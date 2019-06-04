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Все про:Одесса (5467) рейдерство (808) Университет (136) Супрун Ульяна (511)

 Рейдеры захватили Одесский медуниверситет, - Супрун

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что рейдеры захватили Одесский национальный медицинский университет, а суды затягивают решение о реорганизации учебного заведения.

Об этом Супрун написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, 3 июня на внеочередное заседание Наблюдательного совета университета ворвались неизвестные и использовали слезоточивый газ. На заседании рассматривались жалобы сотрудников о незаконных увольнениях и давлении на них.

"Студенты и преподаватели уже шестой месяц не получают стипендий и зарплат. Здание университета захвачено рейдерами, саботируют решения Министерства здравоохранения и уполномоченных министерством лиц, суды блокируют решение о реорганизации медуниверситета", - отметила Супрун.

Она также подчеркнула, что рейдерами руководит бывший ректор ОНМедУ Валерий Запорожан, который "с сотнями тысяч долларов наличными может позволить себе затяжную борьбу за "свой" университет".

"Когда МОЗ Украины хочет провести аудит работы руководства университета - людей не пускают на территорию, когда МОЗ Украины хочет провести независимое тестирование качества образования студентов - организуют акции и протесты, распространяют ложь о тестах и ​​запугивают всех вокруг, прикрываясь студентами", - подытожила в.о. министра здравоохранения.

Напомним, 3 июня неизвестные ворвались в здание ректората Одесского национального медицинского университета и силой сорвали внеочередное заседание Наблюдательного совета. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные сорвали заседание Набсовета Одесского медуниверситета, задержан 51 человек, - полиция

Источник: https://censor.net.ua/n3130495
 
 
 Топ комментарии
 
в Одессе чиновники и бандиты (хотя их и не отличить) совсем берега потеряли...Михо туда нужно, с реальными полномочиями, а не то что Петя с Кроликом ему выделили...
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А лучше твой мозг в сексуальное рабство.
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Рейдеры захватили минздрав!
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Патріоти можуть звільнити медунівер в Одесі, якщо поліція продала Україну і стала на бік проросійських регіоналів Одеси!
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полиция - люди авакова. Аваков - служит бене и вазелину, получая благодарности... а теперь и рейдерам)
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Та аткуда там мосх?? Так, ганглий межушный...
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в Одессе чиновники и бандиты (хотя их и не отличить) совсем берега потеряли...Михо туда нужно, с реальными полномочиями, а не то что Петя с Кроликом ему выделили...
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Миха не идиот, за супруншу мазу тянуть не будет!
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Супрун чуь ли не единственная кто воплощает реальные реформы. А ты видать кацап на з/п у казнокрадов совковых...
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почему бандиты- группа приват во главе с коломойским
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Валерий Запорожан -депутат Одесского облсовета, председатель комиссии по здравоохранению.Близок с Сергею Кивалову и Коломойскому
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Так к Кивалову, или к Коломойскому? Они из конкурирующих группировок вообще-то.
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А игде же Робин Гуд аваков? Игде его стражники-орлы?
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Двоих алкашов отмазывают пока что... потом обязательно подтянутся бандюкам помочь...
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Оце і є феєричний фінал потужних офшорних реформ. Кожен в свій кусок зубами вчепився. А винних і покараних немає.
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нічєво!
прійдьот вєсна - будєм сажать !
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было бы нехило, чтобы рейдеры захватили супрун и без права выкупа.
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А лучше твой мозг в сексуальное рабство.
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твой уже захватил кто то? Рейдери захопили Одеський медуніверситет, - Супрун - Цензор.НЕТ 7833 компанию себе ищешь? Рейдери захопили Одеський медуніверситет, - Супрун - Цензор.НЕТ 7833 так пригласи старую ведьму с рюкзачком она тебя в награду корью заразит
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Проверься! Тфой моск захвачен троглодитами. Пей зеленку!
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ты уже проверилась и теперь решила со мной своим диагнозом поделится? Рейдери захопили Одеський медуніверситет, - Супрун - Цензор.НЕТ 3051 хочу тебя огорчить, мне это не к чему, зеленку тебе придется пить в одиночестве, поэтому приятного тебе аппетита и на здоровье
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Не смейся зеленый! Все печально Твой моск уже сьеден! Зеленка- твое единственное лекарство.
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Что ты обо мне да обо мне? Рейдери захопили Одеський медуніверситет, - Супрун - Цензор.НЕТ 7730 флудирастка, ты новости по теме собираешься комментировать или будешь и дальше по меня флудить? Рейдери захопили Одеський медуніверситет, - Супрун - Цензор.НЕТ 7730 чрезмерное употребление зеленки явно плохо сказались на твоих умственных способностях Рейдери захопили Одеський медуніверситет, - Супрун - Цензор.НЕТ 7730
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Рейдеры,скрее сами заплатят,шоб их на это не подписывали
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Украина єто страна где "Если нельзя но очень хочется - то можно"!
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Ну шо? Закроют медуниверситет и прошай вообще здравоохранение на Украине.
Фельдшера заменят хирургов и терпевтов. Пышным цветом расцветут всякие ведуньи
и знахарки. Здобулы. Зато говорить будут коверкая уже не только Русский но
и Украинский...Просто как и в США
медицинское образование будет доступно единицам, богатеньким сыночкам и дочкам.
Да оно будет престижным как и юриспруденция и психология.Будут те же бешеные по
цене страховки.И те кто не смогут их купить пойдут лечиться к травницам. Но уверена
как и в СШа знахарскую деятельность приравняют к контрабанде и будт
изничтожать. сжигать книги по народной медицине. Это же просматривется
АПОКАЛИПСИС какой то?


