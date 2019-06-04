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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1617) Евросоюз (12457)

 Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что одной из главных целей его визита в Брюссель является усиление давления на РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Владимира Зеленского.

В сообщении отмечается: "Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не идет 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины. По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинца. 98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка.

Около 200 000 детей являются внутренне перемещенными лицами. Статус жертв войны получили почти 23 000 детей. Для десятков тысяч эта война обернулась насилием - психологическим, сексуальным, физическим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом на посту президента

Сегодня, в Международный день защиты детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну. Ради того, чтобы сохранить жизнь, в том числе детей.

Конечно, призывов мало. Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса - как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?

Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти - ради детей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский в Брюсселе не планирует отвечать на вопросы СМИ, а ограничится заявлением, - Йозвяк

Источник: https://censor.net.ua/n3130500
 
   
 Топ комментарии
 
Как давить...

Перестать стрелять, стать на колени и давить....
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После такого вопроса отпадут все остальные и похоже это будет его последним визитом. Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 9527
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згадується гепа і допа: сделай умное лицо! тебе так никто денег не даст Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 8683
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Європа не хоче тиснути на путіна, тому було б логічно ставити Європі більш радикальні питання - як ми будемо перемагати путіна, щоб отримати відмову і спокійно їхати додому! Нам потрібна чесна політика, без крутіння жопою! Або Європа з нами, або з путіним! Інших варіантів немає!
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Политика в том и состоит, чтобы наобмануть соседа.
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порошенко ездил и рассказывал что он будет делать а зеленский приедет и будет спрашивать что ему делать - цирк
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Тоже обратил на это внимание.
Он продолжает делать то, что делал всю свою жизнь - играть на публику.
К личным деньгам, это, конечно, не относится.
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Порошенковские рехформы вывели Украину на лидирующие места в мире.
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С таким унылым лицом не то, что радикальные вопросы ставить, на паперти сидеть без толку
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В Брюсселе Зеленский понял, что чувствовал Шариков, когда Преображенский показал его публике...
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Та ладно, все он правильно сказал, с одной стороны это наша проблема, с другой общая, их вина тоже в том что рашка напала на Украину, особенно они должны понимать и всегда помнить что Украина для них отказалась от ядерного оружие, не будут помогать яо оружие появится у них возле дома, о когда появится возле дома то большая вероятность что в дом влезет и рашисткий мир....
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та шо ви кажете? а не знаєте хто розказував казочки про те що порох є причиною війни? хто розказував про бізнес на крові? хто розказував про громадянський конфлікт на донбасі? хто пропонував референдум щодо мирних перемовин з рашею, і тд??? і це не раша. а те що європа вчергове хоче скинути цю проблему на нас не вновинку. просто європа помітила що самі українці херять цим.тому яка там війна та стримування- нічого особистого,бізнес!!!
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Из образа не вышел, похоже.

Воха - это не сцена Квартала.
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Ну не лебезит перед Европой как Порошенко, а предлагает больше взаимовыгодной конкретики - это уже хорошо.
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И где Вы это вычитали?

Про конкретику-то?
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Какая методичка? Он слова длиннее трех букв на заборе читать не умеет. "Взамовыгодная конкретика" - это ему в сортире зедебильная газета попалась
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от дурень.. политика - это не хождение в одной рубашке с загаженными рукавами всю неделю)
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Настоящие политики предпочитают пиджак!
Розмови з лідерами Європи почнуться із запитання - "Як ми разом будемо тиснути на агресора?", - Зеленський у Брюсселі - Цензор.НЕТ 1996
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ИМХО; как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?
сильно сказано! молодец наш Президент!
(я все больше уважаю Зеленского,хотя и голосовал за Порошенко)
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Как будете давить? Так как он умеет давить - на клавиши.
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Краще питати - як ми разом будемо вбивати путіна! Так буде більш чесно! І лідери Європи відразу дадуть відповідь - ми не будемо Вам допомагати, вбивайте путіна самі, бо Європа сцить зв'язуватись з маніяком путіним!
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давай утри нос хряку, тебе мало кто верит и я в том числе не верю. просто докажи всем, что у тебя это получится.
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крестится не пробовали, поклоны там бить или еще чего? Смотришь, вера и подтянется!
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а ты научи, как это делается? вижу у тебя богатый опят бить поклоны имеется, давно на коленях стоишь? Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 584
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деточка, не хамите! В еврейской среде это не принято! А , конечно, извините. Это не принято в еврейской среде, а в жидовской все можно!
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а ты чего так оскорбился? даешь холопские советы, а потом в позу становишься Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 1992 если у тебя богаты опыт биться лбом о пол, то не стесняйся, поделись, как успешно ты это делаешь и большую ли дырку в полу лбом выдолбил. деточка, ты хорошо меня поняла? Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 2790
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А представьте, что Зеленский сделает с Украины успешную, развитую и богатую страну, уважаемую на международной арене.Представили? А теперь можно ржать Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 3422 Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 9741
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кто тебе мешает представить и ржать? Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 2139 главврач твоей лечебницы? Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 2139 какой он негодяй, лишает тебя радости жизни Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 5358
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Так мы и ржем над зедебилами. А тебе если не смешно, то наверно потому, что доходит - у зедебила судьба печальная.
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пофантазируй ещё соевый бот, ты там о судьбе зебилов заикнулся, можешь детально написать, или ты просто обычное брехло, как мародер порошенко Розмови з лідерами Європи почнуться із запитання - "Як ми разом будемо тиснути на агресора?", - Зеленський у Брюсселі - Цензор.НЕТ 6033
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фсе фантазируют.. и ты пофантазируй, как твои ножки будут свисать... Розмови з лідерами Європи почнуться із запитання - "Як ми разом будемо тиснути на агресора?", - Зеленський у Брюсселі - Цензор.НЕТ 2913
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тебя хотят многие.. У меня появились соперники? Но ты же будешь моим? Розмови з лідерами Європи почнуться із запитання - "Як ми разом будемо тиснути на агресора?", - Зеленський у Брюсселі - Цензор.НЕТ 9833
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черт побери, почему ржать?))... жанр УТОПИЯ еще никогда не был так популярен среди зебилов - как сегодня))
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сама то, что по этому поводу думаешь или привыкла подсказками жить?
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"Конечно, призывов мало. Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса - как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?"Источник: https://censor.net.ua/n3130500

