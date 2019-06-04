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 Политика Украины
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 Кремль ждет официальной позиции Киева для начала новых переговоров в "нормандском формате", - Песков

Россия ждет формирования официальной позиции Украины для проведения переговоров в "нормандском формате".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, президент РФ Владимир Путин обсуждал вопрос возобновления диалога в "нормандском формате". Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что о дате возможной встречи говорить рано, поскольку еще не определена позиция Украины.

"Еще не совсем сформирована и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны. Поэтому здесь в данном случае нужна определенная домашняя работа. Пока конкретных каких-то прикидок по времени проведения этого саммита нет", - сказал Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кучма весьма "авторитетный деятель", но по Донбассу важна концептуальная позиция Зеленского, - Песков

По мнению спикера Путина, Украина должна выполнить "домашнее задание", поскольку "находится в стадии формирования и формулирования своих позиций".

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк предположил, что встреча в "нормандском формате" может состояться в середине июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3130523
 
 
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Головна вимога видати путіна та всіх учасників нападу на Україну для міжнародного трибуналу!
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зеленский поедет спрашивать ему сразу Крым сдавать или еще поторговаться

Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе
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нет, у нас новая позиция от зелебоба - берите, мы нагнулись
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я тоже президен" ... берите, мы нагнулись ... ".
Звучит как-то неоднозначно .
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Завтра кучманоид с лутковской все расскажут и покажут.... и линию по середине нарисуют....
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посмотрим
если пойдут навстречу рашке
рейтинг зеленых автоматом усохнет вдвое
еще одни рыги украинцам нах не нужны
... мне тоже интересно что затра будет
с обещанной конкретикой и цифрами
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Главное ждать недолго. И смотреть рожи после встречи у запоребриковых нужно.
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не буде ніякої конкретики до виборів у ВР восени. Зєлєнському треба електорат на вибори, взяти парламент. А електорат його наполовину з відвертої вати та сєпарів, наполовину з тих, хто за Україну. А якщо він зараз оприлюднить свою позицію чи то навіть програму, то втратить ту чи іншу досить велику частину своїх виборців. Ось і намагаються вони "між краплинами дощу..."
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Формат определиться когда нефть будет 50 долл. Еще не время.
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предлагаю начать с вопроса с вопроса "Как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?", а чо - наработка в Брюсселе уже есть.
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очікують, коли зебіл раком стане. І це - можливо
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надо тянуть до выборов в США
нас уже пепе натренировал, годом в жопе больше, годом меньше
а вот расеяне вряд ли выдержат новые санкции
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оооо кремлёвская гопота начала чего то ждать? ждите смерти и голода твари, загнивающая Америка вас спасла от голода в 91, больше такого не будет, жрать будете друг друга как крысы в бочке.
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официальная пазиция давно известна - остаточне пращевай, геть вид москвы, и ымперскогостойла,осталось тока сбацать новую репризу и в сотый раз исполнить на эстраде Кремль ждет официальной позиции Киева для начала новых переговоров в "нормандском формате", - Песков - Цензор.НЕТ 8842
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКремль ждет официальной позиции Киева для начала новых переговоров в "нормандском формате", - Песков
 
 
 
 
 
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