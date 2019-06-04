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 Политика Украины
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Все про:КС (1301) роспуск (192)

 Конституционный суд признал "неотложным" производство по иску ряда нардепов о законности роспуска Рады Зеленским

Конституционный суд "безотлагательно" начнет рассматривать законность роспуска Рады Зеленским

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КС.

В сообщении отмечается: "Большая палата Конституционного суда рассмотрела представление 62 депутатов с требованием признать незаконным роспуск Верховной Рады президентом. КС признал конституционное производство этого дела неотложным.
Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Большая палата КС постановил провести рассмотрение этого дела в форме устного производства, а также признала, что это производство является "неотложным".

"Открытая часть пленарного заседания Палаты Конституционного Суда по рассмотрению дела состоится 11 июня 2019 в 10:00", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение КС по парламентским выборам может открыть путь к импичменту президента, - Денисенко

Источник: https://censor.net.ua/n3130540
 
   
 Топ комментарии
 
Как говорится очередной раз познаем успехи судебной реформы имени ПЕТИ ОФШОРЕНКО!! а вообще то половина а то и 70% судей КСУ должны сидеть в тюряге но как говорится кто же их посадит таких правильных и нужных судей!!
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я так написал потому что токова история 28 лет независимости страны Украина! что будет делать ЗЕЛЕНСКИЙ когда будет его прокурор я не знаю поэтому как раз ЗЕЛЕНСКИЙ в этом случае не при чем! и я четко написал виновника, ПЕТЯ ОФШОРЕНКО 5 лет был при власти и ни один судья КСУ ни сел, а это именно те самые судьи которые дали ЯКУНЕВИЧУ неограниченную власть!!
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хорошо бы если бы у этих посипак мародера порошенко не сработал инстинкт самосохранения и они признали бы этот указ неконституционным Конституционный суд признал "неотложным" производство по иску ряда нардепов о законности роспуска Рады Зеленским - Цензор.НЕТ 1539 заодно и эта свора очистила свои кабинеты вслед за депутатской стаей Конституционный суд признал "неотложным" производство по иску ряда нардепов о законности роспуска Рады Зеленским - Цензор.НЕТ 3696
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а результат может иметь продолжение или все таки выборы вне плана?
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От того, что суд назовёт белое белым или чёрным повлияет только на судьбу этого суда
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На месте Зеленского , я бы дотянул до конца регистрации на выборах.
И снял свою треть судей конституционного суда.И назначал бы их как Петро...

И все чао чао.
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Как говорится очередной раз познаем успехи судебной реформы имени ПЕТИ ОФШОРЕНКО!! а вообще то половина а то и 70% судей КСУ должны сидеть в тюряге но как говорится кто же их посадит таких правильных и нужных судей!!
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вы о Порошенко и реформах, то может Зеленский посадит их или что тоже нет? Тогда о чем вы?
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чтобы ЗЕЛЕНСКИЙ мог кого то сажать (в том числе и судей КСУ) надо чтобы был его прокурор это как минимум! рассказать вам чей прокурор сидит?!!
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ой ли, сколько раз прокурор лажал не зависимо от принадлежности к семье. А вы сами и написали что никто не посадит никого ни тогда ни сегодня ни завтра....
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я так написал потому что токова история 28 лет независимости страны Украина! что будет делать ЗЕЛЕНСКИЙ когда будет его прокурор я не знаю поэтому как раз ЗЕЛЕНСКИЙ в этом случае не при чем! и я четко написал виновника, ПЕТЯ ОФШОРЕНКО 5 лет был при власти и ни один судья КСУ ни сел, а это именно те самые судьи которые дали ЯКУНЕВИЧУ неограниченную власть!!
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странно, я прослушала все об этом суде во время отпуска, не согласна с вами, но дискутировать не хочу. Тема Зеленского мне не интересна. Нет о чем и тем более о ком говорить.
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что тебе странно, там половина состава это те судьи что типа отменили реформу 2004 года по запросу ЯКУНЕВИЧА!! т.е. КСУ отменил КОНСТИТУЦИЮ да зашибись и никого до сих пор это не удивляет!!
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А мне вот не странно ничего,она порохобот и этим все сказано
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Если будет так как вы хотите, то это уже диктатура. Вы действительно этого хотите? Вам ведь тоже придется жить при таком режиме. Или это как в анекдоте: "а мне за что морду бить?".
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если диктатура по отношению к ПЕТЕ и ГРОСЕ и другим деятелям распила бюджета то я токо за!! такая диктатура меня не пугает нисколько!! Я БЮДЖЕТ НЕ ПИЛЯЮ!!
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О,еще один наследник Шарикова!Думаешь, тебя не коснется?Так в37-м многие думали,а закончили на Колыме.
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хорошо бы если бы у этих посипак мародера порошенко не сработал инстинкт самосохранения и они признали бы этот указ неконституционным Конституционный суд признал "неотложным" производство по иску ряда нардепов о законности роспуска Рады Зеленским - Цензор.НЕТ 1539 заодно и эта свора очистила свои кабинеты вслед за депутатской стаей Конституционный суд признал "неотложным" производство по иску ряда нардепов о законности роспуска Рады Зеленским - Цензор.НЕТ 3696
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я не против, если они и мониторы стырят, удирая
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Вместо выборов будет импичмент! Это только начало!
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Статьи для импичмента в студию.
Есть четкий перечень.Законных оснований нет.
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Вроде и законопроект только подали на рассмотрение. Так что ни закона, ни оснований. Но импичмент нужен.
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Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
{Офіційне тлумачення частини першої статті 111 див. в Рішенні Конституційного Суду № 19-рп/2003 від 10.12.2003}
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В дополнение

