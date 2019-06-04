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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Брюссель (542) визит (2267) Зеленский (1617) Йозвяк (19)

 Зеленский в Брюсселе не планирует отвечать на вопросы СМИ, а ограничится заявлением, - Йозвяк

Президент Украины Владимир Зеленский во время первого визита в Брюссель не планирует общение с журналистами, а ограничится лишь заявлением.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский не просил о пресс-конференции с Юнкером, а лишь ограничится заявлением с Туском и скорее всего не будет отвечать на вопросы со Столтенбергом. Первый визит президента Украины в Брюссель – и никакой возможности для СМИ задать вопрос?" - написал Йозвяк.

Читайте также: Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом на посту президента

Напомним, президент Украины сегодня посетит штаб-квартиру НАТО, где встретится с генсеком Йенсом Столтенбергом. Также Зеленский примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО.

В среду в 15:30 по Киеву Зеленский встретится с президентом Европейского совета Дональдом Туском.

Источник: https://censor.net.ua/n3130491
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленский в Брюсселе не планирует отвечать на вопросы СМИ, а ограничится заявлением, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9507 будет читать по бумажке Зеленский в Брюсселе не планирует отвечать на вопросы СМИ, а ограничится заявлением, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7762 а злой Петро свободно говорил на инглише...
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а точнее - мосх)) кукла не способна разговаривать самостоятельно - без управляющей руки снизу Зеленский в Брюсселе не планирует отвечать на вопросы СМИ, а ограничится заявлением, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 3509
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а до Петра Алексеевича Украина біла передовой страной Европы и при Якуновиче ты катался как сыр в масле, да зебил, у меня с такими разговор один:
Зеленский в Брюсселе не планирует отвечать на вопросы СМИ, а ограничится заявлением, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6314
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Да он даже ножницы не ищет, чтобы пуповину с Беней перерезать.
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Шаурму жерти піар не завадив а тут ба,який скромняга..
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советникам уже надоело его под столом ногами толкать, когда он говорит не то втирает дичь на пресухах
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Капець... Може і справді Україна не склалася як країна?- Проголосувати за таке чмо- це днище.
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аа крокодилы,бегемоты аа и ЗЕлёный попугай (песня из детства) приключение буратино беня - карабасс юлья - лиса Алиса скоро зароет монеты и посолит и польёт - а народ ....а шо народ - поле чудес в стане дуроков
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Были в истории случаи когда президенты становились посмешищем.Но это первый случай когда посмешище стало президентом.
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Господин из Радио Свободы просто наивен
А вдруг кто то из Радио Свободы вспомнит о сегодняшнем провале фейка о визите Вовы в США ? Вова в такой панике что в Киеве журналистов боится, а тут дикий Запад... Там говорят даже смартфоны отбирать не дают


Если об этом узнает Трамп... Маленький скальп Вовы украсит его вигвам
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Всё правильно. Выбирали же актера, который заучивает наизусть написанный другими текст.
Хотите экспромтов надо было выбирать стенд-ап комика.
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оно попросту фигляр, блазень. яка ганьба!
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В Брюсселе Зеленский понял, что чувствовал Шариков, когда Преображенский показал его публике...
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Когда этот позор закончится ? Он , что не мог подговится к первому зарубежному визиту?
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можно еще листком с вопросами от избирателей
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Там же не пошлёшь журналистов лесом, как он это сделал тут на Львовщине. Зеленський у Брюсселі не планує відповідати на запитання ЗМІ, а обмежиться заявою, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9618
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Может они никак не могут найти правильный перевод для фразы "Уважаемые чуваки и чувихи"?... Зеленський у Брюсселі не планує відповідати на запитання ЗМІ, а обмежиться заявою, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 7497
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Зеля решил, что лучше промолчать и показаться дураком, чем открыть рот и развеять сомнения
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ты дурак, признайся?


молчать можно наедине с собой, закрывшись у себя в кабинете.
Зачем оно поперлось в Брюссель? помолчать, дурачок?
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Оно - это ху йло, а ЗЕ - это Зейло, теперь понятно.) спасибо, товариСч.





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ну вот ты все сомнения и развеял товарисчь кирпичёфф, а мог бы промолчать
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Он еще украинским журналистам ни одной пресс-конференции нормальной не дал. Если тупой, пускай так и скажет - не могу говорить ,слова еще не написали.
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А что ж так? Великий артист боится журналистов???
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у буратинки нет ни мыслей, ни слов, ни мозгов. оно из полена, понимаете?
оно может лишь, как попка, повторять, кривляясь, чужие тексты.

