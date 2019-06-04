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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1617) Коломойский (1067) Филатов (306)

 Филатов: Я уверен, что Зеленский неподконтролен Коломойскому

Бывший юрист олигарха Игоря Коломойского, мэр Днепра Борис Филатов считает, что президент Владимир Зеленский самостоятельный и неподконтролен олигарху.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Настоящему времени", отвечая на вопрос, подконтролен ли Зеленский Коломойскому.

"Я думаю, нет. Думаю, Владимир Александрович абсолютно самостоятельный человек, и у него свой путь. Нельзя отрицать то, что они знакомы, что у них были совместные бизнес-проекты. Но я уверен, что неподконтролен", - заявил Филатов.

Он также выразил удивление, что Коломойский сейчас дает много интервью журналистам.

"На самом деле очень странно сейчас выглядит то, что он вышел в паблик, везде выступает, раздает интервью", - отметил Филатов.

"Почему он изменил свою парадигму – я не знаю. Но, думаю, что он как гроссмейстер этим чего-то добивается", - добавил мэр Днепра.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130520
 
 
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это ему коломойский сказал так сказать
особенно когда Г+Г канал за зеленского топит в каждой передаче говорит что он хороший
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На суды давит,чего он еще может добиваться?
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Беня , Корбан и Филатов СВЯЗАНЫ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ.
Нароют на одного - потянут за ним всех до следователей США
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Но, думаю, что он как гроссмейстер этим чего-то добивается", - добавил мэр Днепра.

Думаю, боря этим холуистым интервью тоже чего-то добивается.
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Он холуй по жизни, по другому не умеет!
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Нельзя отрицать то, что они знакомы, что у них были совместные бизнес-проекты.Источник: https://censor.net.ua/n3130520

ОЙ, не могу....

Давай блин отрицай....

Скоморох Филатов....
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Беги, Боря, беги!!!
Это не Педро, которого ты успешно зализывал, тут вряд ли прокатит!
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"На самом деле очень странно сейчас выглядит то, что он вышел в паблик, везде выступает, раздает интервью", - отметил Филатов.
"Почему он изменил свою парадигму - я не знаю. Но, думаю, что он как гроссмейстер этим чего-то добивается", - добавил мэр Днепра.Источник: https://censor.net.ua/n3130520...................
щоб всі розуміли хто в домі новий господар. У Коломойського є все, не вистачає всенародної любові та визнання.
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"Я думаю, нет. Думаю, Владимир Александрович абсолютно самостоятельный человек

Он также выразил удивление, что Коломойский сейчас дает много интервью журналистам.
"На самом деле очень странно сейчас выглядит то, что он вышел в паблик, везде выступает, раздает интервью", - отметил Филатов.

О палит за Зе-ЧМО!!!! Раньше Володя выступал в сауне перед Коломойским и Ко!!! В Ко Филатов и входил!!!!
Филатов притворялся другом Пороха, пользуясь этим получил максимальные трансферы от бюджета Украины на город! И при этом активно топил Порха!
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Вы переоцениваете значимость Явамнебори. Філатов: Я упевнений, що Зеленський не підконтрольний Коломойському - Цензор.НЕТ 1058
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Филатов еще на все деревья спилил в Днепре?
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"Почему он изменил свою парадигму - я не знаю." Но очко играет. И от того, что не знаю, играет ещё больше. Филатов: Я уверен, что Зеленский неподконтролен Коломойскому - Цензор.НЕТ 7025
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У Филатова от диеты помрачение-бывает.
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Бывший юрист олигарха Игоря Коломойского, мэр Днепра Борис Филатов

Бывший юрист Бабломойского это теперь что то типа почётного научного звания открывающего дорогу в лучшие университеты мира.
Ждём достижений - бывших охранников, поваров и секретуток Бабломойского!!
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марионетка не подконтрольна кукловоду?... кукловод спит или пьян тогда управляется неадекватно... все остальное время, кукловод дернул за нитку кукла улыбнулась или перднула...
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Филатов маланец, а у них сейчас общий сбор по Украине.
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да для соевых ботов никто не авторитет, только мародер и подлец попрошенко, остальные что бы не говорили, пороховня будет как молитву читать, что зеля марионетка коломойши Філатов: Я упевнений, що Зеленський не підконтрольний Коломойському - Цензор.НЕТ 7549
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Набирайся сил, тебе ещё 5 лет кудахтать про Парашенку и паперЭдников... Філатов: Я упевнений, що Зеленський не підконтрольний Коломойському - Цензор.НЕТ 5116
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Юрист и юморист Коломойского

Куклы театра Карабаса Валерьевича
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Борюсик , порохоботам Беня только предлог ,у них болезнь другая ---- жаба корыта Філатов: Я упевнений, що Зеленський не підконтрольний Коломойському - Цензор.НЕТ 3279
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И я уверен всего то 11ть раз к коломойскому в Швейцарию летал когда у того там штаб квартира была Наверное шутки редактировали
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Удивительно, как это "самый молодой кандидат наук с красными дипломами", "…кавалер орденов Святого Владимира IV степени с мечами и бантом, Святой Анны III степени с мечами и бантом, Святого Станислава с мечами и бантом… нет… Святого Станислава с мечами БЕЗ банта" И чего-то НЕ знает!!! Філатов: Я упевнений, що Зеленський не підконтрольний Коломойському - Цензор.НЕТ 9535
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ну на 100% нет, есть еще другие совладельцы, Беня, это один из акционеров)
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боря знает шо говорит, сам то он тоже каломойше неподвластен
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФилатов: Я уверен, что Зеленский неподконтролен Коломойскому
 
 
 
 
 
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