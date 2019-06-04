 ВСП уволил главу Черкасского апелляционного суда Бабенко, который давил на коллегу и требовал вынести незаконное решение

Соответствующее решение принято на заседании совета во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".
"ВСП решил уволить с должности судьи Апелляционного суда Черкасской области Бабенко Владимира Николаевича", - огласил решение совета глава ВСП Владимир Говоруха.
Сам Бабенко отметил, что у него 23 года стажа работы и он имеет право на отставку.
Судья Бабенко известен тем, что отчитывал своего коллегу судью Бондаренко за законное решение и рассказывал, как работают "нормальные" судьи. По словам адвоката Романа Маселко, "Бабенко поучал судью Бондаренко, который посмел вынести законное решение вопреки указанию председателя суда. Мол со всеми можно договориться, если кто-то просит, а с Бондаренко - нет. Поэтому его нельзя назвать "нормальным"".
давил,давил и недодавил)))
так,баблом давить нужно было)))
а,скільки ,ще таких "бабенків"-підоренків в судовій владі(((
свині,свині...брудні ненажерливі свині порозбігалися по україні(
"Зеленский виноват в том, что Россия захватила Крым и Донбасс - заявил моральный урод Дмитрий Ярош"
Вопрос - ты считаешь Яроша моральным уродом?
А теперь опять хотят в Раду, видите ли.
гандоны.
А шо? у нас законы являются законами только для служивших в АТО?
Еще раз читай внимательно: ЯРОШ - ГАНДОН. Как и Билецкий. Потому что говорили одно, а делали - другое.
ГАНДОНЫ. В частности, Ярош - член Комитета по обороне. Благодаря ему (его постоянному отсутствию) и Ссавченко (постоянно устраивавшей срач и демонстративно уходившей с заседаний, бо на передовой она на хер не нужна) срывались заседания Комитета - не было кворума.
Хочешь воевать - воюй. А если взялся быть нардепом - воюй в залах ВРУ. Срываешь заседания Комитета по обороне - значит ты ГАНДОН.
есть еще вопросы?
Запомни: если человек служил в АТО/ООС - это не делает его автоматически героем и неприкасаемым.
Человек не сдержался. Пустил газы. И этим вихрем от газов снесло бабёнку. И поделом! Не дави и не давим будешь.