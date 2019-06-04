 Филатов: Я уверен, что Зеленский неподконтролен Коломойскому

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Настоящему времени", отвечая на вопрос, подконтролен ли Зеленский Коломойскому.
"Я думаю, нет. Думаю, Владимир Александрович абсолютно самостоятельный человек, и у него свой путь. Нельзя отрицать то, что они знакомы, что у них были совместные бизнес-проекты. Но я уверен, что неподконтролен", - заявил Филатов.
Он также выразил удивление, что Коломойский сейчас дает много интервью журналистам.
"На самом деле очень странно сейчас выглядит то, что он вышел в паблик, везде выступает, раздает интервью", - отметил Филатов.
"Почему он изменил свою парадигму – я не знаю. Но, думаю, что он как гроссмейстер этим чего-то добивается", - добавил мэр Днепра.
особенно когда Г+Г канал за зеленского топит в каждой передаче говорит что он хороший
Волки,зайцы,тигры в клетке, все они марионетки... А.Макаревич.
Нароют на одного - потянут за ним всех до следователей США
Думаю, боря этим холуистым интервью тоже чего-то добивается.
ОЙ, не могу....
Давай блин отрицай....
Скоморох Филатов....
Это не Педро, которого ты успешно зализывал, тут вряд ли прокатит!
"Почему он изменил свою парадигму - я не знаю. Но, думаю, что он как гроссмейстер этим чего-то добивается", - добавил мэр Днепра.Источник: https://censor.net.ua/n3130520...................
щоб всі розуміли хто в домі новий господар. У Коломойського є все, не вистачає всенародної любові та визнання.
Он также выразил удивление, что Коломойский сейчас дает много интервью журналистам.
"На самом деле очень странно сейчас выглядит то, что он вышел в паблик, везде выступает, раздает интервью", - отметил Филатов.
О палит за Зе-ЧМО!!!! Раньше Володя выступал в сауне перед Коломойским и Ко!!! В Ко Филатов и входил!!!!
Филатов притворялся другом Пороха, пользуясь этим получил максимальные трансферы от бюджета Украины на город! И при этом активно топил Порха!
Бывший юрист Бабломойского это теперь что то типа почётного научного звания открывающего дорогу в лучшие университеты мира.
Ждём достижений - бывших охранников, поваров и секретуток Бабломойского!!
Куклы театра Карабаса Валерьевича