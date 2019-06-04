 Это не тот результат, которого мы ждали. Ведь так и нет ответа на главный вопрос, кто заказал Гандзюк? - Борислав Береза о сделке обвиняемых со следствием

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, внефракционный народный депутат Борислав Береза, сообщает Цензор.НЕТ.

"А вот теперь у меня возникло нехорошее предчувствие по возможным итогам рассмотрения этого дела в суде. Третьего июня в Покровском районном суде Днепропетровской области началось первое заседание по делу относительно пятерых обвиняемых в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть активистки Екатерины Гандзюк. Заседание проходит под председательством судьи Елены Чёрной. На скамье подсудимых находятся пять человек: Сергей Торбин, Владимир Васянович, Виктор Горбунов, Вячеслав Вишневский, Никита Грабчук,которые обвиняются в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк (ст. 27, ст. 28 и ст. 121 Уголовного кодекса). Консультации с экспертами позволяют прогнозировать, что возможным решением суда будет приговор, когда исполнителям дадут по 7-8 лет. Они выйдут через 4 по УДО. Но будет ли назван теперь в суде заказчик этого преступления? Теперь уверенности у меня значительно меньше", - заявил он.

"И тогда возникает вопрос: - Что это за сделка со следствием, по которой исполнителям переквалифицировали статью на ту, которая предусматривает менее суровое наказание, но заказчик не назван? В ГПУ объясняют, что исполнители пошли на сделку со следствием и признали свою вину? Ок. И не назвали заказчика? Но это точно не тот результат, который мы все ждали. Ведь так и нет ответа на главный вопрос - Кто заказал Катю Гандзюк! Мы хотим получить ответ на этот вопрос и увидеть, как заказчик убийства получит наказание за совершенное преступление", - резюмировал Береза.

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Ранее организатор нападения на Гандзюк Торбин признал себя виновным по ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2.ст.121 Уголовного кодекса Украины и согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Аналогично поступили и другие обвиняемые по делу.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен.