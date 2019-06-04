EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
  1899  19
Все про:Арьев (556) Европарламент (1399) Народный фронт (1294) Самопомич (899) Блок Петра Порошенко (1642) Сыроид (240) Европейская Солидарность (4)

 Партия "Самопомич" вступила в ЕНП. Партии "Европейская солидарность" и "Народный фронт" получили статус наблюдателей (обновлено)

Европейская народная партия (ЕНП) приняла решение о предоставлении статуса наблюдателя украинской партии "Самопомич", а при выполнении ряда условий может предоставить такой же статус "Европейской солидарности" Петра Порошенко (ранее БПП) и "Народному фронту".

Какьпередает Цензор.НЕТ, об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ЕНП.

Заявки трех украинских партий на вхождение в семью партий ЕНП рассматривались вместе на заседании политической ассамблеи, состоявшейся во вторник в Брюсселе. По его итогам ЕНП удовлетворила в полном объеме одну из заявок.

"Политическая ассамблея приняла "Объединение Самопомич" как своего члена-наблюдателя", - говорится в официальном сообщении.

Что касается других партий, как говорится в сообщении, решение не является окончательным. "Члены Политической ассамблеи также договорились, что после выборов, которые приближаются, статус наблюдателя будет предоставлен также" Европейской солидарности "и" Народному фронту ". Их членство вступит в силу при двух условиях - продолжение сотрудничества (с ЕНП) в рамках антикоррупционной стратегии и подтверждения статуса жизнеспособной политической силы", - подчеркнули в партии.

В комментарии "Европейской правде" там объяснили, что окончательную оценку выполнены данные требования, должно дать руководство партии, политасамблея не станет рассматривать этот запрос повторно.

Ранее народный депутат Владимир Арьев сообщил, что решение по "Европейской солидарности" вступит в силу в сентябре, ведь партия только только сменила название (прежнее название - Блок Петра Порошенко "Солидарность"). В Брюсселе эту деталь не подтверждают.

"ЕНП приняла решение о принятии "Европейской Солидарности" в статусе наблюдателя (статус членства для пары из стран, не входящих в состав ЕС). Решение вступает в силу в сентябре, ведь партия только-только сменила название. За это время партия будет работать в рамках имплементации антикоррупционной стратегии ЕНП и должна завершить трансформационные процессы в партии", - написал он.

"На фото - делегация "Европейской Солидарности" с президентом ЕНП Джозефом Доулем", - добавил Арьев.

Партия Самопомич вступила в ЕНП. Партии Европейская солидарность и Народный фронт получили статус наблюдателей 01

Вице-спикер Оксана Сыроид написала в Фейсбуке: "Европейская народная партия приняла решение о принятии "Самопомочи" в свою семью! Принятие как политической силы, которая своей деятельностью доказала преданность европейским ценностям и борьбе с коррупцией".

Партия Самопомич вступила в ЕНП. Партии Европейская солидарность и Народный фронт получили статус наблюдателей 02

Отметим, ЕНП объединяет 75 партий-участниц из 40 стран, 12 глав государств и правительств, 14 европейских комиссаров (включая президента Еврокомиссии). Европейская народная партия осталась самой многочисленной группой в Европарламенте после недавних выборов.

К этой группе относятся, например, канцлер Германии Ангелы Меркель и президент Европейского совета Дональд Туск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина рассчитывает на продолжение сотрудничества с Европарламентом в противодействии агрессии РФ, - МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3130504
 
 
 Топ комментарии
 
Тем временем Арьев заботится не о возможном возвращении раши в ПАСЕ, а лоббирует интересы партии Будки, иначе именуемой как ПЕС.
 показать весь комментарий
 
наблюдатели мля)))
это типа почетные члены?)
пепа решил прикрыть своё жадное безразмерное очко очередной ксивой на всякие случай?)
а с садовым за выборы такой же бумажкой рассчитался?)
статус наблюдателя ЕНП гарантирует уголовную неприкосновенность?)
 показать весь комментарий
 
С Европейской Солидарностью попали в самую цель - настоящая народная партия из миллионеров и коррупционеров ЄНП прийняла як спостерігачів партії Порошенка і Садового - Цензор.НЕТ 356
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тем временем Арьев заботится не о возможном возвращении раши в ПАСЕ, а лоббирует интересы партии Будки, иначе именуемой как ПЕС.
 показать весь комментарий
 
 
С Европейской Солидарностью попали в самую цель - настоящая народная партия из миллионеров и коррупционеров ЄНП прийняла як спостерігачів партії Порошенка і Садового - Цензор.НЕТ 356
 показать весь комментарий
 
 
а шо? Нам, зелеботам, обидно! Мы ж не лохи позорные! За нами шо, было голожопое? ЄНП прийняла як спостерігачів партії Порошенка і Садового - Цензор.НЕТ 2377
 показать весь комментарий
 
Впрочем, если рассматривать порохоботов как часть народа, которая уважает воров и коррупционеров, и какой партия Порошенко ЕвроСоль пользуется у них популярностью, то может существовать и близость идеологий ЕвроСоли и ЕНП.
 показать весь комментарий
 
 
Европа еще не знает ,шо в Украине ,крадии могут называться европейскими патриотами и прочей заманухой. -
Игорь Тальков - Глобус текст песни

Покажите мне такую страну,
Где славят тирана,
Где победу в войне над собой
Отмечает народ.
Покажите мне такую страну,
Где каждый - обманут,
Где назад означает вперед,
И наоборот.
 показать весь комментарий
 
 
За счет бюджета стряпают там свои делишки а потом скулят, что Россию в ПАСЕ обратно приняли пока они Порошенко и его воров в ЕНП продвигали.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь следите за мониторами и серверами. На всякий случай.)))
 показать весь комментарий
 
 
Сервера тяжёлые. В рекомендованном вам тексте замените это слово на розетки.
 показать весь комментарий
 
наблюдатели мля)))
это типа почетные члены?)
пепа решил прикрыть своё жадное безразмерное очко очередной ксивой на всякие случай?)
а с садовым за выборы такой же бумажкой рассчитался?)
статус наблюдателя ЕНП гарантирует уголовную неприкосновенность?)
 показать весь комментарий
 
 
Это означает как я понимаю, что их бы приняли в ЕНП без слова "наблюдатели", но не могут т.к. Украина не член ЕС.
 показать весь комментарий
 
а зачем им в ЕНП?
кто то хочет стать самыми нищими и корумпироваными?
 показать весь комментарий
 
Я бы поставил вопрос наоборот: зачем ЕНП нужны коррумпированные миллионеры?
 показать весь комментарий
 
 
Может они не коррумпированны, доказательств нету, может злые языки наговаривают.
 показать весь комментарий
 
Не бережёшь ты себя, Владимир Игоревич! Всё о народе думаешь...
 показать весь комментарий
 
европейцы следите там за карманами а то знаем тут одного то ли бес то ли пес
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПартия "Самопомич" вступила в ЕНП. Партии "Европейская солидарность" и "Народный фронт" получили статус наблюдателей (обновлено)
 
 
 
 
 
 вверх