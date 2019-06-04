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 Глава общественной организации, вымогавший 30 тыс. грн у предпринимателя, задержан на Львовщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ во Львовской области разоблачили на вымогательстве взятки председателя одной из районных общественных организаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Глава общественной организации, вымогавший 30 тыс. грн у предпринимателя, задержан на Львовщине, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник требовал 30 тысяч гривен от местного частного предпринимателя за не создание искусственных препятствий его хозяйственной деятельности. Руководитель ОО угрожал деловой репутации бизнесмена из-за обнародования заведомо ложной информации о несуществующих коррупционных связях предпринимателя во властных структурах и якобы нарушении процедуры получения разрешения на добычу полезных ископаемых.

Правоохранители задержали злоумышленника в одном из райцентров области во время получения всей суммы взятки.

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Глава общественной организации, вымогавший 30 тыс. грн у предпринимателя, задержан на Львовщине, - СБУ 02

В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130511
 
 
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огласите название общественной организации на всякий
не "СВОБОДА" случайно, других просто там не знаю Глава общественной организации, вымогавший 30 тыс. грн у предпринимателя, задержан на Львовщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 2628
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В общем авгиевы конюшни это просто шутка. В сравнении с тем ,шо осталось после парашенки.
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