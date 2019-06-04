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 Общество, За рубежом
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Все про:спецслужбы (380) слив информации (12) Роскомнадзор (33)

 Популярный сервис знакомств Tinder попал в реестр Роскомнадзора и может начать "сливать" личные данные пользователей

Роскомнадзор внес сервис знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации. Попадание в реестр накладывает на компанию обязанность делиться информацией о пользователях со спецслужбами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC News Украина

На попадание Tinder в реестр организаторов распространения информации обратила внимание организация Роскомсвобода. В реестре отмечено, что компания, владеющая сервисом, включена туда 31 мая. 

"Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения", - сообщили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

Отмечается, что организаторы распространения информации (ОРИ), включенные в реестр Роскомнадзора, должны хранить на территории России информацию о действиях пользователей (метаданные), а также переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей и предоставлять их по требованию уполномоченным органам - например в ФСБ.

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В Tinder в свою очередь подтвердили, что сервис был внесен Роскомнадзором в реестр распространителей информации, однако это не означает, что ресурс будет передавать данные о своих российских пользователях властям.

Об этом заявил официальный представитель Tinder российскому ресурсу "Коммерсант".

"Мы получили запрос на регистрацию от российских органов власти, и на данный момент мы зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям закона. Тем не менее, эта регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству", - подчеркнул представитель Tinder.

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В свою очередь обозреватель DW Александр Плющев отмечает, что потенциально база данных сервисов знакомств - отличный источник компромата, причем не в российском, а в мировом масштабе. А резонанс - это именно то, что сейчас нужно Роскомнадзору, который уже больше года фактически не может исполнить решение суда о блокировке Telegram.

"Пока от Tinder ничего не требуют, но рано или поздно ему придется выбирать - жертвовать безопасностью пользователей или российским рынком. Для российских властей - это идеальная мишень. Или, если хотите, идеальный партнер: как бы он ни действовал, он будет играть на руку Москве. Согласится на передачу данных - это будет первый крупный успех распространения российской политики регулирования интернета на иностранных игроков", - заключает он.

Источник: https://censor.net.ua/n3130544
 
 
 Топ комментарии
 
Все ,кто имеет росийские сайты - сильно рискуют. Система кгб никуда не уходила.
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якого дідька інформація про закордонних користувачів Тіндера повинна разом чи то у купі з листуванням якогось кацапа видаватися ФСБ? Як тоді з захистом даних євпропейских чи американських користувачів Тіндера? Закрилися би вже у своєму чебурнеті і не морочили світові голову.
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Ничё, скоро полностью перейдут на чебурнет и будет им счастье.
Не переживайте, все значимые и интересные российские хостинги находятся в Европе и Америке. В российском контенте мы ограничены практически не будем, разве шо больше не увидим ордовский зомбо контент, который мы итак не смотрим. А вот росиянам станет тошно жить.
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Все ,кто имеет росийские сайты - сильно рискуют. Система кгб никуда не уходила.
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Что удивительно:
Очень много рассиян честно и добровольно поддерживают такую ситуацию и не видят никаких опасностей в том, что их спец-службы будут о них знать и следить.
Почему-то они не понимают, что если даже самой спец-службе они и НАХ не нужны.
То, в этих самых спец-службах, работают самые обычные. те же самые рассияне, которые пьют по вечерам водку(боярышник), берут кредиты в банках под грабительские проценты и вообще далеко НЕ ангелы.
И вот они ведь ТОЖЕ будут иметь доступ этим самым персональным данным.
И могут легко следить и узнавать подробности не только о "террористах", но и просто о соседях, их женах, детях, .........
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У росіян на рівні підсвідомісті закладено щоб ними керувала "тверда рука" - сталіна, путлера тощо. Їм це до вподоби Популярный сервис знакомств Tinder попал в реестр Роскомнадзора и может начать "сливать" личные данные пользователей - Цензор.НЕТ 2861
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якого дідька інформація про закордонних користувачів Тіндера повинна разом чи то у купі з листуванням якогось кацапа видаватися ФСБ? Як тоді з захистом даних євпропейских чи американських користувачів Тіндера? Закрилися би вже у своєму чебурнеті і не морочили світові голову.
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В украине легко можно докопаться до личных данных пользователей любого человека, спасибо реестрам минюста. От места жительства, фио и телефона до личного транспорта, и где работаеш и кем.есть даже карта жительства айтишнегов в украине. Так что одинаково что в рф что у нас, преступникам все удобства.
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де такі дані? Це ж порушення права на особисте життя, приватний простір...ні?
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Пожалуйся минюсту. Сейчас рекрутеры вовсю им пользуются. Как и всякие разработчики по для истории автомобиля по номеру-посмотрите в гуглплее, куча приложений даже с незаконно сделанными фотками вашего авто с хостингом на территории рф.
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Списки реестров открыты для люблого.
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це щось не те. Невже так просто? У Німеччинні наприклад за номером телефону нічого не встановити..... а за прізвищем можна лише адресу особи встановити у загальному адресному довіднику. І все. Жодних відомостей про місце роботи чи то майновий стан. Це приватна та конфіденційна інфа. Покарання за її неправомірне розкриття досить суворе, в т.ч. кримінальна відповідальніть. Звісно є всілякі реєстри,але відкритого доступу до них немає.
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Да, так просто, представь себе. Поставь придожение Автономера на телефон и введи свой номер - прозреешь что ктото твою машину сфотал и имеет доступ к ее "карточке" и истории. А в реестрах минюста можно найти все по любому гражданину. У нас нет права на персональные данные либо же этот закон просто саботируется на высшем уровне.
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частично можно на Миротворце глянуть
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А про мусоров которые росле реформы петра с люстрацией стали стрелять пьяными во дворах жилых районов - не несут соответствующего покарания(по максималке, что неповадно было!)
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Ну при Петре по детям не стреляли, как минимум боялись, а вот при Зе, да типа можно уже.
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Петро этих дятлов принял на службу а Зе меньше месяца назад стал презом.
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Угу, лично принял и стволы выдал! Но шмалять то по детям при Зе стали!
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Да, лично. Кстати реформы дальше патрульной не пошли. Нереформированы криминальная полиция, нереформирована прокуратура и прочие отделы. Так что это целиком заслуга петра.
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http://www.khtulhu.org.ua/blog/841-karta-raspolozheniya-ukrainskikh-programmistov-na-territorii-ukrainy-uzhe-vypilen.html тут еще пример от наших "умельцев"
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Раньше этот сервис был здесь http://gdeprogrammist.xyz/
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Ничё, скоро полностью перейдут на чебурнет и будет им счастье.
Не переживайте, все значимые и интересные российские хостинги находятся в Европе и Америке. В российском контенте мы ограничены практически не будем, разве шо больше не увидим ордовский зомбо контент, который мы итак не смотрим. А вот росиянам станет тошно жить.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПопулярный сервис знакомств Tinder попал в реестр Роскомнадзора и может начать "сливать" личные данные пользователей
 
 
 
 
 
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