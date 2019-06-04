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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1744) Олифер (211) Сайдик (162) Трехсторонняя контактная группа (99)

 На заседании ТКГ 5 июня будут обсуждать освобождение заложников и вопросы безопасности, - пресс-секретарь Кучмы Олифер

Основными вопросами повестки дня заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которое состоится 5 июня, будут освобождение заложников и вопросы безопасности.

Об этом на своей страницев Фейсбук сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоится в Минске, Леонид Кучма встретился с представителем ОБСЕ в ТКГ Мартином Сайдиком. Встреча состоялась в Киеве. В разговоре обсудили повестку дня завтрашней работы. Основные вопросы - освобождение заложников и вопросы безопасности", - написала Олифер.

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Напоминаем, 3 июня президент Зеленский сообщил, что второй президент Украины Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

На заседании ТКГ 5 июня будут обсуждать освобождение заложников и вопросы безопасности, - пресс-секретарь Кучмы Олифер 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3130535
 
 
 Топ комментарии
 
А для начала "нужно просто перестать стрелять"
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За Порошенка Мінський процес був вкрай неефективним, тому замість Леоніда Кучми представником України у Тристоронній контактній групі Володимир Зеленський призначив Леоніда Кучму.
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а где благородное порося, которое 5 лет пиарилось на этом минске? пусть едет хрячок мародерский и разруливает ситуацию дальше, оно уже освобожено от тяжких государственных дел На заседании ТКГ 5 июня будут обсуждать освобождение заложников и вопросы безопасности, - пресс-секретарь Кучмы Олифер - Цензор.НЕТ 378
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Несколько освободят что бы кучму отбелить
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Сомневаюсь,что из кучмы дерьма может получится конфетка. Но...Не Парасюка же туда посылать )) Тот сразу поджопников надает и обоссыт ставленииков ахмета и кацапов ))
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как неожиданно, такие "новые лiца". теперь будут новые результаты?
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А для начала "нужно просто перестать стрелять"
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как Петрусь? Когда объявлял 125 односторонних мараториев на открытие огня?
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За Порошенка Мінський процес був вкрай неефективним, тому замість Леоніда Кучми представником України у Тристоронній контактній групі Володимир Зеленський призначив Леоніда Кучму.
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Кучма вышел сам из этого балагана, заявив, что там занимаются не тем, чем нужно. После переговоров с Зеленским он вернулся. Есси б ты читал что-то кроме методичек, то знал бы сей факт
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а где благородное порося, которое 5 лет пиарилось на этом минске? пусть едет хрячок мародерский и разруливает ситуацию дальше, оно уже освобожено от тяжких государственных дел На заседании ТКГ 5 июня будут обсуждать освобождение заложников и вопросы безопасности, - пресс-секретарь Кучмы Олифер - Цензор.НЕТ 378
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Большая часть пленных сами оружие побросали Не раненные боеприпасы были волонтёры хавки навезли Так что не надо костьми ложится и на поводу у их жёнок идти А то ради пиара и мнимого милосердия страну просрём
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На Минских переговорах все просто понятно... путлер поставил требование - поменять Крым на Донбас... Все остальные переговоры - полная чушь, ни о чем...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа заседании ТКГ 5 июня будут обсуждать освобождение заложников и вопросы безопасности, - пресс-секретарь Кучмы Олифер
 
 
 
 
 
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