 Есть опасения относительно досрочных выборов в местные советы и свертывания реформы децентрализации, - Филатов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Настоящему времени".

"Мне тяжело говорить за региональные элиты все в целом, потому что они очень разные, ориентируются на разные политические силы, разные настроения. У нас очень сложная и разная страна. Но если говорить об общем тренде, то первое опасение – это то, что реформа децентрализации может быть свернута. И второе опасение: пошли разговоры о том, что новая власть планирует досрочные выборы в местные советы. Разные горячие головы, как мне рассказывали, пытаются эту идею вложить Владимиру Александровичу (Зеленскому) в голову", - отметил политик.

На вопрос, предусмотрены ли досрочные выборы всех местных законодательством, он ответил:

"Никак не предусмотрены. Но это может быть сделано из соображения политической целесообразности. Сейчас уважаемые коллеги идут в какой-то степени на хайп, у них есть высокие рейтинги, они понимают, что они должны оседлать эту волну. Я не могу это осуждать, потому что это естественный процесс. Наверное, если бы я был на их месте, я бы тоже себя вел подобным образом, и так бы вел себя любой политик. Это природа власти, власть не терпит пустоты. Но юридических механизмов я не вижу"

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Напомним, 28 мая мэр Днепра Борис Филатов принял решение отказался от участия в парламентских выборах.