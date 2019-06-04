 ЦИК зарегистрировала уже 32 кандидата в нардепы в мажоритарных округах

Об этом сообщает ЦИК в Facebоok, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 4 июня состоялось заседание ЦИК, на котором были зарегистрированы 11 кандидатов в народные депутаты Украины и 10 официальных наблюдателей от международных организаций.

Из Киевской области - Филимоненко Всеволод (избирательный округ №211), Леденева Анна (избирательный округ №214).

Из Полтавской области - Бублик Юрий (избирательный округ №145), Линчевский Игорь (избирательный округ №148).

Из Одесской области - Червачов Сергей (избирательный округ №140).

Из Луганской - Василец Олеся (избирательный округ №114), с Донецкой - Аксенов Андрей (избирательный округ №50), Чанов Дмитрий (избирательный округ №51), Иванова-Емельяненко Наталья (избирательный округ №60), из Днепровской - Грыжук Валентин и Товкун Алена (избирательный округ №37).

Всего на сегодня зарегистрировано 32 кандидата.

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Напомним, 21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.