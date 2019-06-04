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 ЕНП поддерживает намерение НФ обрести статус наблюдателя

Сегодня Политическая ассамблея Европейской народной партии - общеевропейского объединения правых и центристских сил - приняла важное решение поддержать намерение политической партии "Народный фронт" обрести статус наблюдателя.

Согласно решению ЕНП, при выполнении необходимых условий такой статус будет предоставлен "Народному фронту" после предстоящих выборов в нашем государстве.

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"Народный фронт" приветствует решение наших европейских партнеров и будет продолжать свою деятельность активной политической силы, которая разделяет общие с нашими союзниками ценности и принципы.

"Поздравляем с расширением украинского присутствия в Европейской народной партии другие политические силы Украины, которые уже имеют статус наблюдателя или находятся в процессе его получения", - говорится в сообщении пресс-службы НФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3130541
 
 
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Кто за это будет платить? Если украинцы и бюджет то я против. Если эти ЕНП оплатят существование и деятельность НФ то еще подумаем.
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тарганы не собираются сдаваться и ищут новые щели, чтобы вернуться в большую политику ЕНП поддерживает намерение НФ обрести статус наблюдателя - Цензор.НЕТ 5708
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Якщо їх розмістити на другу полицю сизо, то звідти добре наблюдать. ЄНП підтримує намір НФ набути статусу спостерігача - Цензор.НЕТ 3083
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