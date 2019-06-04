EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  220  0
Материалы по теме:
Все про:Луганщина (4063) приговор (764) СБУ (13488) наемники РФ (845)

 На Луганщине к 4 годам лишения свободы приговорен информатор террористов "ЛНР"

По материалам Службы безопасности Украины к четырем годам лишения свободы приговорен информатор боевиков террористической организации "ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что с июня 2017 года до апреля 2018 года житель Рубежного, что на Луганщине, работая на государственном предприятии, собирал информацию о количественном составе, дислокации, маршрутах передвижения Вооруженных Сил Украины, сил АТО \ ООС и характеристики фортификационных сооружений. Полученные данные с помощью мессенджеров мобильного телефона он передавал представителю незаконных вооруженных формирований террористов.

Правоохранители задержали информатора в феврале 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемник РФ из батальона "Заря" получил 3,5 года тюрьмы

По решению Лисичанского городского суда преступника приговорили к 4 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Приговор суда вступил в законную силу.

Читайте также: Воевавший на Донбассе гражданин РФ получил 10 лет тюрьмы

Источник: https://censor.net.ua/n3130517
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Луганщине к 4 годам лишения свободы приговорен информатор террористов "ЛНР"
 
 
 
 
 
 вверх