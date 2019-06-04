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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Аваков (2805) отставка (2403) Шкиряк (550)

 Те, кто требуют отставки Авакова, забывают о положительных изменениях в правоохранительной системе за 5 лет, - Шкиряк

Те, кто сегодня требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, забывают сказать о том, сколько положительных изменений произошли в правоохранительной системе за 5 лет.

Об этом заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Никто не вспоминает о том, что делается каждый день – сколько людей каждый день спасают сотрудники Нацполиции. За последние 5 лет в МВД прошла революция. Доверие к полиции в 2014 году было 1-2 %, сейчас, в зависимости от подразделения, – около 60%. МВД это не только Нацполиция, но и Нацгвардия, Служба чрезвычайных ситуаций и Госпогранслужба", - сказал он.

По словам Шкиряка, Нацполиция признает вызов, который сегодня стоит перед ней.

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"Мы принимаем этот вызов и сделать все для того, чтобы преступники понесли наказание (за убийство Кирилла Тлявова. - Ред.)", - отметил Шкиряк.

Он признал, что в реформе правоохранительной системы есть проблемы и ошибки.

"В системе деградирующей 25 лет поменять все одним росчерком пера очень сложно. Много так называемых активистов любят старую пластинку заводить, но я не вижу, чтобы кто-то из них стал кандидатом для работы в полиции", - пояснил Шкиряк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Самопомич" и "Батькивщина" требуют заслушать в Раде Авакова, Князева, Луценко и Трубу из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика

Среди важнейших достижений реформы он назвал изменение уголовного права, открытие сервисных центров и налаживание системы авиабезопасности, которая должна быть готова к 2023 году.

Источник: https://censor.net.ua/n3130477
 
 
 Топ комментарии
 
Шо там з убивством Сашка Музичка?
Шо там з Кривим Озером?
Шо там з Олійником?
Шо там з Княжичами?
Шо там з пограбуванням поліцейськими 12-річної дівчинки в Кєві?
Шо там з убивством 5-річного хлопчика під Києвом?
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ну у Шкиряка может и были положительные моменты с аваковым в их странной дружбе
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ну у Шкиряка может и были положительные моменты с аваковым в их странной дружбе
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А у Зоряна можуть бути навпаки, негативні моменти. Тільки до державної поліційної машини це не має ніякого стосунку. Аваков повинен піти у відставку виключно через особисті якості - різне трактування одинакових діянь, але створених різними суб'єктами. Він так і не подолав у собі залежність від політичної кон'юнктури. Хоча свою місію він виконав.
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-- Берегите пенсне, Киса, -- в отчаянии крикнул Остап, бросая весла, -- сейчас начнется!
-- Господа! -- воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. -- Неужели вы будете нас бить?!
-- Еще как! -- загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку. (с)
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Шкиря забыл, что Украина идет к европейским ценностям и законам, а там при таких проколах даже идеальные министры и премьеры идут в отставку. Убить из-за глупости и пьянства такого мальчика -ангелочка - большой грех и он отразится еще на всей семье этих двух тупых пьяниц, а начальники на то и начальники, чтобы за все отвечать.
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Уже Аваков начал отмазывать. Только одно странно почему стреляла не девочка в ползунках.
https://patrioty.org.ua/society/novyi-povorot-vbytoho-u-pereiaslav-khmelnytsomu-khlopchyka-mih-zastrelyty-syn-odnoho-z-politseiskykh-281664.html
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Уже одно то,что авакав морозится и увиливает от этой проблемы,говорит о его непорядочности и трепетному отношению к своей шкуре.
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АВАКОВА В ОТСАВКУ И В ИТАЛИЮ ПУСКАЙ К СЕБЕ ЕДЕТ - ШОБ ДАЖЕ ДУХУ ЕГО НЕ БЫЛО В УКРАИНЕ - ПРЕДАТЕЛИ НЕ КОМУ НЕ НУЖНЫ
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а шо сей смайлик означает? - мне интересно - но таки индеец)))
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На нары! Какая италия?! Вместе с Юркой кумом, в одну камеру.
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надо же с кого то начинать - вот с него надо и начинать
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Рана томагавком в голову повлияла на зрение, что ты капсом писать начал?

