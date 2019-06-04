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 Политика Украины
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Все про:Брюссель (542) Зеленский (1617) Президент (4270) Евросоюз (12457)

 Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом на посту президента

Впервые на посту президента Владимир Зеленский совершил зарубежный визит в Брюссель.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", президентский самолет приземлился во второй половине дня вторника в международном аэропорту Завентем.

В соответствии с программой, первой состоится встреча с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая начнется в 15.30 (16.30 по Киеву) церемонией официального рукопожатия и фотографированием в специальном VIP-corner здания Еврокомиссии Берлимон без заявлений для прессы.

После этого президент Зеленский переедет в штаб-квартиру НАТО, где проведет встречу с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, после которой в 16.45 (17.45 по Киеву) состоится совместная пресс-конференция. По окончании общения с прессой оба высокопоставленных должностных лица примут участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов.

В тот же день в 18.20 (19.20 по Киеву) в здании Еврокомиссии начнется встреча с президентом ЕК по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом, который курирует вопросы макрофинансовой помощи Украине.

Завершает программу встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, которая пройдет в представительстве Польши в ЕС, по окончании ее президенты сделают заявления для прессы.

На второй день запланированы встречи с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском, по окончании которой будет дана совместная пресс-конференция.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Визит в Брюссель покажет, какой будет внешней политика Украины при Зеленском, - замглавы АП Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3130487
 
   
 Топ комментарии
 
Зе, не забудь, Янык отказался подписывать ассоциацию и получил.

Наша цель ЕЭС и НАТО, сольешь, резервируй место в Ростове.
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Тхір - а просто с почином нельзя?
Без Слава Украине!....?

Какая там слава... - сплошной позор на наши головы....
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"Обличчя, а не справжній політик": Зеленський у Брюсселі обурив журналістів ЄС

Президент України не збирається давати спільну прес-конференцію з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Президент України Володимир Зеленський не спілкуватиметься з журналістами під час свого першого візиту в Брюссель. Про це у Twitter повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, передають Патріоти України.
Він зазначив, що Зеленський не збирається давати спільну прес-конференцію з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.
Також журналіст пише, що Зеленський може не відповідати на питання під час зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. "Перший візит до Брюсселя президента України і ніякої можливості для ЗМІ поставити питання?" - обурений журналіст.
У коментарях до твітту вважають, що Зеленський - "обличчя, а не справжній політик". "Коли його змушують говорити без сценарію, він починає казати випадкові слова, в цьому немає ніякого сенсу", "Він взагалі не може говорити без сценарію. Якщо йому ставлять несподіване запитання безпосередньо, він не може відповісти. Його звичайна реакція на таке питання - знущання", - пишуть користувачі"

https://patrioty.org.ua/politic/oblychchia-a-ne-spravzhnii-polityk-zelenskyi-u-briusseli-oburyv-zhurnalistiv-ies-281656.html
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хочется надеяться, что откровенного позорняка все таки удастся избежать как нибудь...
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там богдан и разумков за него говорить будут, так что все норм
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"Обличчя, а не справжній політик": Зеленський у Брюсселі обурив журналістів ЄС

Президент України не збирається давати спільну прес-конференцію з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Президент України Володимир Зеленський не спілкуватиметься з журналістами під час свого першого візиту в Брюссель. Про це у Twitter повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, передають Патріоти України.
Він зазначив, що Зеленський не збирається давати спільну прес-конференцію з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.
Також журналіст пише, що Зеленський може не відповідати на питання під час зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. "Перший візит до Брюсселя президента України і ніякої можливості для ЗМІ поставити питання?" - обурений журналіст.
У коментарях до твітту вважають, що Зеленський - "обличчя, а не справжній політик". "Коли його змушують говорити без сценарію, він починає казати випадкові слова, в цьому немає ніякого сенсу", "Він взагалі не може говорити без сценарію. Якщо йому ставлять несподіване запитання безпосередньо, він не може відповісти. Його звичайна реакція на таке питання - знущання", - пишуть користувачі"

