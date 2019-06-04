 Кремль ждет официальной позиции Киева для начала новых переговоров в "нормандском формате", - Песков

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, президент РФ Владимир Путин обсуждал вопрос возобновления диалога в "нормандском формате". Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что о дате возможной встречи говорить рано, поскольку еще не определена позиция Украины.
"Еще не совсем сформирована и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны. Поэтому здесь в данном случае нужна определенная домашняя работа. Пока конкретных каких-то прикидок по времени проведения этого саммита нет", - сказал Песков.
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По мнению спикера Путина, Украина должна выполнить "домашнее задание", поскольку "находится в стадии формирования и формулирования своих позиций".
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк предположил, что встреча в "нормандском формате" может состояться в середине июля.
ОТ..СЬ ОТ НАС!!!
Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе
Звучит как-то неоднозначно .
если пойдут навстречу рашке
рейтинг зеленых автоматом усохнет вдвое
еще одни рыги украинцам нах не нужны
... мне тоже интересно что затра будет
с обещанной конкретикой и цифрами
нас уже пепе натренировал, годом в жопе больше, годом меньше
а вот расеяне вряд ли выдержат новые санкции