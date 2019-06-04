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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1617) НАТО (6375) Столтенберг (664)

 Встреча Зеленского со Столтенбергом проходит в штаб-квартире НАТО

В Брюсселе проходить встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", генсек альянса встретил украинскую делегацию на входе в штаб-квартиру организации.

Зеленский и Столтенберг шли вместе, оживленно общаясь. Высокие представители прошли к VIP-corner, где позировали для официальных фотографий, пожимая друг другу руки. При этом они продолжали общение, улыбаясь друг другу.

Также читайте: Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом на посту президента

После этого они прошли дальше в помещение. Зеленского сопровождают заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко и вице-премьер министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Ожидается, что после переговоров Зеленский и Столтенберг дадут пресс-конференцию, по окончании которой глава украинского государства примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Брюсселе задекларирует неизменность курса Украины на ЕС и НАТО, - Мендель

Источник: https://censor.net.ua/n3130548
 
 
 Топ комментарии
 
на каком языке оживленно общались?
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дуже неконкретно відповідає на брифінгу! Дуже путано! Це чмо - абсолютно не в темі проблем!
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Каждый на своём.

Ну справедливости ради, поехал встречаться с руководством НАТО и ЕС - уже Вовке "+ " в карму от меня.
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а вот общаться с журналистами не будет-это что------или на вопросы все таки боится отвечать....без Узеленского….
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как общались показано в фильмах про войну. Кажный из своего окопа высказывал своё мнение о коллеге из другого окопа АТОвцы знатные профи, по рациям высказывать оценочные суждения другой стороне.
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Для тебя так важно,на каком языке общались?
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на немецком, тебя берут переводчиком.
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напереводила.. намедсестрила... всё-таки пишется через чёрточку.
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не знаю, як вони спілкувались, але англійською, видно, він може лише "зі словником". Оскільки, коли Столтенберг відповідав на брифінгу - він його не чув, на нього не дивився, явно його слів не сприймав.

