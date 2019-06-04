 Рейдеры захватили Одесский медуниверситет, - Супрун

Об этом Супрун написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, 3 июня на внеочередное заседание Наблюдательного совета университета ворвались неизвестные и использовали слезоточивый газ. На заседании рассматривались жалобы сотрудников о незаконных увольнениях и давлении на них.
"Студенты и преподаватели уже шестой месяц не получают стипендий и зарплат. Здание университета захвачено рейдерами, саботируют решения Министерства здравоохранения и уполномоченных министерством лиц, суды блокируют решение о реорганизации медуниверситета", - отметила Супрун.
Она также подчеркнула, что рейдерами руководит бывший ректор ОНМедУ Валерий Запорожан, который "с сотнями тысяч долларов наличными может позволить себе затяжную борьбу за "свой" университет".
"Когда МОЗ Украины хочет провести аудит работы руководства университета - людей не пускают на территорию, когда МОЗ Украины хочет провести независимое тестирование качества образования студентов - организуют акции и протесты, распространяют ложь о тестах и запугивают всех вокруг, прикрываясь студентами", - подытожила в.о. министра здравоохранения.
Напомним, 3 июня неизвестные ворвались в здание ректората Одесского национального медицинского университета и силой сорвали внеочередное заседание Наблюдательного совета.
https://twitter.com/i/status/1135642625648840705
прійдьот вєсна - будєм сажать !
Фельдшера заменят хирургов и терпевтов. Пышным цветом расцветут всякие ведуньи
и знахарки. Здобулы. Зато говорить будут коверкая уже не только Русский но
и Украинский...Просто как и в США
медицинское образование будет доступно единицам, богатеньким сыночкам и дочкам.
Да оно будет престижным как и юриспруденция и психология.Будут те же бешеные по
цене страховки.И те кто не смогут их купить пойдут лечиться к травницам. Но уверена
как и в СШа знахарскую деятельность приравняют к контрабанде и будт
изничтожать. сжигать книги по народной медицине. Это же просматривется
АПОКАЛИПСИС какой то?
Того же, чего и от Пети, не? Или в декабре 18го у нас Беня рулил всем, а Петя был его марионеткой?
Музыка: нар.
Слова: нар.
Как на Дерибасовской, угол Ришельевской,
В восемь часов вечера разнеслася весть,
Как у нашей бабушки, бабушки-старушки,
Шестеро налетчиков отобрали честь.
Оц тоц перевертоц,
Бабушка здорова,
Оц тоц перевертоц,
Кушает компот,
Оц тоц перевертоц,
И мечтает снова,
Оц тоц перевертоц,
Пережить налёт.
Бабушка вздыхает, бабушка страдает,
Потеряла бабка и покой и сон,
Двери все открыты, но не идут бандиты,
Пусть придут не шестеро, хотя бы вчетвером.
Оц тоц перевертоц,
Бабушка здорова,
Оц тоц перевертоц,
Кушает компот,
Оц тоц перевертоц,
И мечтает снова,
Оц тоц перевертоц,
Пережить налёт.
Не выходит бабка из дому на улицу,
Принимает бабка на ночь порошок,
Вынимает к вечеру жареную курицу,
Пусть придут не шестеро, хотя бы один пришёл.
Оц тоц перевертоц,
Бабушка здорова,
Оц тоц перевертоц,
Кушает компот,
Оц тоц перевертоц,
И мечтает снова,
Оц тоц перевертоц,
Пережить налёт.
Эпоха зебилизма!
Когда там у нас эта эпоха началась? В 18м году? Или еще раньше? И чем тогда занимался Петр Лексеич вместе к генплокулолом Югой?
Я не имею ничего против Супрун - это не ее дело ставить на место титушню. Но, ****, где эта бравая аваковская полиция? Где все эти сранные антикоррупционеры, нацжены, нацдружины и боевой командир Билецкий? Где эти новые лица из 95 Квартала?