EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество, Здоровье
  899  47
Все про:Ривне (288) смерть (5917) корь (202)

 Трехмесячный ребенок умер от кори в Ривном

В городе Ривне от осложнений, вызванных вирусом кори, умер трехмесячный ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненского областного лабораторного центра, передает Цензор.НЕТ.

"Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью. Ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус кори поразил мозг и легкие ребенка. Были проведены необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось. Диагноз кори подтвержден лабораторно в вирусологических лабораториях", – говорится в сообщении.

В центре отметили, что только на прошлой неделе в области корью заболели 74 человека, среди них 60 детей. Были госпитализированы 25 больных, из них 14 детей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Украину приходится более 70% всех случаев заражения корью в Европе, - ВОЗ

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Специфического лечения кори нет, говорится в релизе. Единственным эффективным профилактическим средством является прививка.

Трехмесячный ребенок умер от кори в Ривном 01

Источник: https://censor.net.ua/n3130473
 
 
 Топ комментарии
 
Антивакцинаторы говорят, что корь в детстве не опасна. Неужели обманывают?
 показать весь комментарий
 
До прихода Супрун (правления Яныка и сразу после него) процент ежегодной плановой вакцинации от кори опускался до 30-40%. За те годы поднакопилось 500-700 тыс невакцинированных (и до тех лет было немало). Так что нехрен все на нее валить.
 показать весь комментарий
 
Мамочки за бабло корупцией покупают у напрочь продажных врачей справки о том что прививка сделана и тащат своих чад в садики, в школы и на кружки всякие.... А когда чадо умрёт от какой нибудь инфекционки мамочка выйдет и будет визжать про то шо Парашенко виноват. Причём она будет это визжать ещё все 5 лет потому что это теперь генеральная линия новой ЗЕкоманды, и это чётко видно по форуму. СРазу моментально прибежит десяток зебиков и будут визжать про Петю, причём визжать будут ещё минимум 5 лет ..проверяйте...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
старая ведьма с рюкзачком за плечами, казала, что причин для паники нет Трехмесячный ребенок умер от кори в Ривном - Цензор.НЕТ 5532
 показать весь комментарий
 
 
Антивакцинаторы говорят, что корь в детстве не опасна. Неужели обманывают?
 показать весь комментарий
 
 
Опять вакциновпаривательский шабаш продолжаете из-за остатков на складах вакцин с заканчивающимся сроком использования? Не надоело шулерством на отдельных смертях, для запугивания доверчивых обывателей, заниматься?
 показать весь комментарий
 
 
А Вы необыкновенно рады тому, что мама ребенка и тот, кто ее заразил не получили вовремя по дозе вакцины?
 показать весь комментарий
 
 
А Вы необыкновенно рады тому, что на смерти ребенка можна опять раздуть провакцинальную истерию и впакрить еще несколько тысяч доз запуганным обывателям?
 показать весь комментарий
 
 
Важко сперечатися з такими тролями-антивакцинаторами. Можу тобі побажати перенести кір на собі, може розум прийде.
 показать весь комментарий
 
 
Смерть человека - всегда плохо, особенно ребенка. И надо делать все, чтобы это предотвращать. В том числе и своевременной вакцинацией.
 показать весь комментарий
 
 
Судя по тому, что на мой вопрос Вы не ответили, он попал в точку.
 показать весь комментарий
 
 
я вот расстроен, что мать не переболела в детстве и не дала антител ребенку.
 показать весь комментарий
 
 
Ну так и с мамой могло быть точно так же как с этим ребенком и не было бы мамы.
 показать весь комментарий
 
 
ты крайне далек от понимания вакцинации, генотипа, генетического материала и тд... Ну, собственно, это называется НУБ, или лошара
 показать весь комментарий
 
 
ты соевый я смотрю во всех сверах профессионал, такой же как продавец трюселей, который обещал научить рулить страной, а как крыса пытался выпрыгнуть за борт Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 5639
 показать весь комментарий
 
 
не... щас ваша, зелеботская, очередь рулить.. или дудеть
 показать весь комментарий
 
 
не фантазируй, заявление научить рулить всех страной звучали только из уст гнойсмана, и никто не претендует на эксклюзив. пусть ещё потом аудит проведут, что она там с перепугу нарулило
 показать весь комментарий
 
 
а питушочек ку-ка-рекает и ку-ка-рекает.. Обожаю таких сладеньких Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 6044
 показать весь комментарий
 
 
каких именно и в чем эта сладость заключается, кстати о петушках, кто это такие и где ты с ними познакомился Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 8084
 показать весь комментарий
 
 
таких, как ты, сонычко моё... Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 7499 Флейтист ты мой ненаглядный Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 4171
 показать весь комментарий
 
конкретнее флудер пиши, если конкретики нет. то ты обычное брехло, такое же как и мародер порошенко, впрочем соевые глисты все одинаковы, напишут что то, только им одно известное, а потом как порошенко му-му водят Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 2712
 показать весь комментарий
 
від ускладнень, викликаних вірусом кору. Дівчинка народилася від мами, яка під час вагітності захворіла на кір
Мама була нещеплена?
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3130473

Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3130473
 показать весь комментарий
 
