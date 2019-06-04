 Зеленский прибыл в Брюссель с первым зарубежным визитом на посту президента

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", президентский самолет приземлился во второй половине дня вторника в международном аэропорту Завентем.
В соответствии с программой, первой состоится встреча с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, которая начнется в 15.30 (16.30 по Киеву) церемонией официального рукопожатия и фотографированием в специальном VIP-corner здания Еврокомиссии Берлимон без заявлений для прессы.
После этого президент Зеленский переедет в штаб-квартиру НАТО, где проведет встречу с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, после которой в 16.45 (17.45 по Киеву) состоится совместная пресс-конференция. По окончании общения с прессой оба высокопоставленных должностных лица примут участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов.
В тот же день в 18.20 (19.20 по Киеву) в здании Еврокомиссии начнется встреча с президентом ЕК по вопросам евро, социального диалога, финансовой стабильности и финансовых услуг Валдисом Домбровскисом, который курирует вопросы макрофинансовой помощи Украине.
Завершает программу встреча с президентом Польши Анджеем Дудой, которая пройдет в представительстве Польши в ЕС, по окончании ее президенты сделают заявления для прессы.
На второй день запланированы встречи с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерикой Могерини и президентом Европейского Совета Дональдом Туском, по окончании которой будет дана совместная пресс-конференция.
Президент України не збирається давати спільну прес-конференцію з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.
Президент України Володимир Зеленський не спілкуватиметься з журналістами під час свого першого візиту в Брюссель. Про це у Twitter повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, передають Патріоти України.
Він зазначив, що Зеленський не збирається давати спільну прес-конференцію з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.
Також журналіст пише, що Зеленський може не відповідати на питання під час зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. "Перший візит до Брюсселя президента України і ніякої можливості для ЗМІ поставити питання?" - обурений журналіст.
У коментарях до твітту вважають, що Зеленський - "обличчя, а не справжній політик". "Коли його змушують говорити без сценарію, він починає казати випадкові слова, в цьому немає ніякого сенсу", "Він взагалі не може говорити без сценарію. Якщо йому ставлять несподіване запитання безпосередньо, він не може відповісти. Його звичайна реакція на таке питання - знущання", - пишуть користувачі"
https://patrioty.org.ua/politic/oblychchia-a-ne-spravzhnii-polityk-zelenskyi-u-briusseli-oburyv-zhurnalistiv-ies-281656.html
ну, тобто блазень. та ще марiонетка.
Слава Украине!
Без Слава Украине!....?
Какая там слава... - сплошной позор на наши головы....
...Холмс так и не бросил курить трубку
...Зеленский все таки стал президентом
... а вот свиноботы без анализов уже не могут
приезжает Пеця домой со стадиона с трехлитровой банкой мочи
Марина его удивленно спрашивает:
- Пеця, а почему трехлитровая???
- Это Марина шобы никто не сказал шо Петр Алексеевич Парашенко жадный!
- А почему назад привёз?
- Ты знаешь, они нашли там сахар...
Наша цель ЕЭС и НАТО, сольешь, резервируй место в Ростове.
Не повторяйте ошибок вашего вороватого предшественника
"Завтра відбудеться дуже важлива і символічна подія - перший візит новообраного президента до столиці Європейського Союзу - Брюсселю. Для всієї України важливо, щоби окрім символів і розмов ми побачили чіткий зміст. Бо в Януковича теж було багато розмов про євроінтеграцію в той час, коли Україну насправді намагалися повернути в Російську імперію", - написав Порошенко.
Порошенко додав, що завтра важливий день і побажав успіху і Україні, і її президенту.
"Йдеться про те, щоби зберегти наші напрацювання: чотири союзи України та ЄС - енергетичний, цифровий, митний, а головне - підтвердити чіткий план щодо вступу України в НАТО і Євросоюз», - зауважив він.---------
Видать, не дослухається...