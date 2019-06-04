 Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Владимира Зеленского.
В сообщении отмечается: "Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не идет 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины. По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинца. 98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка.
Около 200 000 детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 000 детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием - психологическим, сексуальным, физическим.
Сегодня, в Международный день защиты детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну. Ради того, чтобы сохранить жизнь, в том числе детей.
Конечно, призывов мало. Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса - как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?
Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти - ради детей".
наобмануть соседа.
Он продолжает делать то, что делал всю свою жизнь - играть на публику.
К личным деньгам, это, конечно, не относится.
Воха - это не сцена Квартала.
Про конкретику-то?
сильно сказано! молодец наш Президент!
(я все больше уважаю Зеленского,хотя и голосовал за Порошенко)
А вот интересно согласятся лидеры Европы становиться на колени перед ****** или только и ждут этого предложения от Вохи?
с белым роялемна белом коне
Перестать стрелять, стать на колени и давить....
це скрін з серіалу... таки шось, виходить, там відбувалось?
Так сегодня уже 4, или он только раздуплился после выходных
Дуже хотілося би позитивних результатів; але надій на таке - катма.
Какой-такой агрессор? Коломойский, Кернес, Вилкул и сотни других же сказали, что это "гражданский конфликт"?
или есть?
рояле?
Расскажи лучше как надавил на агрессора у себя в стране или хотя бы на их
пособников.
Ты же с прессой сцышь общаться, а в Фейсбуке прямо Эзоп!!!
Эй чуваки и чувихи!!!
Ти ніхто, вова... Тиснути воно буде.. Тьху.
национальных символов. Это не менее, чем враг. И если при шапкокраде рассматривался вариант с постепенной и безкровной колонизацией, то сейчас развернут сценарий урагана, который сметает все государственные устои для зачистки территории с последующей глобальной интервенцией. Мне вот интересно ... Зе так яростно тычет
"соцiальними запитами", но что он скажет, когда неминуемо возникнет подобный запрос о его устранении от власти? Побежит прятаться за
"букву Закона", которую он с глумливой ухмылкой топчет? Как же, помним "я легитимный". Плавали, знаем. А все вот эти Данилюки в тумане - всего лишь ширма. Показная придурковатость является прекрасным прикрытием
Владімір:- "Як ми разом будемо тиснути на агресора?"
Лунає гучний сміх
(не хочу юморить...просто бью себя по пальцам!)
и второе : помни - представляешь Украину, а не голобородька-зеленского-квартал-анонс шоу
давить, а не договариваться!
так бездарно ******** стратегическую инициативу за 5 лет
мог только патологический жлоб и предатель Украины П.Парашенко