https://patrioty.org.ua/politic/oblychchia-a-ne-spravzhnii-polityk-zelenskyi-u-briusseli-oburyv-zhurnalistiv-ies-281656.html
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А дешевий газ у путіна купляти - не буряться?))
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ЗЕбілу не дозволяють не тошо рота відкривати але навіть головою хитати.
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Попка-дуррак! Ну что вы хотите от человека,который 25 лет все,чтобы он ни делал,он делает по сценарию. Идеальная марионетка для Коломойского.
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"Обличчя, а не справжній політик"

ну, тобто блазень. та ще марiонетка.

Зеленський прибув до Брюсселя з першим закордонним візитом на посаді президента - Цензор.НЕТ 6657





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А зачем тогда ехать было,гривой махать и глупо улыбаться?
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с почином Владимир Александрович
Слава Украине!
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Тхір - а просто с почином нельзя?
Без Слава Украине!....?

Какая там слава... - сплошной позор на наши головы....
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финал анекдота про то как Ватсон пытался отучить курить Холмса знаешь?)
...Холмс так и не бросил курить трубку
...Зеленский все таки стал президентом

... а вот свиноботы без анализов уже не могут
Зеленський прибув до Брюсселя з першим закордонним візитом на посаді президента - Цензор.НЕТ 7602

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Зеленський прибув до Брюсселя з першим закордонним візитом на посаді президента - Цензор.НЕТ 4662
приезжает Пеця домой со стадиона с трехлитровой банкой мочи
Марина его удивленно спрашивает:
- Пеця, а почему трехлитровая???
- Это Марина шобы никто не сказал шо Петр Алексеевич Парашенко жадный!
- А почему назад привёз?
- Ты знаешь, они нашли там сахар...
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Зе, не забудь, Янык отказался подписывать ассоциацию и получил.

Наша цель ЕЭС и НАТО, сольешь, резервируй место в Ростове.
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В Колумбию надо было ехать, там дешевле.
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Так он и хотел, якобы для встречи с Трампом после G20.....ну там типо надо с пересадкой в Коллумбиии...за одно там с расеянами встретится для переговоров по освобождению пленных, но какая то падла спалила, что встреча с Трампом - это фейк, теперь прижется искать другие варианты (Амстердан например....)
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жалкий карлик в Брюсселе, а охренненый Полежаев строчит коменты за з грн штука.
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Овощ тоже в Брюсселе бывал и что? А ты таксуй на ржавой бляхе, а то с голоду сдохнешь😂
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Успехов Вам пан Президент !!!!!!
Не повторяйте ошибок вашего вороватого предшественника
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Порошенко высотомер с самолета не унес? Как арендованный у Свинарчука...
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Екс-президент України Петро Порошенко дав поради чинному главі держави Володимиру Зеленському перед візитом до Брюсселю. Про це йдеться в повідомленні Порошенка у Facebook від 3 червня 2019р..
"Завтра відбудеться дуже важлива і символічна подія - перший візит новообраного президента до столиці Європейського Союзу - Брюсселю. Для всієї України важливо, щоби окрім символів і розмов ми побачили чіткий зміст. Бо в Януковича теж було багато розмов про євроінтеграцію в той час, коли Україну насправді намагалися повернути в Російську імперію", - написав Порошенко.
Порошенко додав, що завтра важливий день і побажав успіху і Україні, і її президенту.
"Йдеться про те, щоби зберегти наші напрацювання: чотири союзи України та ЄС - енергетичний, цифровий, митний, а головне - підтвердити чіткий план щодо вступу України в НАТО і Євросоюз», - зауважив він.---------
Видать, не дослухається...
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Рад что порохоботы переживают за Владимира не останавливайтесь, Зеленскому ещё много нужно сделать для Украины!
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Не еще много, пока еще вообще ничего не было сделано! Наблюдаем,ждем,чистим кулемет...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом на посту президента
 
 
 
 
 
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