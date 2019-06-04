 Глава общественной организации, вымогавший 30 тыс. грн у предпринимателя, задержан на Львовщине, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник требовал 30 тысяч гривен от местного частного предпринимателя за не создание искусственных препятствий его хозяйственной деятельности. Руководитель ОО угрожал деловой репутации бизнесмена из-за обнародования заведомо ложной информации о несуществующих коррупционных связях предпринимателя во властных структурах и якобы нарушении процедуры получения разрешения на добычу полезных ископаемых.
Правоохранители задержали злоумышленника в одном из райцентров области во время получения всей суммы взятки.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
не "СВОБОДА" случайно, других просто там не знаю