 Встреча Зеленского со Столтенбергом проходит в штаб-квартире НАТО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Интерфакс-Украина", генсек альянса встретил украинскую делегацию на входе в штаб-квартиру организации.
Зеленский и Столтенберг шли вместе, оживленно общаясь. Высокие представители прошли к VIP-corner, где позировали для официальных фотографий, пожимая друг другу руки. При этом они продолжали общение, улыбаясь друг другу.
После этого они прошли дальше в помещение. Зеленского сопровождают заместитель главы администрации президента Вадим Пристайко и вице-премьер министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Ожидается, что после переговоров Зеленский и Столтенберг дадут пресс-конференцию, по окончании которой глава украинского государства примет участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов.
Ну справедливости ради, поехал встречаться с руководством НАТО и ЕС - уже Вовке "+ " в карму от меня.
Короче, володіє англійською на рівні шостого-сьомого класу....
А скільки бруду було вилито на Петра Порошенка через знаходження Кучми на цій посаді..
- Позавчера.
День 2:Повернення Портнова
День 3:Повернення Хорошковського
День 4:Факап великобританці, продаж Сватів Яндексу
День 5:Ліга сміху, майдан негативне явище, затримання подлітка за пікет.
День 6:Шаурма, Московське поздоровленняКиеву.
День7:коментарі з погрозами дівчині на сайті преза
День8:ігнор дефолту Коломойши
День9:Саака,Бібіпка,Данилюк загубив РНБО
День10:Забув шо главнокоман це він
День11:Кортеж по встрєчкє
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День13:Сходив на Монатіка ...
Головне питання: !!! Які результати зебіл привезе з цього вояжу ???