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 Политика Украины
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Все про:ВР (23002) импичмент (334) Рябошапка Руслан (36)

 Трудно назвать такой подход прагматичным: законы, которые так требовали сами нардепы, были провалены, - Рябошапка об отказе Рады рассмотреть законопроект об импичменте

Работа депутатов может повлиять и на другие законопроекты, отметил Рябошапка.

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка во время брифинга отреагировал на провальное голосование Верховной Рады о включении в повестку дня закона об импичменте. "За" проголосовали только 110 нардепов из 226 необходимых. Чиновник отметил, что парламентарии не поддержали включение законопроектов, которых сами же требовали, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Трудно назвать такой подход прагматичным со стороны нашего парламента, поскольку очевидно, что те законы, которых так требовали сами народные депутаты, они были сегодня провалены и не были поддержаны в парламенте", - отметил Рябошапка.

Он добавил, что Администрации придется работать с тем парламентом, который есть, однако выводы о его работе накануне внеочередных выборов должны делать украинцы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада не включила в повестку дня законопроект Зеленского об импичменте и начала рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях

"Очевидно, что, наверное, это все-таки будет влиять на шансы на прохождение любых законопроектов, в частности и о незаконном обогащении", - подытожил Рябошапка.

Источник: https://censor.net.ua/n3130494
 
 
 Топ комментарии
 
спой про пятилетнюю наполеглыву працю диабета по супер пупер программе "жыты по новому"
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Если эти свиньи у корыта такие наглые и проваливают все предложения Зеленского - почему бы ему не воспользоваться своим законным правом и ветировать ВСЕ их потуги?
Пусть ищут 300 голосов барыги и пидбарыжники!
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это зебенское днище, но снизу еще не раз постучат
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Достаточно распустить Парламент, а потом требовать что бы он работал. На что рассчет был у ЗЕ? Отвечаю, на выборы по старому закону, и возможность попиариться на "плохой" ВР.
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-а за какой хх они там бабло мешками гребут...-распущенці..
-Достаточно распустить Парламент, а потом требовать что бы он работал....А ПРИСЯГУ РАБОТАТЬ НА НАРОД КОМУ ОНИ ДАВАЛИ???
-ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ..- С А Б О Т А Ж!!
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Нужно было провести законы, с открытыми списками и прочие, а потом распускать, это ведь элементарный вариант давления, не пошло бы, так распусть через две недели. Но все было сделано наоборот, а теперь выборы циля, готовься, "новая ВР" все приймет, 225 мажоритарщиков все проголосуют...
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ага...если через несколько месяцев новая рада примет закон о конфискации наворованого теми депутками...то будут стучать и снизу и с боку...и никакое дно вас неспасІто...и там найдут...
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Если эти свиньи у корыта такие наглые и проваливают все предложения Зеленского - почему бы ему не воспользоваться своим законным правом и ветировать ВСЕ их потуги?
Пусть ищут 300 голосов барыги и пидбарыжники!
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какие вы тупые тролли - вам писали шо так и будет - все вернулось к временам - Юли и Ющенко - страдать будем только мы - народ Украины и с новым парламентом будет то же самое - Беня один не будет управлять Украиной - он договариваться не умеет
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А с кем придется договариваться, с недобитками вашими рошеновскими с рейтингом 8-10? Будет изи коалиция Зеля + Юля и бонусом петруха на зоне = стабильность в стране.
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как у вас на кацапстане? Нах, нах, нах с такой стабильностью
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А соя говорит, что рада нормальная и роспускать не нужно.
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т.е. узебенского подали закон по которому зебеню легче пристрелить чем обьявить импичмент, а рада виновата? Зебил что ли
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в сої - кааліція. нехай вноссять свій, з блек_джеком. Голосують і знімають Зе. Ізі ж.
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5 років? встигнуть розглянути до роспуску, чи чергове "ні шмагла" ?