у с т а н о в и в:

1. У конституційному поданні звернено увагу на те, що в
Конституції України ( 254к/96-ВР ) положення щодо недоторканності
викладено по-різному. Народним депутатам України вона
гарантується, тоді як Президент України, зазначають автори
подання, "тільки користується правом недоторканності на весь час
виконання повноважень".

У зв'язку з цією обставиною суб'єкт права на конституційне
подання звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням
з'ясувати шляхом офіційного тлумачення частини першої статті 105,
частини першої статті 111 Конституції України ( 254к/96-ВР ), хто
та в якому порядку може порушити кримінальну справу проти особи,
яка здійснює повноваження Президента України, і чи можливе
поширення на неї вимог Кримінально-процесуального кодексу України
( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) та початок процедури усунення з
поста в порядку імпічменту без порушення кримінальної справи.

2. У надісланому на запит Конституційного Суду України листі
Президента України йдеться про те, що обмеження права
недоторканності глави держави передбачене в Основному Законі
України ( 254к/96-ВР ) лише в разі розгляду Верховною Радою
України питання про імпічмент, на відміну від обсягу і гарантій
депутатської недоторканності, які за згодою Верховної Ради України
допускають можливість притягнення народних депутатів України до
кримінальної відповідальності, затримання чи арешту.

Голова Верховної Ради України у листі щодо питання, яке
досліджується, зазначає необхідність удосконалення нормативної
бази, що розкривала б зміст права недоторканності Президента
України та спеціальної процедури - імпічменту - з метою створення
належного конституційно-правового механізму їх застосування.

У відкритій частині пленарного засідання Конституційного Суду
України учасники конституційного провадження підтвердили позиції,
викладені в конституційному поданні та наведених листах.

3. Конституційний Суд України зазначає, що під поняттями
"право недоторканності людини" та "право недоторканності
Президента України" розуміються різні конституційні інститути.
Суттєві властивості цього права Президента України надають йому
ознак посадово-функціонального імунітету, що зумовлено
публічно-правовим статусом Президента України, встановленим
виключно Конституцією України ( 254к/96-ВР ).

Інститут Президента України ґрунтується на сукупності норм,
що містяться у розділі V Конституції України ( 254к/96-ВР ),
згідно з якими Президент України визначений, зокрема, главою
держави, виступає від її імені, є гарантом державного
суверенітету, територіальної цілісності України, додержання
Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. З огляду
на це Президент України потребує і належного рівня правового
захисту. Такому захисту слугує насамперед припис частини першої
статті 105 Основного Закону України ( 254к/96-ВР ) про те, що
Президент України користується правом недоторканності на час
виконання повноважень. У цій статті передбачено також, що звання
Президента України охороняється законом і зберігається довічно за
особою, яка обіймала цей пост, а за посягання на честь і гідність
Президента України винні особи притягаються до відповідальності на
підставі закону.

