семье погибшего свой однодневный заработок. Нацполиция предоставит всю необходимую помощь и возьмет на себя расходы по погребению погибшего мальчика.

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Аваков и Князев встретились с семьей убитого полицейскими Кирилла Тлявова 04

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/n3130553
 
 
 Топ комментарии
 
им бы в отставку, это было бы правильно
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аваков цінний прахвесіонал епохи Зе. попереду вибори, і аваков як і його нацжони можуть зіграти корисну роль в боротьбі з опонентами. тим паче справи про так званий підкуп виборців та сітки можуть знову реанімувати.
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Пояснюю: Кирило Тлявов - це і є той вбитий 5-річний пацан.
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Ну кацап в своем репертуаре: - пришел, накосячил, всех послал. Матом не ругается, матом разговаривает.
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а чего это ты, мудак, решил, что можешь удалять мои посты?
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Пришли сказать, что ребёнка уже не воскресить Какой смысл ломать жизнь двум ценным сотрудникам полиции. Детей, стариков и женщин в стране много и поэтому каждый сотрудник на счету
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им бы в отставку, это было бы правильно
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аваков цінний прахвесіонал епохи Зе. попереду вибори, і аваков як і його нацжони можуть зіграти корисну роль в боротьбі з опонентами. тим паче справи про так званий підкуп виборців та сітки можуть знову реанімувати.
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Що, штанці рве? До чого тут "епоха Зе"? Це ж твого Пєтюні корєш ліпший. П'ять років норм було, а ось зараз понесло, говномета.)))
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Я так понимаю если его не вынесут с креслом,сам не уйдёт
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Аваков уже передумал в окопы?
Уже популистской лапшой народу уши обвешивает?
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Дуже правильне рішення, хоч мабуть і батькам і міністру з керівником поліції дужке важко псилогічно. Думаю, що усім необхідно зменшити градус напруги і дати можливість слідчим з"ясувати всі обставини ціє трагедії.
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Да, особенно министру тяжело. Кушать не может, наверняка, бедняга.
Но да, главное, чтобы наказание нашло виновного, а не какого-то левого "мимопроходила".
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правильное решение - это обоим уйти в отставку/добровольно/
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Руководитель полиции - ее лицо. Достаточно посмотреть на рожу Князева - там все четко написано и нарисовано - и его биография, и его карьера. И это лучшее, что было в наличии из имеющегося на тот момент биоматериала.
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Я не про лицо написал, а про рожу. Это чтобы помягче выразиться.
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чушь не неси.... при чем тут лицо? ты по лицу судишь людей или по их поступкам?
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Почему-то защитники негодяев в погонах - неизменно хамоватые типы, которые не находят других аргументов, кроме оскорблений и угроз. Или корпоративная содидарность?
Объясняю: Князев сделан из того же материала, что и его ублюдочные подчиненные. Он несет за них полную ответственность. Но при этом даже этого не осознает.
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ну какая отставка? о чем вы? после Княжичей не ушел.
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гарна кімната для зустрічей, пшонка-стайл)))- не заглушиш не вб'єш !
треба зелі) поставити питання про необхідність розміщення охфісу
ментів паліції в центрі Києва, за це можна трохи грошей в бюджет) додати,
більше чим за Лу"янівське сізо! Аваков и Князев встретились с семьей убитого полицейскими Кирилла Тлявова - Цензор.НЕТ 7760
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На фото тощая ментиха с руками в карманах штанцов. Обратите внимание - отечественная ментура очень любить стоять "ноги нарасчепирку" - типа крутые парни, и дули крутят в карманах штанов. Жлобота.
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Вона була там на випадок виникнення конфлікту.
Вона повинна була відтягувати жінок від чоловіків.
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Тощая ментиха... И жиробасные потерпевшие? Ну, продолжая ваше оценивание по внешнему виду?
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Аваков с Князевым решили родить им другого ребёнка взамен? Если нет , то зачем эта встреча? Отставка даже не обсуждается?
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Материальная помощь, например.
Почему из-за действий двух идиотов, руководство полиции должно идти в отставку? Это что, самое ужасное происшествие за пять лет и в нашей стране?
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Та баба с торсом борца,могла бы и в нокаут отправить этого козлину. Нечего скромничать с чмырями.
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ашот целый дневной заработок перечислил? свой? ему бы наградной маузер почистить, чтобы осечку не дал...
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Земля пухом хлопчику ..
ПС .)))..А вчора зато свинарчуковий *прямий -кривий канал помалювався *(вибори.. вибори.. ) ..коли Гамнопоьський хвалився. що нададуть квартиру батькам загиблого .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАваков и Князев встретились с семьей убитого полицейскими Кирилла Тлявова. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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