 Трехмесячный ребенок умер от кори в Ривном

Об этом сообщает пресс-служба Ривненского областного лабораторного центра, передает Цензор.НЕТ.
"Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью. Ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус кори поразил мозг и легкие ребенка. Были проведены необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось. Диагноз кори подтвержден лабораторно в вирусологических лабораториях", – говорится в сообщении.
В центре отметили, что только на прошлой неделе в области корью заболели 74 человека, среди них 60 детей. Были госпитализированы 25 больных, из них 14 детей.
Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Специфического лечения кори нет, говорится в релизе. Единственным эффективным профилактическим средством является прививка.
Мама була нещеплена?
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3130473
Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3130473
Переболела бы мать в детстве то с грудным молоком ребенок получал бы антитела 1,5-2 года.
Уровень заболеваемости корью имеет периодический характер с пиками через 6 лет и уровень вакцинации на периодичность влияет слабо. А вот на мощность очередной вспышки и ее продолжительность - влияет довольно сильно.
Этот график в свободном доступе. Но только ленивые и/или глупые люди его найти не могут.