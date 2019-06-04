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 Политика Украины
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 "Новый друг лучше старого": Зеленский провел встречу с президентом Еврокомиссии Юнкером. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе провел встречу с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента в Твиттере.

Зеленский в ходе встречи подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарил за особую роль Европейского союза в сдерживании российской агрессии.

Как сообщает УНИАН, трансляция начала встречи Юнкера и Зеленского происходила на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

Так, когда президент Еврокомиссии и президент Украины пожимали друг другу руки, журналисты у Юнкера спросили, скучает он по предыдущему президенту Украины Петру Порошенко, его другу. "Я имею нового друга", - сказал Юнкер. В свою очередь Зеленский отметил: "Я лучше. Новый друг лучше старого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе

Источник: https://censor.net.ua/n3130521
 
   
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Как обычно сделает наоборот и запишет видосик.
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Юнкер ще не знає наскільки небезпечний Зеленський для європлідерів! Завтра Зеленський почне розповідати євровиборцям правду про війну путіна проти України і до всіх європлідерів виникнуть питання - а як так вийшло що путін, в якого ЄС вклало 600 млрд доларів інвестицій, виявився маніяком-вбивцею десятків тисяч українців? Хіба європлідери не знали з ким вони мають справу? Хіба два Чеченські геноциди та терористичний напад на Грузію не показали що путін це небезпечний міжнародний терорист та маніяк? Європлідери були настільки засліплені жагою наживи на путінських проектах чи отримували від путіна особисті відкати за інвестиції? Наприклад Шредер отримав від путіна в подарунок двох дітей з російського приюту і посаду в бізнес структурах Газпрому, а інші європлідери теж отримували хабарі за свою пропутінську позицію! Скоро цьому царству єврокорупції прийде жахливий та катастрофічний кінець і влаштує цей армагедон саме Зеленський!
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вова сделал себе рекламу.. "лучше старого")
вова, ты не на трассе стоишь и себя предлагаешь!
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на фото к статье:
А туалет у нас вот там, дальше по коридору!
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печальный у тебя жизненный опыт. А тебе во всех завидениях сразу на туалет указывали？
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Юнкер не брезговал банкетами хремля😀😀 это еще тот борец с агрессией
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" вова.. и не забудь рукава закатать, а потом помыть руки... по локоть, забрызганные"))
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Народная поговорка звучит наоборот - старый друг лучше новых двух
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А чому Вофан не в сорочці із закатанами рукавами??? Некомільфо...
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"Я лучше. Новый друг лучше старого".Источник: https://censor.net.ua/n3130521
не только лучше но и намного дешевле....
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и чем же зелюку не нравится старый друг пэдро, у него такой громадный авторитет в мире,как у главы антипутенской коалиции,украинского черчилля и просто людыну самых честных правил - променять его на какого-то юнкеришку поступок сродни подростковой глупости
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Эвропейцы умеют елей в уши вливать А потом срашку в совет европы вернут
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Новый друг лучше старого": Зеленский провел встречу с президентом Еврокомиссии Юнкером. ФОТО
 
 
 
 
 
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