А какое отношение этот случай (внутриутробное заражение) имеет к заражению корью в детстве?
Переболела бы мать в детстве то с грудным молоком ребенок получал бы антитела 1,5-2 года.
 показать весь комментарий
 
 
Дурню говорите, прививку від кору роблять коли вже дитина більша, в статті сказано , що вона народилась з вродженим.
 показать весь комментарий
 
кто и до какой должности меня сегодня повысит, напиши мне это соевый бот развернуто, не стесняйся, дай волю своей фантазии
 показать весь комментарий
 
понятно, ты отлично блеснул своим интеллектом, впрочем удивляться нечему соевые боты, пишут все время о музыкальных инструментах
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Слава калопрунше! Доктору смерти слава!
 показать весь комментарий
 
До прихода Супрун (правления Яныка и сразу после него) процент ежегодной плановой вакцинации от кори опускался до 30-40%. За те годы поднакопилось 500-700 тыс невакцинированных (и до тех лет было немало). Так что нехрен все на нее валить.
 показать весь комментарий
 
 
Когда уровень вакцинации в стране опускался был и наименьший уровень заболеваемости.
 показать весь комментарий
 
 
Подумай - почему, если есть чем это делать. Тримісячна дитина померла від кору в Рівному - Цензор.НЕТ 5005
 показать весь комментарий
 
 
Ваша логика - примерно как наблюдая за неумеющим плавать, стоящим при сильном волнении моря на мелководье, сказать - пока ты не захлебывался, вода не поднималась.
Уровень заболеваемости корью имеет периодический характер с пиками через 6 лет и уровень вакцинации на периодичность влияет слабо. А вот на мощность очередной вспышки и ее продолжительность - влияет довольно сильно.
 показать весь комментарий
 
 
Мы эту тему уже многократно обсуждали и я Вам ранее показал, на данных украинской и румынской статистики, зависимость уровня вспышек от уровня "охвата" вакцинацией. Это же четко видно и на ВОЗовском красном графике, которого Вы теперь тщательно избегаете и заменили на разнесеные графики.
 показать весь комментарий
 
И я Вам неоднократно указывал, что то, что Вы называете "охват вакцинацией" - это процент выполнения годичной плановой вакцинации.
Этот график в свободном доступе. Но только ленивые и/или глупые люди его найти не могут.
 показать весь комментарий
 
Мамочки за бабло корупцией покупают у напрочь продажных врачей справки о том что прививка сделана и тащат своих чад в садики, в школы и на кружки всякие.... А когда чадо умрёт от какой нибудь инфекционки мамочка выйдет и будет визжать про то шо Парашенко виноват. Причём она будет это визжать ещё все 5 лет потому что это теперь генеральная линия новой ЗЕкоманды, и это чётко видно по форуму. СРазу моментально прибежит десяток зебиков и будут визжать про Петю, причём визжать будут ещё минимум 5 лет ..проверяйте...
 показать весь комментарий
 
 
Молодые мамочки курят и пьют, а потом слезливые обьявления. помогите спасти дитятку. так вот хер вам Трехмесячный ребенок умер от кори в Ривном - Цензор.НЕТ 8596
 показать весь комментарий
 
 
Спасибо продвинутым мамочкам из интернета! Трехмесячный ребенок умер от кори в Ривном - Цензор.НЕТ 7997
 показать весь комментарий
 
 
Помнится, очень давно... приблизительно до 2000 г детей без справок о прививках не принимали ни в детский сад, ни в школу. Но, затем понеслась какая-то непонятная пропаганда против прививок. Мамаш, отказавшихся от прививок, транслировали по всем тв-каналам как "героинь сломавших систему". Появилась целая куча адвокатов, которые начали рьяно защищать во всех инстанциях "права" этих горе-мамаш и их детей... Вот, сейчас и начинаем пожинать результаты.
 показать весь комментарий
 
 
Начинаем пожинать результаты развала нашей медицины, как системы. Особенно санитарно- профилактического направления. И никакие прививки, даже теоретически, этот развал никогда не скомпенсируют.
 показать весь комментарий
 
До відома. В Києві вакцини від кору немає. Приятелька на днях розповіла. Спілкувалась з своєю подругою, яку потім поклали в лікарню з підозрою на кір. Як людина хвороблива і "мнітєльна" побігла по лікарях і приватних клініках. Вакцини НЕМАЄ, тільки обмежена кількість для особливих випадків. Ось така реформа.
 показать весь комментарий
 
 
До відома тих, у кого "все пропало". Був сьогодні у місцевій полікліниці по справах - дітям та дорослим роблять щеплення від кору. Вакцини - Є!!!
 показать весь комментарий
 
 
Це де? Ще в п"ятницю в Києві їх не було, навіть за гроші.
 показать весь комментарий
 
 
Що ж ви мовчите? Можете людині життя врятувати. Де є вакцина?
 показать весь комментарий
 
У приватних клінік немає вакцини. Це як у єврея грошей нема і ніколи не було.
 показать весь комментарий
 
Не було. Навіть для "своїх" за національністю і забезпеченістю. А там людина повернута на своєму здоров"ї. Бо проблем з ним і без цього вистачає. Обдзвонила все.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоТрехмесячный ребенок умер от кори в Ривном
 
 
 
 
 
 вверх