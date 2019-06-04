EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1407  72
Все про:ВР (23002) Зеленский (1617) Рябошапка Руслан (36)

 Законопроекты Зеленского о неотвратимости наказания за коррупцию и обеспечении права на справедливый суд будут внесены в Раду в ближайшие недели, - Рябошапка

Законопроекты президента Украины Владимира Зеленского об улучшении антикоррупционной инфраструктуры и обеспечении неотвратимости наказания за коррупционные деяния и об устранении проблем в судебной системе будут внесены в Верховную Раду в ближайшие недели, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

"У нас еще будут внесены две принципиально важные инициативы: о неотвратимости наказания за коррупцию и об обеспечении права на справедливый суд. Мы рассчитываем на следующей неделе завершить работу над законопроектом о неотвратимости наказания за коррупционные преступления и, возможно, еще где-то неделю – по судебной ветви власти", - рассказал он "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, речь будет идти о перезапуске так называемой антикоррупционной инфраструктуры. В частности, для Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) будет инициироваться усовершенствование режима проверки электронных деклараций, поскольку "помимо недееспособного руководства НАПК есть еще проблемы практического характера, которые усложняют работу по проверке деклараций".

"Также это будет касаться упрощения некоторых процедур в Уголовном процессуальном кодексе, которые сейчас усложнили работу органов досудебного следствия, в частности, речь идет о так называемых поправках народного депутата Лозового (предусматривают обязательное получение санкции суда на проведение экспертиз в уголовных производствах – ИФ), - отметил замглавы АП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Исключили все риски для признания его норм неконституционными, – Рябошапка о законопроекте о незаконном обогащении

Кроме того, данный законопроект будет предусматривать нескольких процессуальных механизмов, которые дадут право Национальному антикоррупционному бюро, например, осуществлять автономное прослушивание или снятие информации с каналов связи.

Рябошапка указал, что второй законопроект будет связан с судебной реформой, которая проходила несколько последних лет, но на самом деле не была реформой, а это были "действия, направленные на подчинение фактически всей судебной ветви власти бывшему руководству государства".

"Единственным бенефициарами от этой реформы являются бывшая власть и руководство судебной ветви власти: руководители Высшего совета правосудия (ВСП), Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Верховного суда, которые получают большие зарплаты, и при этом никакого улучшения ситуации ни для наших граждан, ни для иностранных инвесторов нет", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сотрудники Администрации Президента подадут электронные декларации о доходах и имуществе, - Рябошапка

Замглавы АП рассказал, что в настоящее время еще продолжается обсуждение данного законопроекта. "Но очевидно, что проблемы, связанные с сомнительной легитимностью отдельных членов ВККС, деятельностью ВСП, проблемами, которые возникают во время квалификационного оценивания судей, должны быть решены как можно быстрее", - пояснил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3130468
 
 
 Топ комментарии
 
справедливость суда будет решать коломойский и компания
 показать весь комментарий
 
нова, як ті обличчя, що зараз пропихують? Законопроекты Зеленского о неотвратимости наказания за коррупцию и обеспечении права на справедливый суд будут внесены в Раду в ближайшие недели, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3039
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Куди поспішати, буде нова Рада, буде й нова пісня. А з цими баригами...
 показать весь комментарий
 
 
...пытаются пропихнутся игнорируя все законопроекты Зе.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕ уже выдал "законопроект" по импичменту президента, по которому невозможно провести этот импичмент. Законопроекты Зеленского о неотвратимости наказания за коррупцию и обеспечении права на справедливый суд будут внесены в Раду в ближайшие недели, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5384
 показать весь комментарий
 
 
а вы как хотели? Понты колотить,не шаурму хряцать. Законопроєкти Зеленського про невідворотність покарання за корупцію і забезпечення права на справедливий суд буде внесено в Раду найближчими тижнями - Рябошапка - Цензор.НЕТ 1898
 показать весь комментарий
 
 
да ладно... верим-верим... Где квартира для шахтера, б..я?!
 показать весь комментарий
 
 
Буратін своїми "законами" просто спамить ВР що ті не прийняли закон про імпічмент і відкриті списки. А нова рада вже буде така "як треба"...

