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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1617) Филатов (306)

 Есть опасения относительно досрочных выборов в местные советы и свертывания реформы децентрализации, - Филатов

Бывший юрист олигарха Игоря Коломойского, мэр Днепра Борис Филатов заявил, что у него есть два опасения в связи с приходом нового президента и новой команды.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Настоящему времени".

"Мне тяжело говорить за региональные элиты все в целом, потому что они очень разные, ориентируются на разные политические силы, разные настроения. У нас очень сложная и разная страна. Но если говорить об общем тренде, то первое опасение – это то, что реформа децентрализации может быть свернута. И второе опасение: пошли разговоры о том, что новая власть планирует досрочные выборы в местные советы. Разные горячие головы, как мне рассказывали, пытаются эту идею вложить Владимиру Александровичу (Зеленскому) в голову", - отметил политик.

На вопрос, предусмотрены ли досрочные выборы всех местных законодательством, он ответил:

"Никак не предусмотрены. Но это может быть сделано из соображения политической целесообразности. Сейчас уважаемые коллеги идут в какой-то степени на хайп, у них есть высокие рейтинги, они понимают, что они должны оседлать эту волну. Я не могу это осуждать, потому что это естественный процесс. Наверное, если бы я был на их месте, я бы тоже себя вел подобным образом, и так бы вел себя любой политик. Это природа власти, власть не терпит пустоты. Но юридических механизмов я не вижу"

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Напомним, 28 мая мэр Днепра Борис Филатов принял решение отказался от участия в парламентских выборах.

Источник: https://censor.net.ua/n3130532
 
 
 Топ комментарии
 
это то, что реформа децентрализации может быть свернута Источник: https://censor.net.ua/n3130532

боится что кормушку отберут
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Местные выборы и как можно скорее пока рейтинг Зеленского зашкаливает! Вычистить из советов всю эту шелупонь БПП, БЮТ, Самопомич, всякие продажные народовладдя и видродження. Реально по Украине в большинстве местных советов как и в Раде суммарно побеждают "Слуги" и "За життя" - зачем им лишние рты и помехи под ногами?
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Никогда бы не подумал,шо фила ,юрист )) Для этого он слишком туповатый и твердолобый. Больше похож на быковатого вышибалу,которому малой пацан на глазах у толпы надавал пендюлей ))
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это то, что реформа децентрализации может быть свернута Источник: https://censor.net.ua/n3130532

боится что кормушку отберут
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Местные выборы и как можно скорее пока рейтинг Зеленского зашкаливает! Вычистить из советов всю эту шелупонь БПП, БЮТ, Самопомич, всякие продажные народовладдя и видродження. Реально по Украине в большинстве местных советов как и в Раде суммарно побеждают "Слуги" и "За життя" - зачем им лишние рты и помехи под ногами?
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дв как ты их вычистишь этих гречкосеев? там на уровне местных советов выбирают проверенных раздавателей благ, как в том мультике про дядю Федора - тебя я давно знаю, а этого кота вижу в первый раз
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Вообще то не понятно о чем речь? Фамилии, имена, дела, адреса... этих субьектов государственно-воровской деятельности всем известны. По одним ихним лживым обещаниям и лицемерным заявлениям в массмедиа и с трибун уже можно эту "попередниковскую" шваль рассовать по мусорникам прямо на выходе из Рады! В чем проблема? Почему до сих пор это падлы в образе человеков не в баках, не в тюрьмах?
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проблема в том, что совать не кому, все кто должен их совать в связи со своими должностными обязанностями, у этих гречкосеев сами по карманам рассованы Є побоювання щодо дострокових виборів до місцевих рад і згортання реформи децентралізації, - Філатов - Цензор.НЕТ 8033
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Их засунуть мечтают все украинцы , если они не из "ЭТИХ", только их менталитет ещё не вызрел. Не прошло ещё нужных 40 Моисеевских лет хождения по пустыне превращающих инертную нацию в граждан достойных хорошей жизни ...
Если бы война прекратилась, то вернувшиеся с фронта патриоты быстро бы рассовали эти тушки по мусорникам, а то и по гробам.
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Думаете до осени этот искусственно раздутый рейтинг рухнет? Зачем так торопиться?
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Никогда бы не подумал,шо фила ,юрист )) Для этого он слишком туповатый и твердолобый. Больше похож на быковатого вышибалу,которому малой пацан на глазах у толпы надавал пендюлей ))
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Ну он не туповатый. У Юли работал по молодости. Чё б она тупых брала к себе юристами. Хотя там же и Вилкул работалю
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Юля )) Пипец авторитет. Даже тысячу свою не хватило ума раздать. Люди давились. И не все получили. А подкуп шахтеров пенсиями ! И все равно они ее воровкой считают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть опасения относительно досрочных выборов в местные советы и свертывания реформы децентрализации, - Филатов
 
 
 
 
 
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