Рюкзаков - это такое же дерьмо, как и обожествляемый тобой Рошенко (которого типа там "предал" Рюкзаков).Те, кто требуют отставки Авакова, забывают о положительных изменениях в правоохранительной системе за 5 лет, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 2728
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А что по этому поводу думает Зорян ?
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А че там шлюхи из НФ? Поддержат наезд своих подельников из БПП на Авакова?
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Аваков вже не рюкзаков. Він "кароший". "КОЛОМОЙСКИЙ О ПРЕЗИДЕНТСТВЕ ЗЕЛЕНСКОГО: ЭТО НАША С АВАКОВЫМ ОБЩАЯ ПОБЕДА"
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Шо там з убивством Сашка Музичка?
Шо там з Кривим Озером?
Шо там з Олійником?
Шо там з Княжичами?
Шо там з пограбуванням поліцейськими 12-річної дівчинки в Кєві?
Шо там з убивством 5-річного хлопчика під Києвом?
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И ЭТО НЕ ПОЛНЫЙ СПИСОК - ОДНОЗНАЧНО В ОТСВКУ
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Лайканул бы, но Олийныка ты зря вписал. Если бы Олийныка тогда оправдали, то возможно те харьковчане и не были задавлены Зайцевой.
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Так я ж і питаю "Шо там з Олійником?" Якщо невинуватий - випрвдати, якщо винний - покарати. Але ж немає ні того ні іншого рішення, гучна справа просто спускається на гальмах, два роки здається минуло. Жодних новин ні по слідству, ні по суду.
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Ти забуваєш про позитивні зміни! Яб добавив Шо там з 99% люстрованими кадрами міліції які відновилися на своїх посадах через суди але вже у новій поліції
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шо там голубанчик в мвд, служит не покладая рук?
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ВСЮ ВЕРХУШКУ МИН ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ОТСАВКУ - ЗЕЛЕНСКИЙ ТЫ ОБЕЩАЛ - ВЫПОЛНЯЙ
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не ну это по моему уже перебор - ну так мне кажеться
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Нацполиция признает вызов, который сегодня стоит перед ней
Кто на ком стоял? Те, кто требуют отставки Авакова, забывают о положительных изменениях в правоохранительной системе за 5 лет, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 5428
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https://www.048.ua/news/2413747/moloduu-mamu-izbil-nogami-v-parke-fanat-russkogo-mira-policia-zensine-ukazala-na-dver

Молодую маму избил ногами в парке "фанат русского мира": полиция женщине указала на дверь

11:31, 4 июня

Те, кто требуют отставки Авакова, забывают о положительных изменениях в правоохранительной системе за 5 лет, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 2131
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Милиция стала полицией, а МЕНТалитет остался тот же.
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вот как шмурдяк заиграл, как настоящее искристое шампанское, видать проволоку с корки головного мозга у него сорвали и оно выбухнуло
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Положительного?
Из всего задекларированного Аваков не доделал ровным счетом ничего.
Зато прикормил свою карманную гоп-компанию и не одну, во всю ей торгует и занимается чем угодно, только не реформированием мвд
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Беркута в красных беретах, уже шманают авто в Киеве... рехорма пля!!! Майдан как расследуется ?!!! Гнать их, а лучше садить, а лучше на каштаны Те, кто требуют отставки Авакова, забывают о положительных изменениях в правоохранительной системе за 5 лет, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 5732
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сколько?
или хотя бы какие?
имхо реформа мвд в Украине закончилась вместе с уходом Деканеидзе
а шкиряк он и в африке шкиряк, такой же как бурбак обыкновенный)
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От уже ж Шкиряка, положительное изменение.
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Те, кто требуют отставки Авакова, забывают о положительных изменениях в правоохранительной системе за 5 лет, - Шкиряк

.............
то він тепер суто на попередніх (хоч і доволі сумнівних) заслугах довічно міністром МВС повинен залишатися, так Зоряне? Поюзали його Юля та Бєня, тепер на вихід.
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так я не понял почему диверсионный отряд не на задании в Донецке?
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А как же с запрещёнными игровыми салонами на каждом шагу?Без крышевания полиции их бы не было
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Там крышует не только полиция, а и СБУ, и прокуратура.....
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Наприклад? Мабуть це ті позитивні зміни коли 99% люстрованих кадрів МВС повернулися але вже у нову "поліцію" на свої посади через самі гуманні Українські суди?
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Итак, почему "Аваков, давай досвиданья"?

Те, кто требуют отставки Авакова, забывают о положительных изменениях в правоохранительной системе за 5 лет, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 4172

Значит, смотрите: дело не только в том, что два пьяных ублюдка подстрелили пацана - подобные залеты могут быть везде и всюду. Они могли бы быть, скажем, из СБУ или вообще двумя случайными наркетами с нелегальным стволом. Потому говорить, что Аваков должен уйти потому, что это были менты - некорректно. Равно как и пенять на то, что они отпетляли от переаттестации. Или что "в любой цивилизованной стране бла-бла-бла". Потому, что проблема не в одном конкретном залете.

Проблема аваковского МВД (и вообще его "команды") в том, что подобные залеты регулярны. И именно регулярность инцидентов делает его непригодным для поста министра.

Потому что когда у руля министерства пять лет находится "самый эффективный министр", а залеты продолжаются, то, выходит, он них.... не эфектвиный. Он вообще, получается, г.....о, а не управленец, и надо уступить место кому-то более компетентному.

У нас же новые лица, в конце-концов, да? Вот, у независимого и популярного преЗЕдента есть возможность высказаться по этому поводу, и попросить Арсен Борисыча на выход - на благо общества и для того, чтобы дать дорогу молодым. Пускай МВД руководит лысый из квартала, в конце-концов. Он в любом случае больше похож на человека, чем любое мусорообразное.

Конечно, защитники Авакова скажут, мол, ко-ко-ко, какие залеты, в своем ли вы уме? Я отвечу, что только из того, что я слышал за последние пару месяцев - это выбитое признание по делу Гандзюк, это беспредел ментов в Ровно (тот самый "митинг" Даши Коц), это пальба пьяных уродов возле детской площадки. И это при том, что я вообще не особо интересуюсь мусорской темой, а патрульных так и вовсе склонен хвалить (по иронии, именно к реформе патрульной полиции Аваков никакого отношения не имеет). И это - я повторяю - только из недавнего.

А еще были рюкзаки. А еще был Пашинский. А еще - тонны наградных стволов всякой ментовской швали. А еще - мутные типочки в окружении самого А(ка)БА. Поводов - предостаточно.
Йож Туманный
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Аваков, уходи
31 мая двое полицейских, не находящихся при исполнении (на что делается особый упор) выстрелили в ребенка. Вчера мальчик умер в больнице. Я не видел никаких выступлений министра на эту тему, поэтому сходил к нему на страницу. Это последний пост в ленте (на 9:30 04.06.2019 то же самое - прим.ред.).
Выборы. Только и именно они интересуют министра.

Те, кто требуют отставки Авакова, забывают о положительных изменениях в правоохранительной системе за 5 лет, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 3240

https://ibigdan.livejournal.com/23752527.html
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Ну со Шкиряком всё понятно, а что скажет Зорян? Те, кто требуют отставки Авакова, забывают о положительных изменениях в правоохранительной системе за 5 лет, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 7863
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"положительные изменения в правоохранительной системе за 5 лет" - Згуладзе
Рюкзаки - Аваков
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беня назвал акакова лучшим министром за все годы... лучшим для бени не для нас.. Миша акакова прилюдно называл корупционером и пророчил ему "сидеть"... холуй шкиряк отрабатывает свой легкий хлеб отбеляя неотбяляемое...
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зелеботи, а ви нічого не попутали?! Аваков, взагалі-то, кореш Бені і Вована. так що обережніше ви там.
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снимут хозяина и нирване конец ...а так не хочется , да , шкуряк !
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Позитивні зміни були на початку. Через три-чотири місяці молодь, яка повірила і прийшла, вже писала рапорти на звільнення. Декілька сюжетів було: "Ми ловимо, привозимо, а в РОВД відпускають. Який сенс?".
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грамоту йому ще видайте, коли вже такі великі досягнення! Хоч він своє вже рюзаками взяв. Але всерівно - "на вихід" Те, кто требуют отставки Авакова, забывают о положительных изменениях в правоохранительной системе за 5 лет, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 4761
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Не нюхай больше эту дурь!
А где жиртрест Геращенко?
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тарелки в столовке облизывает , совершенствуется в лизоблюдстве так сказать ...сейчас подтянется
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Петиция об отставке Авакова....
Подписываем... - там уже около 10 000 подписей за сутки...
Необходимо 25 000....

