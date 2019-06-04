 Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Владимира Зеленского.

В сообщении отмечается: "Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не идет 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины. По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинца. 98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка.

Около 200 000 детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 000 детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием - психологическим, сексуальным, физическим.

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Сегодня, в Международный день защиты детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну. Ради того, чтобы сохранить жизнь, в том числе детей.

Конечно, призывов мало. Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса - как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?

Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти - ради детей".

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