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Трудно назвать такой подход прагматичным: Когда месяц назад говоришь о том что План работы чувака с ксивой презЕдента на первые 100 дней готов на 95%.......а потом отмараживаешься и забываешь об этом..... Трудно назвать такой подход прагматичным: законы, которых так требовали сами нардепы, были провалены, - Рябошапка об отказе Рады рассмотреть законопроект об импичменте - Цензор.НЕТ 4993
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спой про пятилетнюю наполеглыву працю диабета по супер пупер программе "жыты по новому"
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Зачем..?? Есть рябая шапка...которая обвиняет одних...и в то же время в упор не видит своего..??
Его кто то за язык тянул когда он месяц назад заявлял что План готов на 95%...?? Нет...
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он себе уже напел на палаццо - и детей за границей
плюс виллу в испании = хорошо воровал - результативно
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Ги-ги. Депутати розглядали раніше представлені закони, а не зляпані на колінці "на злобу дня" Трудно назвать такой подход прагматичным: законы, которых так требовали сами нардепы, были провалены, - Рябошапка об отказе Рады рассмотреть законопроект об импичменте - Цензор.НЕТ 5675
А ваш вінегрет буде приймати нова рада, зачекайте трощки.
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По ходу это единственный выход у Зеленского в этой ситуации.
Трудно назвать такой подход прагматичным: законы, которых так требовали сами нардепы, были провалены, - Рябошапка об отказе Рады рассмотреть законопроект об импичменте - Цензор.НЕТ 6382
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История знает такие примеры....Армения ...и что..?? Полегчало армянам..?? Легли под паРашу и лапки раздвинули...вот и весь того примера....
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Кипит твой разум возмущенный...попей зеленки...попустит....
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ну перебить уродов что 30 лет у корыта не значит лечь под паРашу, это дань благодарности за их работу Важко назвати такий підхід прагматичним: закони, яких так вимагали самі нардепи, було провалено, - Рябошапка про відмову Ради розглянути законопроєкт про імпічмент - Цензор.НЕТ 5979
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Да не будет уже делов в этой Раде, Петина недокоалиция блокирует законы президента а тот в ответку наложит вето на их хотелки.
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это даже не депутаты, а просто стадо говорливых свиней, задача которых сделать так, чтобы граждане Украины страдали как можно дольше и больше.
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А законопроект об импичменте от зебеней...это вода...написанный на отье....типа просили нате....в нем нет ни слова о сроках проведения той или иной процедуры.....
Следовательно импичмент по нему можно объявлять от начала и до китайской пасхи....
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А правки внести слабо если есть недочеты, но Рада даже рассматривать не хочет.
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А смысл ?7 Если в Раде уже есть несколько таких законов в которые внесли правки...и которые рассматриваются....
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Так какого тогда хрена от Зели требовали внести закон если он им не нужен.
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Кто от него требовал..?7 Он сам заявил что внесет...это была такая предвыборная лапша на уши зебеням.....и внес....воду в ступе....
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Не трынди, вон Губошлеп кричал что мол замахался ждать этот закон от Зели и поэтому внес свой.
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Это ты не тренди....закон об импичменте зебеня обещал внести в раду в своей предвыборной программе.... еще 18 апреля...
https://censor.net.ua/news/3122971/zelenskiyi_obeschaet_initsiirovat_zakon_ob_impichmente_v_sluchae_pobedy_na_vyborah_est_tsivilizovannyyi
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Прикольно наблюдать как зебени реагируют на мой Ник.... как собаки Павлова на лампочку..... Важко назвати такий підхід прагматичним: закони, яких так вимагали самі нардепи, було провалено, - Рябошапка про відмову Ради розглянути законопроєкт про імпічмент - Цензор.НЕТ 7776
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а зебеней это не волнует, бо они ТУПЫЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
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Он добавил, что Администрации придется работать с тем парламентом, который есть, однако выводы о его работе накануне внеочередных выборов должны делать украинцы.Источник: https://censor.net.ua/n3130494

