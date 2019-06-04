Обезьяна может баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат, - Филатов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Настоящему времени".
"Сейчас у партии "Слуга народа", которой на самом деле не существует, у которой нет ни структуры, ни кандидатов, ни программы, рейтинг в Днепре, наверное, 35%. То есть, извиняюсь, можно обезьяну поймать в зоопарке, и она сможет баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат", - отметил Филатов.
Мэр Днепра добавил, что также растет рейтинг в "объединенной оппозиции".
"Но есть и другая история – объединенная оппозиция. Я думаю, все дело идет к тому, что "Оппоблок" и "За життя" объединятся. У них тоже растут рейтинги, и их электорат кристаллизуется. И они тоже могут набрать 20%, если не больше, по стране, не говоря уже про юго-восток", - рассказал Филатов.
На вопрос о том, кто будет в Днепре идти от "Слуги народа" по мажоритарным округам и какие у них шансы, Филатов ответил:
"Я вам открою секрет: даже они не понимают, кто будет идти. То есть они объявляют какие-то сборы в интернете, на них ходят какие-то люди и говорят, что мы будем идти. Пока никто не понимает".
Он также сказал, что не собирается идти на парламентские выборы.
"Нет, однозначно нет. Я понаблюдаю в стороне. Это было мое осознанное решение. Хотя мне четыре партии предлагали", - отметил политик.
День 1:Референдум за мир
День 2:Повернення Портнова
День 3:Повернення Хорошковського
День 4:Факап великобританці, продаж Сватів Яндексу
День 5:Ліга сміху, майдан негативне явище, затримання подлітка за пікет.
День 6:Шаурма, Московське поздоровленняКиеву.
День7:коментарі з погрозами дівчині на сайті преза
День8:ігнор дефолту Коломойши
День9:Саака,Бібіпка,Данилюк загубив РНБО
День10:Забув шо главнокоман це він
День11:Кортеж по встрєчкє
День12:Шарій планує в раду
День13:Сходив на Монатіка
...
Ну хотя бы заслуживает чуть-чуть уважения за то, что не пытается теперь перебежать на победившую сторону. Впрочем, Коломойша наверняка уже принципиально не примет у себя на пороге это разжиревшее тело.
Борис Філатов: у кожному садочку, тролейбусі, є частка заслуги Петра Олексійовича,
І закінчилось
Обезьяна может баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат, - Филатов.
Куди поділись заслуги???