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 На месте Авакова или Князева я бы ушла в отставку, - экс-шеф Нацполиции Деканоидзе

Экс-глава Национальной полиции Украины Хатия Деконидзепрокомментировала трагедию, которая произошла в Переяславе-Хмельницком, где был убит пятилетний мальчик и в убийстве подозревают полицейских.

Об этом сообщает BBC News Украина, информирует Цензор.НЕТ.

"Если бы я была начальником Нацполиции или министром, я бы смотрела на это с точки зрения моральной и политической ответственности - я бы ушла", - сказала Деканоидзе.

Что касается критики реформы полиции, которая усилилась в последние дни, экс-глава Нацполиции отметила, что не считает изменения, которые произошли в правоохранительных органах, полноценной реформой.

"Я не думаю, что это вообще реформа. Ведь всякая реформа, которая не завершена, является полуфабрикатом, а не реформой", - пояснила она.

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По словам Деканоидзе, после 2015-2016 годов, когда в Украине появилась патрульная полиция, никаких дальнейших изменений в реформировании правоохранительной системы не произошло.

"Нереформированные Генпрокуратура, Служба безопасности, криминальная полиция... На местах не изменился ни один начальник области, все они остались старыми людьми, которые работали в старой системе", - говорит Деканоидзе.

Она добавила, что большие надежды возлагает на нового президента, будущий состав Верховной Рады и на то, что они доведут реформу правоохранительной системы до конца.

Хатия Деканоидзе возглавляла Национальную полицию с 2015 по 2016 год, после своей отставки вернулась в Грузию.

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/n3130525
 
   
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да слышали уже твои басни, нырни уже опять в нафталин, моль блеклая
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это ты про зеленского или про авакакова?
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"Я несу полную политическую ответственность за новую реформированную полицию" - Арсен Аваков в 2016 году на выпуске новых полицейских в Академии патрульной полиции . А в 2019 году он это вспомнит?
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ну ти ж справжній дядько на відміну від цих відреформованих петею
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Екса мріє, щоб всі хто її викинув також стали ексами.
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и прихватила бы с собой заоднопару-тройку чемоданов с капустой
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Аваков мог бы воспользоваться отставкой и пойти на выборы. И выглядело бы это по европейски
НО, БЛИН, как же без него полицейский трон? 😀😀😀
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Аваков уйдет только вперед ногами, - крепко жопой прилип к министерскому креслу.
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Засиделса собаков, пора и на историческую родину валить.
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На месте Авакова или Князева я бы ушла в отставку, - экс-шеф Нацполиции Деканоидзе - Цензор.НЕТ 9669Дмитро Корчинський
2 хв. ·

Ви не повірите, бачив сьогодні поліціянта, повз якого на відстані прямого пострілу проходив п'ятирічний хлопчик, і поліціянт навіть не схопився за зброю, не спробував його поцілити!

Уявляєте, як важко йому було стриматися?! Але бувають і такі.

Вважайте ці мої слова заявою на підтримку Нацполіції.
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"Нереформированные Генпрокуратура, Служба безопасности, криминальная полиция... На местах не изменился ни один начальник области, все они остались старыми людьми, которые работали в старой системе", - говорит ДеканоидзеИсточник: https://censor.net.ua/n3130525

Вот почему всё старьё - долой!
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Если Аваков уйдет в отставку на выборах , то , что было прошлый раз (массовая раздача бабла под видом помощи под расписку в штабах БПП).
Будет так ни о чем. Уже не вооруженным глазом видно , как тут топят за отставку боты.
Мне пан Аваков крайне не симпатичен. Но пусть после выборов всем составом.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа месте Авакова или Князева я бы ушла в отставку, - экс-шеф Нацполиции Деканоидзе
 
 
 
 
 
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