https://t.co/CXshdsQ0yp
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только не надо к 60% доверия приплетать свою рожу и рожи райотделов где народ сидит в таньчики рубится круглые утки. 60% ето 58% уличные копы которых грузинка взрастила и 2% твои с авакяном родственники
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Шкуряк звори манду в Такманду...де бачишь позитив??? Від реформи тільки форма і авто..
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Жаль паренька и его семью.....Но сколько же негодяев скопилось чтоб попиариться на чужом горе! Аваков конечно не идеален, но...в той же Европе, США...убивают намного чаще, больше....Увольнять всех по каждому поводу. Полиция, это СРЕЗ общества.... Тогда уж сразу ИМПИЧМЕНТ Президента!
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да, за пять лєт стало больше рюкзаков.
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Мне кажется власть и чиновников пиз о том что во всем виновата прежняя власть надо пиз и выкидывать .Вас нахера выбирали ? Что бы вы 5 - 25 лет пи что во всем виноватыпрежние власти со времен царя гороха? А вы тогда нахера? Наследие царского рыжыму?
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РАЗУМЕЕТСЯ ЗАБЫВАЮТ!
Ведь это пять лет "реформ Порошенко".
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От вже ці люди, які вони гниди. Спосіб мислення залежить від місця сидіння.... Дивишся наче нормальна людина, сіла в якесь крісло - гнида! І так завжди.
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Сколько незаконных пунктов приёмки металла и нелегальных АЗС за 5-ть лет закрыла полиция Авакова?
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Ты шо!
Это ж их бизнес!
Проституция, игровой бизнес, алкоголь - наше все!
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Блин, забыл про наркотики!
Каюсь, жру землю!
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Аваков. Начал с Сашка Билого, а закончил пятилетним мальчиком.
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Шкура,сделай себе пластику.Не позорься.Баблос же есть ))
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Те, кто сегодня требуют отставки министра внутренних дел Арсена Авакова, забывают ска зать о том, сколько положительных изменений произошли в правоохранительной системе за 5 лет (С). Конкретні дії,конкретних -мєнтов- показують справжню якість" ізмєнєній",які не потребують будь яких обговорень,бо красномовно свідчать самі за себе.І при всіх несамови тих зусиллях,що самозречено докладає аваківське кодло -замовчати "досягнення"...нових мєнтов- останніх 3 р.не вийде.
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Шкуряк шкура мразь
А как же убийства избиения атошников, убийства детей пьяными мусорами и другие "положительные" изменения
Переодели в новую форму тех же ..Андонов,вот и вся реформа бандитов в форме и главаря- Сабакова
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Серед найважливіших досягнень реформи він назвав зміну кримінального права, відкриття сервісних центрів та налагодження системи авіабезпеки, яка має бути готова до 2023 року.Джерело:https://censor.net.ua/ua/n3130477

1-зміна кримінального "права" (напевно малось на увазі законодавства) - ВРУ (єдиний законодавчий орган)
2-відкриття сервісних центрів - безсумнівне "досягнення"...пздц,я думав досягення поліції визначаються іншими критеріями (думав виходячи з досвіду служби), ба ні - відкрив центр - реформа успішна
3-алагодження системи авіабезпеки яка має бути готова до 2023 -
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Шиколадные не на шутку возбудились. Если они ещё и в зраду не пролезут, то им пипец...После выборов начнём разбор полётов. Пока, не дать шиколадным реваншистам опять взять власть. Бабла у них навалом, схемы - годами оттачивались, как пролезть через выборы к корыту. Коней на переправе...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТе, кто требуют отставки Авакова, забывают о положительных изменениях в правоохранительной системе за 5 лет, - Шкиряк
 
 
 
 
 
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