А вот интересно согласятся лидеры Европы становиться на колени перед ****** или только и ждут этого предложения от Вохи?
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Он думает, вот так выйду, скажу твердым голосом: "Как мы вместе будем давить на агрессора?" и они наперебой начнут давать свои предложения, я самое лучшее выберу, похвалю за инициативу и вернусь в Украину с белым роялем на белом коне
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люблю ивреев за Протоколы сионских мудрецов
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Как давить...

Перестать стрелять, стать на колени и давить....
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Сначала надо политически "задавить" этих лидеров с которыми оно собралось давить Курятник
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А что было в сериале про Голобородька по этому поводу. Я просто не одной серии не смотрел. Или он по сериалу был не выезной-президент?
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Інакше як би Зеленський продав права на показ російській компанї ;Яндекс;?
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Тоді поясніть мені це:
Розмови з лідерами Європи почнуться із запитання - "Як ми разом будемо тиснути на агресора?", - Зеленський у Брюсселі - Цензор.НЕТ 1963

це скрін з серіалу... таки шось, виходить, там відбувалось?
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О, там громадянська війна та федералізація.
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Дуже файно, верховний головнокомандувач знімає серіал про громадянську війну в Україні. Думаю 73% зебілів задоволені...
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*Сегодня, в Международный день защиты детей*

Так сегодня уже 4, или он только раздуплился после выходных
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Будь мужиком . Супер памперс тебе не поможет .
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После такого вопроса отпадут все остальные и похоже это будет его последним визитом. Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 9527
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вот зебил - полностью с вами согласен - знаю откуда он - нооооо как так ?
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А нужно было как свыне попросить помощи для вывода полученных кредитов в офшоры Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 5018
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Так вроде на колени перед ****** становиться хотел.
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Судя по мямлям в ЕС (а теперь и Зеленский), "давить" будут на жалость.
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я ему могу дать совет - по факту я понял шо могу - это не Порох - начни с того шо спроси как а так в ПАСЕ возвращаеться делегация цапов - на дип языке это то же шо ты написал - только не кого не будет раздражать - народ я жалею шо не баллотировался - по ходу смог бы сделать для вас больше и быстрей
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"Чуваки и чувихи! Как мы вместе будем давить на агрессора?".... Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 7412
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лец ми спик фром май грин хартс, комрадес депутатес!
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Ага! Зеля "надавить"...як "надавив" на кадирова Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 6327
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РЕБЯТ ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО, ИЗРАИЛЬ 2.0 НАДО СТРОИТЬ, *** ЛОЖИЛИ ОНИ НА УКРАИНУ, ИБО ЕСЛИ БИЛО Б НЕ ТАК УЖЕ ДАВНО ЗАДАВИЛИ ИХ В САМОМ НАЧАЛЕ, А ТАК ОНИ ТОРГОВАЛИСЬ С РАШКОЙ, СКОЛЬКО ЗАПЛАТИТЕ И МИ ЗАКРОЕМ ГЛАЗА, ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО
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Кто нам столько денег даст, как США Израилю ежегодно?... Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 6832
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нам би подивитися на результати отих "разговорів"; а не на те, як хто їх буде починати...

Дуже хотілося би позитивних результатів; але надій на таке - катма.
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А лидеры в ответ спросят:
Какой-такой агрессор? Коломойский, Кернес, Вилкул и сотни других же сказали, что это "гражданский конфликт"?
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Для Европы Украина - это препятствие, ведь никакого военного конфликта им не грозит т.к. за ними США, ведь они хотят легкие деньги с засрашки, никакой морали там давно нет, все куплено перекуплено, если бы США вышли из НАТО, завтра бы руский иван был бы хозяином вплоть до атлантики, при чем ни один ленивый европеец даже не возмутился, не то что взяться за оружие.
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никак, нет у вас методов против Кости Сопрыкина
или есть?
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слышите треск громкий? Это расейская ********* серет
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А заканчивать разговор игрой на
рояле?

