 Зеленский в Брюсселе не планирует отвечать на вопросы СМИ, а ограничится заявлением, - Йозвяк

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.
"Зеленский не просил о пресс-конференции с Юнкером, а лишь ограничится заявлением с Туском и скорее всего не будет отвечать на вопросы со Столтенбергом. Первый визит президента Украины в Брюссель – и никакой возможности для СМИ задать вопрос?" - написал Йозвяк.
Напомним, президент Украины сегодня посетит штаб-квартиру НАТО, где встретится с генсеком Йенсом Столтенбергом. Также Зеленский примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО.
В среду в 15:30 по Киеву Зеленский встретится с президентом Европейского совета Дональдом Туском.
говорит не товтирает дичь на пресухах
А вдруг кто то из Радио Свободы вспомнит о сегодняшнем провале фейка о визите Вовы в США ? Вова в такой панике что в Киеве журналистов боится, а тут дикий Запад... Там говорят даже смартфоны отбирать не дают
Если об этом узнает Трамп... Маленький скальп Вовы украсит его вигвам
Хотите экспромтов надо было выбирать стенд-ап комика.
молчать можно наедине с собой, закрывшись у себя в кабинете.
Зачем оно поперлось в Брюссель? помолчать, дурачок?
оно может лишь, как попка, повторять, кривляясь, чужие тексты.
набежали зелеботы,
второпях зовут отца,
мы внезапно осознали
все масштабы п...деца
Пять лет Шоколадные Жулики грабили страну. Сделали Украину самой бедной страной Европы. Вот список стран по ВВП на душу населения:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita
Украина там занимает 128 место. До такой нищеты ее довели Шоколадные Жулики. Но их истеричные вопли на подобных ветках говорят о том, что Шоколадные Жулики еще грезят каким-то реваншем. Хе-хе. Сбитые вы летчики. Народ никогда за вас больше не проголосует.
воно ж провалить всю зовнiшню полiтику та мiжнародну пiдтримку України.
Кого ви вибрали, ЗеБiли? Яка ганьба...
ПОЗОР!
Зе, уходи!!!
- Давайте квартиру семье шахтера купим, - хамовато кричит Зеленский журналистке Прямого, - вот я и вы. Канал Прямой купит?!
Канал Прямой купил. А Зеленский... Никому ничего не должен (с)