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У нас медвузов по 2 штуки в каждом городе, может у вас в кацапстане он один? Соболезную, иди собирай лечебный валежник.
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я типа в больницах наших не был . грошы е иди сюда а нема иди домой
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Пока КОРД или кто там, 2-3 раза не постреляет рейдеров , прич'м безнаказанно-показательно, такая фигня будет регулярно.
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вони 5 річних хлопчиків вбивають, навіщо рейдерів.
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Так «власники» КОРДу цю рейдерську атаку і організували
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Ще одне, жодна охоронна фірма не має права користатись вогнепальною зброєю, ліцензія на зброю тільки у МВС
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то он наверно про свою властнисть подписал
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А аваківськи гниди дітей розстрілюють, ім немає часу займатися злочинцями.
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та дайте ему статус училища и запретите принимать дипломы, уведомьте зарубежных партнёров и пусть те пидорофеодальчики учат кого угодно и как угодно...
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Ну так зеБени у власти, знаменитые рейдеры, чего было ожидать от Бени?
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Это чепуха,у нас рейдеры-захватчики окопались в правительстве,верховной раде,прокуратуре и судах,еле виперли вора из администрации президента.
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****! Куди дивиться новообраний? Силовики то ж його парафія. Чи знов помиляюсь?
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﻿Как на Дерибасовской
Музыка: нар.
Слова: нар.

Как на Дерибасовской, угол Ришельевской,
В восемь часов вечера разнеслася весть,
Как у нашей бабушки, бабушки-старушки,
Шестеро налетчиков отобрали честь.

Оц тоц перевертоц,
Бабушка здорова,
Оц тоц перевертоц,
Кушает компот,
Оц тоц перевертоц,
И мечтает снова,
Оц тоц перевертоц,
Пережить налёт.

Бабушка вздыхает, бабушка страдает,
Потеряла бабка и покой и сон,
Двери все открыты, но не идут бандиты,
Пусть придут не шестеро, хотя бы вчетвером.

Оц тоц перевертоц,
Бабушка здорова,
Оц тоц перевертоц,
Кушает компот,
Оц тоц перевертоц,
И мечтает снова,
Оц тоц перевертоц,
Пережить налёт.

Не выходит бабка из дому на улицу,
Принимает бабка на ночь порошок,
Вынимает к вечеру жареную курицу,
Пусть придут не шестеро, хотя бы один пришёл.

Оц тоц перевертоц,
Бабушка здорова,
Оц тоц перевертоц,
Кушает компот,
Оц тоц перевертоц,
И мечтает снова,
Оц тоц перевертоц,
Пережить налёт.
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а пебени стреляли в кировоградской области - где их отбил батальон Донбасс!!! Рейдери захопили Одеський медуніверситет, - Супрун - Цензор.НЕТ 1996 Рейдери захопили Одеський медуніверситет, - Супрун - Цензор.НЕТ 1996
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Президентом повинна бути просто порядна людина 😂👍
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За Одесский мед уже года 2 Супрунша с местной мафией пытается воевать - подобная новость была и в 18м году, и раньше.
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А где мусора!??,аааа забыл,они только по детям могут стрелять!
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госуправление развалилось - министерства надо разгонять!!!
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пипец...я уже сбился со счету в который раз они его захватывают!!! Реформированное МВД - на высоте !!! Рейдери захопили Одеський медуніверситет, - Супрун - Цензор.НЕТ 9847
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Супрун, а что ты хочешь??

Эпоха зебилизма!
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а была этоха жизни по-новому от великорошена Рейдери захопили Одеський медуніверситет, - Супрун - Цензор.НЕТ 743 Рейдери захопили Одеський медуніверситет, - Супрун - Цензор.НЕТ 743
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10.12.18 16:27 Неизвестные захватили Одесский медуниверситет и уничтожают документы, - Минздрав

Когда там у нас эта эпоха началась? В 18м году? Или еще раньше? И чем тогда занимался Петр Лексеич вместе к генплокулолом Югой?
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даже не знаю, такое еще где-то возможно, чтобы какой-то бывший ректор вертел целое государство, а государство горестно разводило руки и не знало, что же предпринять, обращаясь через СМИ с глубокой просьбой прекратить.

Я не имею ничего против Супрун - это не ее дело ставить на место титушню. Но, ****, где эта бравая аваковская полиция? Где все эти сранные антикоррупционеры, нацжены, нацдружины и боевой командир Билецкий? Где эти новые лица из 95 Квартала?
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Одесская полиция вся под бандой Труханова.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРейдеры захватили Одесский медуниверситет, - Супрун
 
 
 
 
 
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