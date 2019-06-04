 Те, кто требуют отставки Авакова, забывают о положительных изменениях в правоохранительной системе за 5 лет, - Шкиряк

Об этом заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Никто не вспоминает о том, что делается каждый день – сколько людей каждый день спасают сотрудники Нацполиции. За последние 5 лет в МВД прошла революция. Доверие к полиции в 2014 году было 1-2 %, сейчас, в зависимости от подразделения, – около 60%. МВД это не только Нацполиция, но и Нацгвардия, Служба чрезвычайных ситуаций и Госпогранслужба", - сказал он.
По словам Шкиряка, Нацполиция признает вызов, который сегодня стоит перед ней.
"Мы принимаем этот вызов и сделать все для того, чтобы преступники понесли наказание (за убийство Кирилла Тлявова. - Ред.)", - отметил Шкиряк.
Он признал, что в реформе правоохранительной системы есть проблемы и ошибки.
"В системе деградирующей 25 лет поменять все одним росчерком пера очень сложно. Много так называемых активистов любят старую пластинку заводить, но я не вижу, чтобы кто-то из них стал кандидатом для работы в полиции", - пояснил Шкиряк.
Среди важнейших достижений реформы он назвал изменение уголовного права, открытие сервисных центров и налаживание системы авиабезопасности, которая должна быть готова к 2023 году.
-- Господа! -- воскликнул вдруг Ипполит Матвеевич петушиным голосом. -- Неужели вы будете нас бить?!
-- Еще как! -- загремели васюкинские любители, собираясь прыгать в лодку. (с)
https://patrioty.org.ua/society/novyi-povorot-vbytoho-u-pereiaslav-khmelnytsomu-khlopchyka-mih-zastrelyty-syn-odnoho-z-politseiskykh-281664.html
Рюкзаков - это такое же дерьмо, как и обожествляемый тобой Рошенко (которого типа там "предал" Рюкзаков).
Шо там з Кривим Озером?
Шо там з Олійником?
Шо там з Княжичами?
Шо там з пограбуванням поліцейськими 12-річної дівчинки в Кєві?
Шо там з убивством 5-річного хлопчика під Києвом?
Кто на ком стоял?
Молодую маму избил ногами в парке "фанат русского мира": полиция женщине указала на дверь
11:31, 4 июня
Из всего задекларированного Аваков не доделал ровным счетом ничего.
Зато прикормил свою карманную гоп-компанию и не одну, во всю ей торгует и занимается чем угодно, только не реформированием мвд
или хотя бы какие?
имхо реформа мвд в Украине закончилась вместе с уходом Деканеидзе
а шкиряк он и в африке шкиряк, такой же как бурбак обыкновенный)
.............
то він тепер суто на попередніх (хоч і доволі сумнівних) заслугах довічно міністром МВС повинен залишатися, так Зоряне? Поюзали його Юля та Бєня, тепер на вихід.
Значит, смотрите: дело не только в том, что два пьяных ублюдка подстрелили пацана - подобные залеты могут быть везде и всюду. Они могли бы быть, скажем, из СБУ или вообще двумя случайными наркетами с нелегальным стволом. Потому говорить, что Аваков должен уйти потому, что это были менты - некорректно. Равно как и пенять на то, что они отпетляли от переаттестации. Или что "в любой цивилизованной стране бла-бла-бла". Потому, что проблема не в одном конкретном залете.
Проблема аваковского МВД (и вообще его "команды") в том, что подобные залеты регулярны. И именно регулярность инцидентов делает его непригодным для поста министра.
Потому что когда у руля министерства пять лет находится "самый эффективный министр", а залеты продолжаются, то, выходит, он них.... не эфектвиный. Он вообще, получается, г.....о, а не управленец, и надо уступить место кому-то более компетентному.
У нас же новые лица, в конце-концов, да? Вот, у независимого и популярного преЗЕдента есть возможность высказаться по этому поводу, и попросить Арсен Борисыча на выход - на благо общества и для того, чтобы дать дорогу молодым. Пускай МВД руководит лысый из квартала, в конце-концов. Он в любом случае больше похож на человека, чем любое мусорообразное.
Конечно, защитники Авакова скажут, мол, ко-ко-ко, какие залеты, в своем ли вы уме? Я отвечу, что только из того, что я слышал за последние пару месяцев - это выбитое признание по делу Гандзюк, это беспредел ментов в Ровно (тот самый "митинг" Даши Коц), это пальба пьяных уродов возле детской площадки. И это при том, что я вообще не особо интересуюсь мусорской темой, а патрульных так и вовсе склонен хвалить (по иронии, именно к реформе патрульной полиции Аваков никакого отношения не имеет). И это - я повторяю - только из недавнего.
А еще были рюкзаки. А еще был Пашинский. А еще - тонны наградных стволов всякой ментовской швали. А еще - мутные типочки в окружении самого А(ка)БА. Поводов - предостаточно.
Йож Туманный
31 мая двое полицейских, не находящихся при исполнении (на что делается особый упор) выстрелили в ребенка. Вчера мальчик умер в больнице. Я не видел никаких выступлений министра на эту тему, поэтому сходил к нему на страницу. Это последний пост в ленте (на 9:30 04.06.2019 то же самое - прим.ред.).
Выборы. Только и именно они интересуют министра.
https://ibigdan.livejournal.com/23752527.html
Рюкзаки - Аваков
А где жиртрест Геращенко?
Подписываем... - там уже около 10 000 подписей за сутки...
Необходимо 25 000....
https://t.co/CXshdsQ0yp
Ведь это пять лет "реформ Порошенко".
Это ж их бизнес!
Проституция, игровой бизнес, алкоголь - наше все!
Каюсь, жру землю!
Станом на 14:24 за Києвом 4 червня її підписали вже 9185 осіб.
А как же убийства избиения атошников, убийства детей пьяными мусорами и другие "положительные" изменения
Переодели в новую форму тех же ..Андонов,вот и вся реформа бандитов в форме и главаря- Сабакова
1-зміна кримінального "права" (напевно малось на увазі законодавства) - ВРУ (єдиний законодавчий орган)
2-відкриття сервісних центрів - безсумнівне "досягнення"...пздц,я думав досягення поліції визначаються іншими критеріями (думав виходячи з досвіду служби), ба ні - відкрив центр - реформа успішна
3-алагодження системи авіабезпеки яка має бути готова до 2023 -