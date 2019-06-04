 Центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали товаров на 300 млн грн, ликвидирован налоговиками в Киеве

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Рубеж", "Бастион" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст.205, ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 УК Украины под процессуальным руководством прокуратуры города Киева была установлена группа жителей Одессы и Одесской области, которые оказывали киевским и одесским предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации таможенных платежей при импорте товаров по заниженной таможенной стоимости.

Для реализации преступных намерений участники схемы создали ряд подконтрольных предприятий - импортеров и компаний - нерезидентов. Получая заказ на импорт товаров из Китая, они оформляли поддельные внешнеэкономические контракты между подконтрольными импортерами и нерезидентами на импорт определенной продукции (товары для ремонта и строительства, рыболовные орудия, текстиль, фурнитура, посуда, обувь, одежда, игрушки и др.), внося в них недостоверные сведения о стоимости и номенклатуре импортируемых товаров.

Смотрите: Центр минимизации таможенных платежей, через который в Украину были импортированы товары на 60 млн грн, ликвидирован в Киеве. ФОТОрепортаж

Поддельные пакеты документов, в которых стоимость ТМЦ занижалась в 5-10 раз, использовали для таможенного оформления товаров.

В дальнейшем реализацию импортируемых ТМЦ документально отражали в адрес предприятий с признаками фиктивности, а фактически указанную продукцию передавали заказчикам услуг минимизации, которые реализовывали ее за наличные без отражения в налоговом и бухгалтерском учете.

Таким образом, общий объем операций, проведенных через предприятия, которые входили в центр минимизации таможенных платежей, в течение 2018-2019 годов составил около 300 млн гривен.

Смотрите: Налоговики изъяли у жителя Одесчины контрабандных сигарет иностранного производства на 22 млн грн. ФОТОрепортаж

По результатам обысков, проведенных в Киеве, Одессе и Одесской области в офисных, складских помещениях, транспортных средствах и по месту жительства фигурантов, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение ТМЦ стоимостью почти 6,3 млн грн. без документов, подтверждающих их происхождение, а также поддельные документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Продолжается следствие.