Конституційний Суд України сформулював раніше позицію щодо
проблеми депутатської недоторканності як важливої конституційної
гарантії безперешкодного та ефективного здійснення своїх функцій
народним депутатом України, який без згоди Верховної Ради України
не може бути притягнений до кримінальної відповідальності,
затриманий чи заарештований (Рішення у справі про депутатську
недоторканність від 27 жовтня 1999 року N 9-рп/99 ( v009p710-99 ).
Тобто депутатська недоторканність має певні обмеження, а право
недоторканності Президента України не може бути скасоване,
призупинене або обмежене шляхом порушення проти нього кримінальної
справи і переслідування у порядку кримінального судочинства.

Таким чином, право недоторканності Президента України треба
розуміти як органічну складову його конституційного статусу, що
має на меті забезпечення умов для реалізації покладених на нього
повноважень. Корегування змісту цього права неможливе без внесення
відповідних змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ).

Разом з тим Конституційний Суд України зазначає, що право
недоторканності Президента України має обмеження в часі і діє,
відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), лише на час
виконання ним повноважень.

4. У статті 108 Конституції України ( 254к/96-ВР ) визначені,
зокрема, чотири підстави дострокового припинення повноважень
Президента України. У випадках відставки та неможливості
виконувати свої повноваження за станом здоров'я він, по суті,
втрачає свій пост згідно з процедурами, передбаченими статтями
109, 110 Конституції України. А відповідно до приписів статті 111
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Президент України може бути
усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у
разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Встановлена Конституцією України ( 254к/96-ВР ) процедура
імпічменту є єдиним способом притягнення Президента України до
конституційної відповідальності і за своєю правовою природою не
аналогічна обвинуваченню особи відповідно до норм
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ). Тому немає підстав вважати досудовим слідством
проведення розслідування тимчасовою слідчою комісією, яка
створюється парламентом. У разі порушення кримінальної справи
проти глави держави на нього поширювалася б юрисдикція
уповноважених органів протягом усього періоду досудового слідства
та розгляду справи в судах, що позбавило б його права
недоторканності та можливості належним чином виконувати покладені
на нього конституційні повноваження.

Отже, імпічмент у системі конституційних інститутів за своєю
правовою природою є позасудовим конституційним процесом, за
змістом якого парламент у разі вчинення злочину Президентом
України може достроково припинити його повноваження, усунувши з
поста.

Виходячи з наведеного аналізу питань, порушених у
конституційному поданні, та керуючись статтями 147, 150
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 61, 63, 65, 95 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України

в и р і ш и в:

1. В аспекті конституційного подання:

1.1. Положення частини першої статті 105 Конституції України
( 254к/96-ВР ) треба розуміти так, що Президент України на час
виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти
нього не може бути порушена кримінальна справа.

1.2. Положення частини першої статті 111 Конституції України
( 254к/96-ВР ) треба розуміти так, що конституційна процедура
розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з
поста в порядку імпічменту здійснюється без порушення проти нього
кримінальної справи.

2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до
виконання на території України, остаточним і не може бути
оскаржене.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуванню у
"Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних
виданнях України.

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

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Государственной измены нету.
Тяжких преступлений нету.
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2 признака счтопроцентных порохобота: афигенный патриотизм и тяга к предсказательству в политической жизни Украины. Правда, как-то Путин ослаб...
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Вот сразу видно неотесанного болвана
Пока,что Зе ничего не нарушил ,а только вносил законопроекты
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Ну так питання дійсно невідкладне. От якби його на півроку відклали тоді до КС були б питання.
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ХА ХА ХА
а вопрос про бесплатную медицину он какой, неотложный или может подождать? люди в больницах каждый день умирают!!
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то Обама в больничный суп мочится. Президентский тренд.
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Да признают они его незаконным и будут до октября грабить страну.
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А после с ноября - грабежу все? Эпохе зубожиння тоже вроде как конец наступил. Не подскажете, уже можно начинать жить шикарную жизнь или еще подождать надо? А то пока разницы никакой не видно.
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ну не зря же петро в К С своих людей протащил.-пусть отрабатывают-во страна блин!
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Якби суд визнав - всіх позивачів депутатів відносно конституційності розпуску парламенту вважати ворогами українського народу,а по скільки в країні триває 5 років війна,приговорити кожного з них до розстрілу.Вирок виконати негайно. Я би був дуже здивований справедливим вироком.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонституционный суд признал "неотложным" производство по иску ряда нардепов о законности роспуска Рады Зеленским
 
 
 
 
 
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