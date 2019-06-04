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 Политика Украины
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Все про:ВСК (166) Бурбак (367)

 Мы поддержим закон о временных следственных комиссиях, - Бурбак

Фракция "Народный фронт" будет поддерживать принятие закона о временных следственных комиссиях (ВСК).

Об этом, выступая с парламентской трибуны, заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщает пресс-служба НФ.

"Народный фронт" будет поддерживать закон о ВСК. Законопроектом предлагается урегулировать правовой статус и порядок деятельности временных следственных комиссий и временных специальных комиссий, закрепить функции парламентского контроля и механизма импичмента президента ", - подчеркнул он.

"Можно сказать, что к этому Верховная Рада Украины шла все свои восемь созывов. Потому что процедура импичмента до сих пор не выписана в украинском законодательстве", - подчеркнул Максим Бурбак.

Руководитель фракции НФ отметил, что Конституцией Украины определено, что импичмент является особой процедурой привлечения к ответственности президента Украины. Но статьей 111 Конституции предусмотрены только основания для проведения импичмента - в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

"Итак, на 28 году нашего государства пришло время для утверждения процедуры досрочного прекращения полномочий Президента. В демократическом государстве процедура импичмента должна иметь законодательную основу. Мы будем поддерживать закон о ВСК", - подчеркнул он.

Напоследок Максим Бурбак обратился к народным депутатам с просьбой присутствовать на пленарных заседаниях.

"Обращаюсь к коллегам-депутатам: выборы выборами, но работу в сессионном зале надо продолжать", - резюмировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3130490
 
   
 Топ комментарии
 
не поможет вам вернутся а в Псы вас не возьмут Мы поддержим закон о временных следственных комиссиях, - Бурбак - Цензор.НЕТ 9667
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Бурбак тварина ты когда лес перестанешь контрабасом пистить!
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попередні 5 років що вам, соєвій сволоті, заважало підримувати законопроект про ТСК ? боялися що пукін нападе ?
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Зеля!!!!!!! ИМПИЧМЕНТ!!!!!! Как ты и хотел, ну в смысле до выборов!!!
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Зеленский смело должен ветировать эту ****** и показать, кто в стране хозяин. Мы поддержим закон о временных следственных комиссиях, - Бурбак - Цензор.НЕТ 297
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А народ поддержит закон о суде Линча...
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не поможет вам вернутся а в Псы вас не возьмут Мы поддержим закон о временных следственных комиссиях, - Бурбак - Цензор.НЕТ 9667
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та будут ещё скулить до самых выборов.
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Бурбак тварина ты когда лес перестанешь контрабасом пистить!
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А где закон о вск по расследовании "трудовой деятельности" папередныкив,который барыга задвинул?
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нигде - вы им предлагаете садится самим - они самоубийцы чтоль?
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самим - это из мира фантастики.Они явно нуждаются в помощи
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попередні 5 років що вам, соєвій сволоті, заважало підримувати законопроект про ТСК ? боялися що пукін нападе ?
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5 років якось "мало було часу"...

ну добре що тепер зарухались.
нам вибори треба кожен рік проводити...хоча б в цей період передвиборний щось мудре роблять
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Сотрясают и портят воздух неробы.Все принятые этой вкрай распущеннойВРУ законы должен подписать Президен .Коалиции не было и нет.Опущенные.Громко будут стучать дверью полгода!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы поддержим закон о временных следственных комиссиях, - Бурбак
 
 
 
 
 
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