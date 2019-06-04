 Трехмесячный ребенок умер от кори в Ривном

Об этом сообщает пресс-служба Ривненского областного лабораторного центра, передает Цензор.НЕТ.

"Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью. Ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус кори поразил мозг и легкие ребенка. Были проведены необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти ребенка не удалось. Диагноз кори подтвержден лабораторно в вирусологических лабораториях", – говорится в сообщении.



В центре отметили, что только на прошлой неделе в области корью заболели 74 человека, среди них 60 детей. Были госпитализированы 25 больных, из них 14 детей.

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Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, которое может привести к летальному исходу. Специфического лечения кори нет, говорится в релизе. Единственным эффективным профилактическим средством является прививка.