Натравливает на ВР промокашка.... Трудно назвать такой подход прагматичным: законы, которые так требовали сами нардепы, были провалены, - Рябошапка об отказе Рады рассмотреть законопроект об импичменте - Цензор.НЕТ 4828
И это в то время когда Зезюля по полной позорится и позорит Украину в Брюсселе...
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это еще раз говорит о полном профессиональном не соответствии - зеленского и его команды - нормальные всегда считают реакцию на свои действия и у них всегда есть план Б - а у этих нет не чего - в минусе только мы - как всегда - реформы прекратились ,курс гривны падает,цены растут.а все остальное не изменилось - это факты
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Рябошапка!!! не фиг нае,,,бывать!!! Это оттяжка по времени ваш законопроект! А Рада УЖЕ!!! Может утвердить процедуру импичмента! а не ждать 1,5 года!!!
Развод не прошел!!!
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Для зе-билов был во всем виноват Порошенко, тепер парламент.Подали то ,что не успеют принять,там поправок 4000 ,это на 4 месяца роботы.
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да ты, гной, тут в две смены пашешь, никак на новый ватник с праздничными лаптями заработать хочешь
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да от зелеботских скотов ничего другого ждать и не приходится
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замахни боярки стакан-другой, может попустит. А нет, так завсегда сможешь повесится Важко назвати такий підхід прагматичним: закони, яких так вимагали самі нардепи, було провалено, - Рябошапка про відмову Ради розглянути законопроєкт про імпічмент - Цензор.НЕТ 4199
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Мдяяяяя. Всі обіцянки нового президента про імпічмент та відміну недоторканості як туман над водою перед сходом сонця. Густий та непевний. І тілько до перших променів світила, а з першими - гульк и катма. Що він там ще обіцяв? А нічого Важко назвати такий підхід прагматичним: закони, яких так вимагали самі нардепи, було провалено, - Рябошапка про відмову Ради розглянути законопроєкт про імпічмент - Цензор.НЕТ 314 Мдяяяяя.
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Ольгинские на ресурсе без выходных пашут. Их бы, ****, в шахту - давать стране угля!
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а він не хоче подумати над тим, що закони, які він запропонував - дно?
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Какой закон про импичмент?! Главпатриот через год на трон булки мылит!
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трон главпатриота в тюрьме должен стоять. Он на него от души наработал.
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еще одно фактическое подтверждение правильности разгона к едреней фене этого гребаного собрания отборных моральных уродов.
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Рада плодотворно функционирует. Во втором чтении приняла закон об следственных комиссиях,где прописана процедура импичмента Зеленского. Рябосшапка попытался сунуть ЗБЕБЕЛЬСКИЙ варьянт закону,но, депутаты дружно их полслали. Жизнь идет.
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такой закон об импичменте зелебоб может спокойно себе в очко засунуть. Самый хитрый иврей? Важко назвати такий підхід прагматичним: закони, яких так вимагали самі нардепи, було провалено, - Рябошапка про відмову Ради розглянути законопроєкт про імпічмент - Цензор.НЕТ 7753 Чи шо?
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Называйте вещи своими именами - саботаж и игнорирование всех законодательных инициатив от нового президента и команды.Других действий БПП и НФ вместе с жопоблоком наивно было бы ожидать . Вот они агенты и враги - украинские гниды .Страшнее ***** .
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У вас одна извилина, и та между ягодицами. Все было решено задолго до того как стали снимать сериал сваты. Олигархату нужны выборы по старому закону, потому и была распущена ВР прямо на инаугурации, и Гройсмана мордой в стол тыкнули тоже. А теперь они должны работать? Аха, ха, ха... Кучма вон уже с зятем в АП заходит с черного хода, а вы все в сопливых, ЗЕленых иллюзиях...
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а у тебя походу та единственная извилинка ухи держит что бы не отвалились...
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недоторканые нагло сцут в тапки президенту Важко назвати такий підхід прагматичним: закони, яких так вимагали самі нардепи, було провалено, - Рябошапка про відмову Ради розглянути законопроєкт про імпічмент - Цензор.НЕТ 9492
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрудно назвать такой подход прагматичным: законы, которые так требовали сами нардепы, были провалены, - Рябошапка об отказе Рады рассмотреть законопроект об импичменте
 
 
 
 
 
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