Расскажи лучше как надавил на агрессора у себя в стране или хотя бы на их
пособников.
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Пока не известно. но пока не как пеця АТО за 2 недели, и танки в севасе.. так сойдет, соя?
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Цікаве запитання від зебілів, а от європейська відповідь не цікава. Розумієте чому це так?
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Зе, а кто за тебя спамит в Фейсбуке????

Ты же с прессой сцышь общаться, а в Фейсбуке прямо Эзоп!!!
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В книзі-мармизі він Езоп, а з пресою, е-е-е, зопа...
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Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса
Эй чуваки и чувихи!!!
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окей, если не начнутся так, то что ? ты сожрешь свой лапоть, кацапес?
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чим ти, вова, будеш "тиснути"?? В тебе є важелі? Чи тебе хтось (окрім рейдера коломойського, звісно) знає? Чи в тебе є будь який авторитет між лідерами країн світу??
Ти ніхто, вова... Тиснути воно буде.. Тьху.
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Мені не подобається питання. Нас підтримують виключно з погляду на наші зусилля. Другий фронт у Європі в 2світову відкрили лише тоді, коли зрозуміли, що вона готова протистояти фашизму. Класти голову за народ, який на 180 градусів змінює свої політичні погляли ніхто не буде.
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Він певен що про це з ним будуть балакати? З якого Беня? Адже навіть за його словами - то повстанці! Нафік Європі лізти у наші внутрішні справи?? Крецюган детектед.
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А если в ответ они спросят как там приглашение Трампа, куда бежать будешь, шут ?
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А если в ответ он поедет в белый Дом, кацап, что ты квакнешь7 такое дерьмо кваколо, что законноизбранный Президент Украины никуда не поедет, никто его не ждет. Вот - он поехал. ну, проперди диван соей, воен шоколадный, давай, вся сила в твоей сраке.
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я прошу прощения, что влезаю в высокоинтеллектуальный культурный разговор, но все-таки: "кацап" или "воен шоколадный"? имхо, это как бы взаимоисключающие понятия. я бы промолчал, но Вы постоянно допускаете такой вот дуализм, я бы хотел понять - почему? все, кто против презедента, априори кацапы? или не всякий соевый, извините, пердун - за порошенка? я немного запутался, буду благодарен за разьяснения.
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Огромной ошибкой будет, если вменяемая часть украинцев продолжит считать Зеленского и его команду некомпетентными, дураками, дебилами и прочим, что разгоняется по сети. Нет и ещё раз нет! Со времён "тобi личить мое кохання" его стало много. Непомерно много стало К95 и выбросов в электоральную атмосферу всяческих фекалий Было все сделано профессионально , чётко, с учётом малейших деталей и настроений. Теперь же, когда промежуточная цель достигнута, под маской некомпетентности и показательной глупости работает высокопрофессиональная демонтажная команда. Происходит демонтаж государственности, институтов власти, экономики,
национальных символов. Это не менее, чем враг. И если при шапкокраде рассматривался вариант с постепенной и безкровной колонизацией, то сейчас развернут сценарий урагана, который сметает все государственные устои для зачистки территории с последующей глобальной интервенцией. Мне вот интересно ... Зе так яростно тычет
"соцiальними запитами", но что он скажет, когда неминуемо возникнет подобный запрос о его устранении от власти? Побежит прятаться за
"букву Закона", которую он с глумливой ухмылкой топчет? Как же, помним "я легитимный". Плавали, знаем. А все вот эти Данилюки в тумане - всего лишь ширма. Показная придурковатость является прекрасным прикрытием
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интересные рассуждения об устранении от власти только что пришедшего президента.который банально ничего не успел сжелать, потому что только что к власти пришел (это отдельной строчкй для дебилов) Полмесяца как. ну-ну. Кто автор сего высера? Вы лично? Если да, то мне вас жаль, Вас срочно за поребрик, там таких бутылками лечат. если нет - цитируя дебила, уподобляетесь ему.
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Ого, сколько же петя будок построил....вы хоть на поводке, шакалята?
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Розмова з лідерами Європи
Владімір:- "Як ми разом будемо тиснути на агресора?"

Лунає гучний сміх
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главное - чтобы они услышали этот вопрос...
(не хочу юморить...просто бью себя по пальцам!)
и второе : помни - представляешь Украину, а не голобородька-зеленского-квартал-анонс шоу
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Порохососы слыхали? Розмови з лідерами Європи почнуться із запитання - "Як ми разом будемо тиснути на агресора?", - Зеленський у Брюсселі - Цензор.НЕТ 7596
давить, а не договариваться!
так бездарно ******** стратегическую инициативу за 5 лет
мог только патологический жлоб и предатель Украины П.Парашенко
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Вопрос правильный.И главный.Это покажет намерения Европы.А исходя из этого,действовать по обстановке.
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