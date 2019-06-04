EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  302  18
Все про:марш (512) ЛГБТ-сообщество (222)

 Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня в Киеве

Марш равенства, организованный ЛГБТ-инициативой "КиевПрайд" (KyivPride), пройдет в Киеве в воскресенье, 23 июня.

"23 июня, в воскресенье, в Киеве состоится Марш равенства КиевПрайд 2019", - говорится в сообщении на странице КиевПрайд в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В этом году основной темой мероприятия станет "Свобода. Единство. Борьба", а главным лозунгом - "Наша традиция – это свобода!".

Детали марша будут сообщены за неделю до его проведения, ориентировочное время – с 8.00 до 15.00.

Посольство США в Украине выразило свою солидарность всем, кто стремится к равенству. "Мы солидарны со всеми, кто стремится к равенству и выступает против дискриминации", - говорится в сообщении на странице диппредставительства в Фейсбуке. Пост проиллюстрирован фотографией флага-радуги – международного символа ЛГБТ-сообщества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Европейцы! Уважайте наши моральные ценности!" - в Киеве протестовали против инициатив Второй европейской лесбиянской конференции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3130505
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А зеленский только уехал в Брюссель((( А мог же принять участие в єтом параде Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня в Киеве - Цензор.НЕТ 2736
 показать весь комментарий
 
 
тю блин, я дату не розглядел. знач он еще успеет. все в его руках
 показать весь комментарий
 
 
Ні. Там у них в «Кварталі 95» є заводна вєщь: «Скажитє как єго зовут», кавер на Буратіно...
 показать весь комментарий
 
Слышал, Шо в этом году на Троещине будут гузнами своими трясти...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Только порохоботы и им подобные могут устраивать такое.. позор..СОДОМ НЕ ПРОЙДЕТ!!!!
 показать весь комментарий
 
Гомофобия? Латентный? Хотя судя по последним словам - кацап.
 показать весь комментарий
 
 
ну ладно Содом, а Гоморра то хоть пройдет?
 показать весь комментарий
 
Сорос башляет. Это такая европизация?
 показать весь комментарий
 
Зе нету.... Кто же возглавит марш????
 показать весь комментарий
 
От маю чуйку, що тут Нацжони покажуть свою любов до України.😊
 показать весь комментарий
 
Казкові свідки секти 24 відсотків приймають участь? Бо олешко образиться!)
 показать весь комментарий
 
Вот за что люблю такие прайды - что они проходят вОвремя. Смотришь - и сердце радуется, люди цветные, веселые, сами живут и нам жизнь украшают. Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня в Киеве - Цензор.НЕТ 8963

И кагбэ нету войны, кагбэ усё в ажуре. Любитеся и размножайтеся!

Впрочем, о размножении - это я лишнее сболтнула. Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня в Киеве - Цензор.НЕТ 6231
 показать весь комментарий
 
А Луценко с однопартицами подтянется? ( Он же тоже пасив со слов пашинского.) Марш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня в Киеве - Цензор.НЕТ 394
 показать весь комментарий
 
В израильском Тель-Авиве перед проведением гей-прайда вместо флагов ЛГБТ развесили флаги Литвы.

Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня в Києві - Цензор.НЕТ 4847
 показать весь комментарий
 
Посольство США в Украине выразило свою солидарность всем, кто стремится к равенству. "Мы солидарны со всеми, кто стремится к равенству и выступает против дискриминации", - говорится в сообщении на странице диппредставительства в Фейсбуке. Пост проиллюстрирован фотографией флага-радуги - международного символа ЛГБТ-сообщества.Источник: https://censor.net.ua/n3130505

Радуга не отражает сущность и смыслов ЛГБТ движения....
Нужно что бы плакаты с долбящими в дупы мужиками....
Это было бы честно и информативно....- долой предрассудки и дискриминацию...!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоМарш равенства "КиевПрайд" состоится 23 июня в Киеве
 
 
 
 
 
 вверх