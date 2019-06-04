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 Политика Украины
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 Обезьяна может баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат, - Филатов

Бывший юрист олигарха Игоря Коломойского, мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что сейчас у партии "Слуга народа" рейтинг в Днепре около 35%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью "Настоящему времени".

"Сейчас у партии "Слуга народа", которой на самом деле не существует, у которой нет ни структуры, ни кандидатов, ни программы, рейтинг в Днепре, наверное, 35%. То есть, извиняюсь, можно обезьяну поймать в зоопарке, и она сможет баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат", - отметил Филатов.

Мэр Днепра добавил, что также растет рейтинг в "объединенной оппозиции".

"Но есть и другая история – объединенная оппозиция. Я думаю, все дело идет к тому, что "Оппоблок" и "За життя" объединятся. У них тоже растут рейтинги, и их электорат кристаллизуется. И они тоже могут набрать 20%, если не больше, по стране, не говоря уже про юго-восток", - рассказал Филатов.

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На вопрос о том, кто будет в Днепре идти от "Слуги народа" по мажоритарным округам и какие у них шансы, Филатов ответил:

"Я вам открою секрет: даже они не понимают, кто будет идти. То есть они объявляют какие-то сборы в интернете, на них ходят какие-то люди и говорят, что мы будем идти. Пока никто не понимает".

Он также сказал, что не собирается идти на парламентские выборы.

"Нет, однозначно нет. Я понаблюдаю в стороне. Это было мое осознанное решение. Хотя мне четыре партии предлагали", - отметил политик.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130538
 
   
 Топ комментарии
 
Так они после выборов будут просто ПРОДАВАТЬ МЕСТА в Верховной Раде, раз нет списка.
Может даже аукцион объявят.
Народ... такой тупой народ!...
Обезьяна может баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат, - Филатов - Цензор.НЕТ 3793
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А я видел менял с "рожами как у Зели" и что, то были "неправильные" менялы?
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Да зебилье жжет , действительно зомбоящик сработал . Готовы даже обезьян выберать
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Среди какого же убожества приходится жить. Голосующего за несуществующие по факту партии и рыгов. Тьфу.
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Тепер мавпи з БПП чи як там це збіговисько... "Європейської солідарності" мають довести всім, що їхні мавпи - це шемпанзе в порівнянні з іншими... Обезьяна может баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат, - Филатов - Цензор.НЕТ 5275 Обезьяна может баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат, - Филатов - Цензор.НЕТ 1050
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Європа живе по законам і весь цивілізованний світ, а за нас не хочу говорити. Пани і раби обмежені.
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Про рабів - то правда... А щодо панів, то радше свині, ніж пани.
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не нужно осквернять обезьян , сравнивая их с зебилами !
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Филатову в самом логове обезьян удается оставаться нормальным человеком. Респект!
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******** завидно? Или обидно от осознания того, что кто бы сейчас не баллотировался от партии ********, это уже автоматом дает ему -50% рейтинга.
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Дайте йому сто днів
День 1:Референдум за мир
День 2:Повернення Портнова
День 3:Повернення Хорошковського
День 4:Факап великобританці, продаж Сватів Яндексу
День 5:Ліга сміху, майдан негативне явище, затримання подлітка за пікет.
День 6:Шаурма, Московське поздоровленняКиеву.
День7:коментарі з погрозами дівчині на сайті преза
День8:ігнор дефолту Коломойши
День9:Саака,Бібіпка,Данилюк загубив РНБО
День10:Забув шо главнокоман це він
День11:Кортеж по встрєчкє
День12:Шарій планує в раду
День13:Сходив на Монатіка
...
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Так это известно и прошлые выборы это доказали. 73% зебилоидов отдали свои голоса обезьяне. Обезьяна может баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат, - Филатов - Цензор.НЕТ 705
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к сожалению минимум 73% сами ни чем не умнее обезьян ..
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Так об этом не стоило упоминать, это само собой разумеется.
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ТЫ И ЕСТЬ ОДИН ИЗ ТУПЫХ ПОРОХОБОТОВ! ОШИБКА ПРИРОДЫ И АБОРТА!
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А СКОЛЬКО ГОЛОСОВ ОТДАЛИ КАСТРИРОВАННОМУ БОРОВУ- МАРОДЕРУ ? А, ПОРОХОБОТИК?
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А яка разница,между теми обезьянами,яки сегодня в Раде кнопкодавят,и той що выберут як нову? Мавпа може балотуватися від "Слуги народу" й отримати хороший результат, - Філатов - Цензор.НЕТ 8524
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Походу никакой , одна разница , что эти каждый сам за себя , а тех беня за ниточки будет дергать
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Их всех дёргает за ниточки пацакский образ жизни.Именно той образ от которого они,с гаслами пытаются уйти в ЕС..Но с.ка не получается никак.Тобто полностью сохраняя модель управления страной,по кальке северных оленей,они меж капельками собираются проскочить в ЕС.Наивно полагая,що у них получится Мавпа може балотуватися від "Слуги народу" й отримати хороший результат, - Філатов - Цензор.НЕТ 4505
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Борюсик, обезьяньі не воруют как ваше кодло.
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А якщо й крадуть, то переважно банани, а не стратегічні підприємства.
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Филя так пролетел со своей ставкой на Свинорыла... так энергично вылизывал ему тухес, а тот взял и позорно слился на выборах. Печалька.

Ну хотя бы заслуживает чуть-чуть уважения за то, что не пытается теперь перебежать на победившую сторону. Впрочем, Коломойша наверняка уже принципиально не примет у себя на пороге это разжиревшее тело.
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Он теперь стройный 😀 живёт по принципу зашей рот и много двигайся
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Быдло вместо сторожевой собаки выбрало себе веселого баранчика. С чужой рукой в жопе. Выбрало игрушку. Филю/степашку.
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Да-да, и кухарка может управлять государством. Где-то мы это уже слышали...
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Почалось зі слів
Борис Філатов: у кожному садочку, тролейбусі, є частка заслуги Петра Олексійовича,

І закінчилось
Обезьяна может баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат, - Филатов.

Куди поділись заслуги???
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один раз уже проканало макака-президент. теперь бабуинами заполнят раду.
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А шо з Порошенком не так - чому не проголосували?
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