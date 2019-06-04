 Популярный сервис знакомств Tinder попал в реестр Роскомнадзора и может начать "сливать" личные данные пользователей

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Украина

На попадание Tinder в реестр организаторов распространения информации обратила внимание организация Роскомсвобода. В реестре отмечено, что компания, владеющая сервисом, включена туда 31 мая.

"Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения", - сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

Отмечается, что организаторы распространения информации (ОРИ), включенные в реестр Роскомнадзора, должны хранить на территории России информацию о действиях пользователей (метаданные), а также переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей и предоставлять их по требованию уполномоченным органам - например в ФСБ.

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В Tinder в свою очередь подтвердили, что сервис был внесен Роскомнадзором в реестр распространителей информации, однако это не означает, что ресурс будет передавать данные о своих российских пользователях властям.

Об этом заявил официальный представитель Tinder российскому ресурсу "Коммерсант".

"Мы получили запрос на регистрацию от российских органов власти, и на данный момент мы зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям закона. Тем не менее, эта регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству", - подчеркнул представитель Tinder.

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В свою очередь обозреватель DW Александр Плющев отмечает, что потенциально база данных сервисов знакомств - отличный источник компромата, причем не в российском, а в мировом масштабе. А резонанс - это именно то, что сейчас нужно Роскомнадзору, который уже больше года фактически не может исполнить решение суда о блокировке Telegram.

"Пока от Tinder ничего не требуют, но рано или поздно ему придется выбирать - жертвовать безопасностью пользователей или российским рынком. Для российских властей - это идеальная мишень. Или, если хотите, идеальный партнер: как бы он ни действовал, он будет играть на руку Москве. Согласится на передачу данных - это будет первый крупный успех распространения российской политики регулирования интернета на иностранных игроков", - заключает он.