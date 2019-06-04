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Все про:Бабенко (3) судебная реформа (1205) судья (2131) Черкасщина (589) Высший совет правосудия (271)

 ВСП уволил главу Черкасского апелляционного суда Бабенко, который давил на коллегу и требовал вынести незаконное решение

Высший совет правосудия утвердил заявление об отставке главы Апелляционного суда Черкасской области Владимира Бабенко.

Соответствующее решение принято на заседании совета во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українськi Новини".

"ВСП решил уволить с должности судьи Апелляционного суда Черкасской области Бабенко Владимира Николаевича", - огласил решение совета глава ВСП Владимир Говоруха.

Сам Бабенко отметил, что у него 23 года стажа работы и он имеет право на отставку.

Смотрите также: Высший совет правосудия закрепил безнаказанность судьи Бабенко, который давил на коллегу и требовал вынести незаконное решение, - Маселко. ВИДЕО

Судья Бабенко известен тем, что отчитывал своего коллегу судью Бондаренко за законное решение и рассказывал, как работают "нормальные" судьи. По словам адвоката Романа Маселко, "Бабенко поучал судью Бондаренко, который посмел вынести законное решение вопреки указанию председателя суда. Мол со всеми можно договориться, если кто-то просит, а с Бондаренко - нет. Поэтому его нельзя назвать "нормальным"".

Источник: https://censor.net.ua/n3130470
 
 
 Топ комментарии
 
А может и не давил вовсе, а нежно давал денюжку. Возмущает другое. Почему просто отставка с агроменнейшей пенсией? Ведь таких козлов давящих море разливанное.... Ну и накажите одного чтоб неповадно было. Ан, нет...
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Мнение лахтинской шестерки очень ценно ВРП звільнила главу Черкаського апеляційного суду Бабенка, який тиснув на колегу і вимагав ухвалити незаконне рішення - Цензор.НЕТ 4671
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ВСП уволил главу Черкасского апелляционного суда Бабенко, который давил на коллегу и требовал вынести незаконное решение
давил,давил и недодавил)))
так,баблом давить нужно было)))
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ВСП уволил главу Черкасского апелляционного суда Бабенко, который давил на коллегу и требовал вынести незаконное решение
а,скільки ,ще таких "бабенків"-підоренків в судовій владі(((
свині,свині...брудні ненажерливі свині порозбігалися по україні(
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хм...а кто давил на давящего, который давил на коллегу ?!?
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А может и не давил вовсе, а нежно давал денюжку. Возмущает другое. Почему просто отставка с агроменнейшей пенсией? Ведь таких козлов давящих море разливанное.... Ну и накажите одного чтоб неповадно было. Ан, нет...
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Мнение лахтинской шестерки очень ценно ВРП звільнила главу Черкаського апеляційного суду Бабенка, який тиснув на колегу і вимагав ухвалити незаконне рішення - Цензор.НЕТ 4671
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я считаю Яроша моральным уродом совсем по другим признакам - этот гандон, как и Билецкий, получили корочки нардепов хз зачем и не принимали участие в заседаниях ВРУ, в том числе по важнейшим для страны законам.
А теперь опять хотят в Раду, видите ли.

гандоны.
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я не служил в армии. совсем, прикинь.

А шо? у нас законы являются законами только для служивших в АТО?

Еще раз читай внимательно: ЯРОШ - ГАНДОН. Как и Билецкий. Потому что говорили одно, а делали - другое.

ГАНДОНЫ. В частности, Ярош - член Комитета по обороне. Благодаря ему (его постоянному отсутствию) и Ссавченко (постоянно устраивавшей срач и демонстративно уходившей с заседаний, бо на передовой она на хер не нужна) срывались заседания Комитета - не было кворума.

Хочешь воевать - воюй. А если взялся быть нардепом - воюй в залах ВРУ. Срываешь заседания Комитета по обороне - значит ты ГАНДОН.

есть еще вопросы?

Запомни: если человек служил в АТО/ООС - это не делает его автоматически героем и неприкасаемым.
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мало того что Ярош закосил от работы в Раде - так он еще решил идти во ВРУ (***********!!) по списку СВОБОДЫ!! Кончервы которая бомбанула как кремлевские подстилки еще в 14-м а кто не понял - до того должно было дойти после того как они убили троих нацгвардейцев под Радой!

ВРП звільнила главу Черкаського апеляційного суду Бабенка, який тиснув на колегу і вимагав ухвалити незаконне рішення - Цензор.НЕТ 9055
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Вывод - не давите на правильных судей. ВСП уволил главу Черкасского апелляционного суда Бабенко, который давил на коллегу и требовал вынести незаконное решение - Цензор.НЕТ 9084 Человек, возможно, перед этим хорошо покушал, а вы на его, бабьонки, давите.
Человек не сдержался. Пустил газы. ВСП уволил главу Черкасского апелляционного суда Бабенко, который давил на коллегу и требовал вынести незаконное решение - Цензор.НЕТ 7685 И этим вихрем от газов снесло бабёнку. И поделом! Не дави и не давим будешь.
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Ярош планирует баллотироваться в Раду. Опять.

ВРП звільнила главу Черкаського апеляційного суду Бабенка, який тиснув на колегу і вимагав ухвалити незаконне рішення - Цензор.НЕТ 5159
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВСП уволил главу Черкасского апелляционного суда Бабенко, который давил на коллегу и требовал вынести незаконное решение
 
 
 
 
 
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