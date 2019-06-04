 Оружие, из которого был убит 5-летний Кирилл Тлявов, не установлено, - прокурор Волян

Об этом сообщил прокурор Владислав Волян журналистам по окончании заседания Голосеевского районного суда Киева, где избирали меру пресечения двум подозреваемым в убийстве полицейским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Стреляя, не видя цели, это уже умысел", - подчеркнул Волян.
По его словам, адвокаты подозреваемых обеспокоены тем, что ребенок был убит одним выстрелом, а подозреваемых двое.
"Мы будем пытаться установить, кто все-таки выстрелил", - сказал Волян.
Он добавил, что пока не установлено оружие, из которого был произведен выстрел.
Адвокаты полицейских заявили, что по итогу судебного заседания можно утверждать: умысла убить мальчика ни у кого не было. Защита намерена подать апелляцию на решение суда и просить о домашнем аресте.
Адвокат потерпевших Александр Щербина, в свою очередь, сказал: "Собственник дома, один из подозреваемых, имел при себе оружие. Также ребенок (этого подозреваемого) пользовался этим оружием и производил выстрелы".
Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.
Хотя надо пожизненное этим петухам.
А закон у нас один Конституция и УПК.
Умники...за компом, пожовывая бутерброд и умничая.
Повторяю - если тебя подстрелят, жди верховенства права и покупай зеленку. Диалог закрыт.
Желаю тебе попасть в лапы ментов. Чтоб продули моск.
(и малыша нет...)
работайте, ментяры...
1. Откуда стреляли.
2. Куда стреляли.
3. Где находился ребенок.
Журналюшки почему не работают?!!!
Журналистика у нас на очень низком уровне...
Есть хорошие расследователи - журналисты, но их в масштабах страны очень мало...
Частные энтузиасты вытаскивают ситуацию.... - так к примеру с наездом Зайцевой было...
Наверное и сейчас также будет...
в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осібДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3130486
Любой журналист может легко выяснить у свидетелей эту не секретную информацию и на месте набросать от руки план местности.
Просто они не профессиональные ЛЕНТЯИ!
Ну началось, сейчас все спихнут на ребенка.
Я совершенно не понимаю, ЗАЧЕМ эту пьяную дурь прокуратура, журналисты, общественность и тд и тп пытаются из "непредумышленного" переквалифицировать в "умышленное"?
Тут как-то выборы завязаны или эти полицейские чьи-то родственники, кого надо потопить?
Развалить легко могут и без таких ухищрений.
Нет, кому-то нужно их посадить пожизненно.
якщо простіше - якщо я вийду й в центрі міста дам чергу з калаша й хтось помре - це буде навмисне вбивтсво...
(слава богу, ни в кого не попали)
хоча це тільки моє імхо з того що є у відкритому доступі - як було насправді має встановити слідство, яке буде довгим, оскільки ці 2 "стражей" "пішли в отказ"...
Мусорское начальство имеет опыт спуска таких вот дел под откос...
Господи...страна не пуганых идиотов
ДА БУХАЛИ НО НЕ СТРЕЛЯЛИ...
СТРЕЛЯЛИ НО НЕ МЫ...
МЫ НО НЕ ПОМНИМ...
И ВООБЩЕ...КАКИЕ ВАШИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?
З...ла уже ЦЯ ПОМОЙКА!
Полицаи оборзели от безнаказанности вместе со своим паханом Собаковым
В ютубе об этом много интересного...
Отсюда и вброс о том, что мальчик сам упал (хотя как мог врач перепутать огнестрел с ударом?)
Затем они оказались такими пьяными, что ничего никто не помнит. Косить на то, что "забыл" вам посоветует любой юрист в подобной ситуации, ну или похожей, что они и делают, теперь там всплыл парень какой-то 14-и лет, скоро окажется, что из их пистолета полгорода пострелять успело.
Мое мнение, что наказание должно быть одинаково жесткое для всех участников. Ибо действие каждого из них могло повлечь такие последствия, тогда у всех сразу бы произошло обострение памяти и каждый бы сразу выложил бы все, как было.
А сейчас, это явный сговор всех с целью "размазать" ответственность.
Все тип топ...грамадяне!
Мусорская мафия не победима
Пістолета нема, свідків нема, а вину вже визнали?)
Ось, що творить суспільний резонанс... При відсутності доказів...
А про те, що рапорта лежать в відділку де написано, що хлопчик вдарився головою в камінь... Чи вже не лежать?) А змі що запустили ляльку з падінням і каменем відповідати будуть?
І стільки співпадінь...
Вспомните поцов-ментов которые на квадроциклиста на Осокорках со стволами стартовали...
Это всю уровень отбора в ментовку, профнепригодные, часто с психическими отклонениями...
"Вирішив поїхать я з рідного села,
Бо у нас у клубі развлєчєнієв нема.
Я надів кухвайку, чоботи напер,
Чмокнув в морду Гальку і у Київ я попер.
Поробив з півроку на об'єднанні "Азот".
Став я хлопець городський.
Я тепер-тепер не тот.
Ну а раз в Сайгоні
з хлопцями набравсь -
У відділення попався -
ну і там робить оставсь.
Всі мене бояться, як у формі я.
Я страшний тепер,
я страшний тепер міліціонер.
Нащо мені тепер Каліфорнія?
В мене свій готель, де дають постель
за один рубель.....
А если серьёзно то в ментовку идут работать как в банду, там свои расклады и своя система а ситеме походят именно дебилы.
Мусора стали забывать Врадиевку.
значит не хотят установить(((значит, авакян хочет убийц отмазать по полной(((а,так ,всё может и прокатить и снова можно протирать штаны в министерском кресле(((
если,местные эХспэрды не в состоянии установить оружие - это пускай сделают иностранные эксперты(