Короче, володіє англійською на рівні шостого-сьомого класу....
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Головне питання, - розмова з перекладачем ?
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этого нет, ведь всем ясно что Вова к языкам не тяготит....
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Главное что бы к бюджету не тяготел, а все остальное приложиться.))
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В прошлом году в это время было на 11 лярдов меньше чем сейчас.
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З 2015 року стабільне зростання, а тут якогось пішло вниз?
Встреча Зеленского со Столтенбергом проходит в штаб-квартире НАТО - Цензор.НЕТ 657
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як помінявся тренд ЗВР України після Пороха?
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Странное, как минимум, у тебя "головнэ пытання" для таких встреч.
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брифінг зі Столтенбергом - зебіл читає заяву з бомажки. До речі, англійською. Цікаво було би послухати акцент...
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до речі Столтенберг читав з бумажки
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лучше читать с акцентом, чем думать с диагнозом алигофрения
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дуже неконкретно відповідає на брифінгу! Дуже путано! Це чмо - абсолютно не в темі проблем!
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ні, твоя черга класу. А мені - оцінювати.
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то есть, ты признаешь, что ты бестолковый брехун Встреча Зеленского со Столтенбергом проходит в штаб-квартире НАТО - Цензор.НЕТ 5709
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ти зебіл кончений, навіть не вкурюєш, що тобі толкують.
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шикарный ответ, только добавь ещё немного злости, а то соевый глист без леденцов на ужин останешься Встреча Зеленского со Столтенбергом проходит в штаб-квартире НАТО - Цензор.НЕТ 5597
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кому цікаво - пряма трансляція на 5-томку порошенківському телеканалі
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Очередной тест на лояльность Зе прошел
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Заметка ни о чем. "ежик с медведем сидели и смотрели на звезды" и то информативней
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Презедент повернув Леоніда Кучму на посаду представника України в триконтактній групі по Донбасу в Мінську, яку він покинув за власним бажанням 28 вересня 2018 року.
А скільки бруду було вилито на Петра Порошенка через знаходження Кучми на цій посаді..
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Теперь будут молчать, как и про офшоры и про Вальцманов...
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- Когда будут готовы результаты анализов?
- Позавчера.
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Дайте йому сто днівДень 1:Референдум за мир
День 2:Повернення Портнова
День 3:Повернення Хорошковського
День 4:Факап великобританці, продаж Сватів Яндексу
День 5:Ліга сміху, майдан негативне явище, затримання подлітка за пікет.
День 6:Шаурма, Московське поздоровленняКиеву.
День7:коментарі з погрозами дівчині на сайті преза
День8:ігнор дефолту Коломойши
День9:Саака,Бібіпка,Данилюк загубив РНБО
День10:Забув шо главнокоман це він
День11:Кортеж по встрєчкє
День12:Шарій планує в раду
День13:Сходив на Монатіка ...
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а по сути, какая разница куда планирует шариков ??? и все остальное тупо рошеновранье
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Столтенберг не знає плакать, чи сміятись.
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Какая зрада для ******... а сколько было вангований на тему "как Зе будет стоять на коленях у Путена"... это по ходу такая лузерская натура ****** - все их предсказания исполняются с точностью да наоборот. Встреча Зеленского со Столтенбергом проходит в щтаб-квартире НАТО - Цензор.НЕТ 9026
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У тебя телячья радость от слова "оживлённый"? Потом тебе скажут - "непринуждённый", "дружеский", "деловой"... и ни слова - о чём разговор, но ты этому возрадуешься
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Как обычно... Бессвязный поток сознания ПЕТЕраста...
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Извини, это не для тебя, а для тех, кого интересует - как Лукашенко менял Верховный совет, нарушал законы, как его ляпы выдавали за успехи и как он "меняет мир, выступая в ООН".
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рошения,я запутался, как не с куйлом встреча то ???? подскажите) призываю ботов по 5 копеек и прочих гыгалок из мацквабада
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"Прихильників Зеленського не проймає ніяка логіка. Ніякі зашквари їхнього кумира. У них головний аргумент, аргумент №1: "Зате такий як ми". І це істинна правда. Справді - такій як вони. Навіщо їм надто розумний, який знає кілька мов, економіку, політологію, міжнародні відносини? Ходить в костюмі з краваткою? Працює день і ніч? На рівних розмовляє з Меркель чи Трампом? Їм потрібен такий, що їсть шаурму, говорить на суржику, не може зв'язати двох слів, забиває на роботу заради Турції чи Монатіка. Точно такий як вони. І вони щасливі. Готові простити йому безмежну дурість,повну залежність від коломойського, розвал економіки, армії та втрату державності. Навіщо їм армія? Щоб синочка призвали? Та краще, щоб її не було. Що їм та держава? Її на хліб не намажеш. Поршенко точно таким не буде. Тому одна єдина поїздка Порошенка на відпочинок посеред неймовірного кількарічного навантаження - викликає люту ненависть. А Вова наш. Ну з'їздив у Турцію. Ну сходив на концерт. Ну пострибав на лігє смєха. Нада жє чєловєку атдахнуть. Нє дают работать порохоботи." - пише журналіст у своєму Фейсбуці.
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Ще раз: нас цікавлять результати, а не слова. Нехай навіть вони "англійською, з бомажки" зачитані. Не фонтан, але зійде, як для першого разу.

Головне питання: !!! Які результати зебіл привезе з цього вояжу ???
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печенья и конфет тебе не привезет, можешь даже не мечтать
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если человека укусит вампир - человек тоже становится вампиром..... такое впечатление, что всех петерастов покусало говно
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любимый президент ***** - Пепа в это время плотно сидит на стакане и на чемоданах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВстреча Зеленского со Столтенбергом проходит в штаб-квартире НАТО
 
 
 
 
 
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