 Трудно назвать такой подход прагматичным: законы, которые так требовали сами нардепы, были провалены, - Рябошапка об отказе Рады рассмотреть законопроект об импичменте

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка во время брифинга отреагировал на провальное голосование Верховной Рады о включении в повестку дня закона об импичменте. "За" проголосовали только 110 нардепов из 226 необходимых. Чиновник отметил, что парламентарии не поддержали включение законопроектов, которых сами же требовали, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Трудно назвать такой подход прагматичным со стороны нашего парламента, поскольку очевидно, что те законы, которых так требовали сами народные депутаты, они были сегодня провалены и не были поддержаны в парламенте", - отметил Рябошапка.
Он добавил, что Администрации придется работать с тем парламентом, который есть, однако выводы о его работе накануне внеочередных выборов должны делать украинцы.
"Очевидно, что, наверное, это все-таки будет влиять на шансы на прохождение любых законопроектов, в частности и о незаконном обогащении", - подытожил Рябошапка.
-Достаточно распустить Парламент, а потом требовать что бы он работал....А ПРИСЯГУ РАБОТАТЬ НА НАРОД КОМУ ОНИ ДАВАЛИ???
-ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ..- С А Б О Т А Ж!!
Пусть ищут 300 голосов барыги и пидбарыжники!
Его кто то за язык тянул когда он месяц назад заявлял что План готов на 95%...?? Нет...
плюс виллу в испании = хорошо воровал - результативно
А ваш вінегрет буде приймати нова рада, зачекайте трощки.
Следовательно импичмент по нему можно объявлять от начала и до китайской пасхи....
https://censor.net.ua/news/3122971/zelenskiyi_obeschaet_initsiirovat_zakon_ob_impichmente_v_sluchae_pobedy_na_vyborah_est_tsivilizovannyyi
Натравливает на ВР промокашка....
И это в то время когда Зезюля по полной позорится и позорит Украину в Брюсселе...
Развод не прошел!!!