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 Третий Всеукраинский фестиваль блогеров "Днепровский пост" состоится в Днепре

Днепр готовится к третьему Всеукраинскому фестивалю блогеров "Днепровский пост".

В этом году он пройдет с 14 по 16 июня, сообщили в мэрии. Участие в фестивале подтвердили уже около ста блогеров в различных интернет-сегментах. Днепровцы и гости города смогут бесплатно посетить три дискуссионные площадки, где будут обсуждать самые разнообразные темы - от гибридной войны до последних трендов индустрии красоты. Для организации третьего Всеукраинского фестиваля блогеров "Днепровский пост" привлекли исключительно частные инвестиции.

"Еще одно знаменательное событие в рамках программы "Культурная столица". Это - фестиваль лидеров общественного мнения. Людей, которые имеют огромную поддержку в социальных сетях. К организации приглашены наши партнеры из Киева", - рассказал начальник управления культуры Департамента гуманитарной политики горсовета Днепра Евгений Хорошилов во время пресс-конференции 4 июня.

В этом году фестиваль получил расширенный формат. Кроме популярных блогеров сети Facebook, к панелям "Днепровского поста" присоединятся топовые корреспонденты других популярных интернет-платформ.

По замыслу организаторов, такое сочетание должно воплотиться в своеобразное противостояние Facebook и Instagram. Ранее обновленную концепцию днепровского фестиваля представили также в столице.

"Блогеры Facebook - обладатели мыслей, аналитики, интеллектуалы - собирали немало людей, интересовались их блогами. И мы поняли, что блогосфера - более широкая тема. Здесь есть люди, которые занимаются Instagram, Youtube. Мы решили это объединить. Два поколения - два подхода к жизни ", - сообщил соучредитель фестиваля, председатель Художественного совета при городском голове, заслуженный деятель искусств Украины Григорий Гельфер.

В течение фестиваля будут работать три площадки, где блогеры соцсетей будут обсуждать различные темы. Наиболее широкой станет платформа Facebook. Все три дня она будет работать в Музее украинской живописи (площадь Троицкая, 5а).

Третий Всеукраинский фестиваль блогеров Днепровский пост состоится в Днепре 01

Здесь будут обсуждать последние изменения в политической плоскости, события на Востоке, информационную войну, а также анализировать реформы в стране.

Кроме этого, 15 апреля всех желающих приглашают в клуб "Бартоломео" (ул. Набережная Победы, 9Б), где будет работать вторая площадка - Lifestyle. Здесь можно будет услышать о тенденциях путешествий, моды, красоты и питания и тому подобное. В последний день фестиваля, 16 июня, в центре Днепра (площадь Героев Майдана) обустроят площадку Citystage. Среди тем здесь заявлены семья и здоровый образ жизни.

"Есть два мира. Один заточен как "предательство" и "победа". В другом мире миллионы людей, подписчиков, покупают одежду, косметику, обучают других, покупают детям подарки, путешествуют и делятся этим. Здесь фактически не существует войны, мира и тому подобное. Я не даю этому оценку, и это действительно миры, которые мало пересекаются. Насколько это так - на это ответ даст, я надеюсь, третий фестиваль блогеров ", - пояснил соучредитель фестиваля, внештатный советник городского головы по вопросам культуры, заслуженный деятель искусств Украины Евгений Гендин.

Он также добавил, что сквозной темой третьего "Днепровского поста" будет черное и белое - как символ поляризации общества не только в политике, но и в других сферах жизни.

Со своей стороны, соорганизатор фестиваля, руководитель креативной команды YUCCIE (г.. Киев) Руслан Анфилов отметил, что в Днепре сейчас происходят очень знаковые события.

"За последние несколько лет "Культурная столица " сделала очень многое из того, что сейчас происходит почти каждую неделю. Многие не только наблюдают за этим, но и нахально копирайтят и пытаются воплощать это у себя, - рассказывает Руслан Анфилов. - Хочу сказать, что это заслуга не команды, а всей территориальной общины, которая позволяет себе делать инновационные вещи ".

По словам Руслана Анфилова, именно во время фестиваля "Днепровский пост" будет представлен народный рейтинг блогеров.

Подробнее с перечнем участников можно ознакомиться здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3130501
 
 
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Фестиваль Балаболов под патронатом Главного Балабола Днепра Филатова!
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Шарий приедет интересно? щас же мода всякой швали приезжать в Украину Третий Всеукраинский фестиваль блогеров "Днепровский пост" состоится в Днепре - Цензор.НЕТ 5929
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТретий Всеукраинский фестиваль блогеров "Днепровский пост" состоится в Днепре
 
 
 
 
 
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