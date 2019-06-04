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 ЕНП приняла в качестве наблюдателей партии Порошенко и Садового

Крупнейшая политическая организация в Европе "Европейская народная партия" приняла в качестве наблюдателей партии "Европейская солидарность", ранее переименованная с БПП, и "Самопомич".

Об этом сообщил в Facebook глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев, передает Цензор.НЕТ.

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"ЕНП приняла решение о принятии "Европейской Солидарности" в статусе наблюдателя (статус членства для пары из стран, не входящих в состав ЕС). Решение вступает в силу в сентябре, ведь партия только-только сменила название. За это время партия будет работать в рамках имплементации антикоррупционной стратегии ЕНП и должна завершить трансформационные процессы в партии", - написал он.

"На фото - делегация "Европейской Солидарности" с президентом ЕНП Джозефом Доулем", - добавил Арьев.

Кроме того, ЕНП приняла и партию "Объединение "Самопомощь". Об этом сообщила в Facebook вице-спикер парламента, член партии Оксана Сыроид.

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"Европейская народная партия приняла решение о принятии "Самопомощи" в свою семью! Принятие как политической силы, которая своей деятельностью доказала преданность европейским ценностям и борьбе с коррупцией", - написала она.

Отметим, ЕНП объединяет 75 партий-участниц из 40 стран, 12 глав государств и правительств, 14 европейских комиссаров (включая президента Еврокомиссии). У нее сама большая фракция в Европейском парламенте.

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Источник: https://censor.net.ua/n3130504
 
 
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Тем временем Арьев заботится не о возможном возвращении раши в ПАСЕ, а лоббирует интересы партии Будки, иначе именуемой как ПЕС.
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