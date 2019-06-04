 "Новый друг лучше старого": Зеленский провел встречу с президентом Еврокомиссии Юнкером. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента в Твиттере.
Зеленский в ходе встречи подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарил за особую роль Европейского союза в сдерживании российской агрессии.
Президент @ZelenskyyUa зустрівся з @JunckerEU, щоб підтвердити незмінність європейського та євроатлантичного курсу України і подякувати за особливу роль ЄС у стримуванні російської агресії. pic.twitter.com/Sr4d0Eclet— APU (@APUkraine) 4 июня 2019 г.
Как сообщает УНИАН, трансляция начала встречи Юнкера и Зеленского происходила на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.
Так, когда президент Еврокомиссии и президент Украины пожимали друг другу руки, журналисты у Юнкера спросили, скучает он по предыдущему президенту Украины Петру Порошенко, его другу. "Я имею нового друга", - сказал Юнкер. В свою очередь Зеленский отметил: "Я лучше. Новый друг лучше старого".
вова, ты не на трассе стоишь и себя предлагаешь!
А туалет у нас вот там, дальше по коридору!
не только лучше но и намного дешевле....