Зеленський у Брюсселі не планує відповідати на запитання ЗМІ, а обмежиться заявою, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 4293
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А по какой статье он откосил от службы,случайно не слабоумие,а может энурез?В плоскостопие не вериться.
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Він вчився в Академії труда, соціальних відношень і туризму, це на-а-астільки рейтинговий універ що вам скоро буде не до сміху.
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Спасибо жителям Кривбасса за президента........
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та не, один Кривбасс не дал бы 75% любителей квартала и клоунов
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Не треба дякувати. Це наша Січеславщина подарувала Україні такий талановитий, чесний, сміливий, патріотичний самородок. Ми разом з усіма українцями будемо раді головному подарунку - ув"язненню Порошенка і його шобли Зеленський у Брюсселі не планує відповідати на запитання ЗМІ, а обмежиться заявою, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 178
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Думает,что если будет молчать,то за умного сойдет.Фигушки,Вован
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для 75%-х не мое, но оч в тему :
набежали зелеботы,
второпях зовут отца,
мы внезапно осознали
все масштабы п...деца
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Порівняно з Зеленським Янукович- інтелектуал.
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(((я бы еще добавил - достаточно высокий интелектуал ,ну по сравнению с зеленским)))
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А європейські лідери як сміятись будуть
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Запиши на видео этот смех, потом размести в ютубе. Я посмотрю.
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А что он там скажет?Мы обсудили с этим факинг Юнкером ряд факинг вопросов и сошлись во мнении что это очень факинг важные вопросы
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Он им ничего не должен.95 квартал на шару не выступает.
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"Всесторонне развитая личность." Зеленський у Брюсселі не планує відповідати на запитання ЗМІ, а обмежиться заявою, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 9896 "В детстве прожил с родителями четыре года в Монголии, где работал отец. Окончил там первый класс, после чего Владимир с матерью вернулись в Кривой Рог[16]. Учился в школе № 95 с углублённым изучением английского языка. В школьные годы занимался греко-римской борьбой[13], тяжёлой атлетикой, собирал марки, играл на пианино, занимался бальными танцами, играл в баскетбол и волейбол. Принимал участие в школьной самодеятельности, был гитаристом в школьном ансамбля"
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нумизмат и танцор - вау! пазл сложился - это ну настоящий главнокомандующий Зеленський у Брюсселі не планує відповідати на запитання ЗМІ, а обмежиться заявою, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 5375
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Большое удовольствие на таких ветках доставляют вопли оттраханных порохоботов. Народ показал этому жулью их место. На следующих выборах будет даже не 24%, а в лучшем случае 8%.

Пять лет Шоколадные Жулики грабили страну. Сделали Украину самой бедной страной Европы. Вот список стран по ВВП на душу населения:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita

Украина там занимает 128 место. До такой нищеты ее довели Шоколадные Жулики. Но их истеричные вопли на подобных ветках говорят о том, что Шоколадные Жулики еще грезят каким-то реваншем. Хе-хе. Сбитые вы летчики. Народ никогда за вас больше не проголосует.
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Здебілко, зеклоуноботи ще довго у випадку коли мова заходитиме про те, який клоун дебіл, згадуватимуть Порошенко? Принаймні Порошенко свої виступи за кордоном провадив без проблем.
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Тащусь от дебильных кремлеботов- зелеботов. Ставлю между ними равенство. Так боятся Порошенко, что даже без повода заходятся в истерике о Порохе Ну падучая их просто бьет от страха))))) А реванш уже начался- вашим зеленоуе... термосом- реванш кремлевской и уголовной януковской шушары и ворья всех времен независимой Украины. При ПАП то таком даже говорить боялись эти все портновы, кернесы, богданы, тимошенницы и бабушки бени. Так что ты, финансист хренов- в достойной компании предателей Украины и ворья! Тыздобул! Не забудь *********** лизнуть сокровенное место, зубожилый ты наш! А то твой лексус отберут, работать не дай бог придется, а не получать 30 серебренников
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І чом це я не здивований тим фактом що президент України не спроможний відповісти на запитання журналістів. Га?
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самый тупой из президентов.... как те 73...
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матiр Божа, воно дiйсно дебiл.


воно ж провалить всю зовнiшню полiтику та мiжнародну пiдтримку України.


Кого ви вибрали, ЗеБiли? Яка ганьба...




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Розумно. Мародер Порошенко на вкрадені в Україні десятки мільярдів доларів накупив собі дешевих халяв "янін соколових", які себе називають журналістами. Навіщо годувати тролів?
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Да, сглупил Зеленский, надо было выйти и рассказать, что через пару месяцев мы разгромим Россию где-нибудь под Ростовом и дойдем до зимы до российско-китайской границы Зеленський у Брюсселі не планує відповідати на запитання ЗМІ, а обмежиться заявою, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 6609
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Какое же оно тупое......

ПОЗОР!

Зе, уходи!!!
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Никогда не видел ничего тупее порохобота Зеленський у Брюсселі не планує відповідати на запитання ЗМІ, а обмежиться заявою, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 3434
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а порохобота живого видел? они наверняка счасливые - ну столько шеколада лопать)))
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Поправка лично для тебя: никогда не читал высказываний более тупых чем у порохоботов. Зеленський у Брюсселі не планує відповідати на запитання ЗМІ, а обмежиться заявою, - Йозвяк - Цензор.НЕТ 2974
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Молодець Зеленский! Мародер Порошенко на вкрадені в Україні десятки мільярдів доларів накупив собі дешевих халяв "янін соколових", які себе називають журналістами. Навіщо годувати тролів?
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На вопросы СМИ Зеля уже ответил во Львове:
- Давайте квартиру семье шахтера купим, - хамовато кричит Зеленский журналистке Прямого, - вот я и вы. Канал Прямой купит?!
Канал Прямой купил. А Зеленский... Никому ничего не должен (с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский в Брюсселе не планирует отвечать на вопросы СМИ, а ограничится заявлением, - Йозвяк
 
 
 
 
 
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