Законопроекты Зеленского о неотвратимости наказания за коррупцию и обеспечении права на справедливый суд будут внесены в Раду в ближайшие недели, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7350
 показать весь комментарий
 
 
Вот поэтому каломойные и хотели протянуть закрытые списки
 показать весь комментарий
 
 
Ну так нові обличчя - єфремов, портнов, медведчук. Буде така ВР закачаєшся...
 показать весь комментарий
 
 
И "почему-то" вокруг ЗЕборца с коррупцией, создателя "страны мечты" стягиваются олигархи: Коломойский а также Пинчук - уже лично посещает Администрацию Президента. Это наверное вместо украинцев, которые "смогут лично прийти и поздороваться с преЗедентом", как обещал ЗЕкандидат в ЗЕпреЗЕденты.
 показать весь комментарий
 
 
справедливость суда будет решать коломойский и компания
 показать весь комментарий
 
 
Законопроект пишется для всех, а не только для этой власти и он правильный.
 показать весь комментарий
 
 
Шапка закона правильная. А вот его суть будет соответствовать шапке? Вот в чем вопрос. Вы на него отвечаете положительно даже не прочтя его, что довольно странно.
 показать весь комментарий
 
 
Было так..
Не читал...но осуждаю（с）

Стало так...
Не читал...но одобряю （зебени）
 показать весь комментарий
 
 
Нічого дивного. Це стандартний підхід невігласа: читати тільки назви, дивитися лише Ґ+Ґ, слухати лише прості та приємні речі. Загалом виходить... десь 73% ))
 показать весь комментарий
 
 
Дайте почитать?!

Отсканируйте, пожалуйста, чтоб я мог сам убедиться, что он для всех и правильній.
 показать весь комментарий
 
 
Сам попугли. В одном из сайтов пишут, что текст ещё не напечатан в сми.
 показать весь комментарий
 
ВООООТ!

Потому я и попросил вот ту Ларису, которая втирает, какой этот закон красивый и правильный, отсканировать его текст, чтоб я тоже мог в этом убедиться. Но тут кинулись в защиту той Ларисы Вы со своими левыми ссылками только подтверждающими то, что Лариса банально пи...дит.
 показать весь комментарий
 
Если ЕС со США его поддерживают, то , естестно хороший. В нём меры наказания скопированы с законов передовых стран. Даже сама идея отличная.
 показать весь комментарий
 
А где можно прочитать о поддердке этого занопроекта ЕС и США？ Заклбчение Веницианской комиссии к примеру？Офицальные документы разумеется...а не бла-бла от рябой кепки？
 показать весь комментарий
 
Не так быстро, примут и почитаете.Корректировать готовый закон можно бесконечно,главное его принять.
 показать весь комментарий
 
Дайте почитать некорректированный, который Вы уже почитали судя по вашиему отзыву. Не жлобитесь.
 показать весь комментарий
 
Да ты реально упоротая... Сначала выстрелим себе в ногу, а потом лечить будем.
 показать весь комментарий
 
Эту недораду не распускать пора. А отстранять немедленно
 показать весь комментарий
 
А на основании чего？ на основании желания жгущего задницу зебеням？нет такого основания в Конституции Украины..
 показать весь комментарий
 
 
Калоботяра,на горизонте барыги в 💯 раз хуже ,кроме того ************* кацапские
 показать весь комментарий
 
 
Наказание, тем и страшно, что оно неотвратимо!!!)))
 показать весь комментарий
 
 
Закон хороший и даже очень, но на счет "неотвратимости" что-то этот буратино не договаривает, у нас что, уже судебная реформа прошла? судить кто по этим статьям будет? судьи сами себя всех пересажают? или может своих партнеров прокуроров? или может всех депутатов и других чиновников? в 25 раз за популистскими словами обычный пшик, очередная борьба со следствием коррупции, а не с ее причинами.
Больше похоже на рейдерство и желание отхватить долю от награбленного, с ручными судами то.
 показать весь комментарий
 
 
Між іншим, аналогічний законопроект від Порошенко (навзамін скасованого Конституційним Судом Закону) про відповідальність за незаконе і документально непідверджене збагачення (погоджений з ПАРЄ, ЄС, МВФ і венеціанською комісією) давно вже в Раді, ще з кінця березня і нині є схваленим профільним комітетом для розгляду в першому читанні в залі засідань. Подання т.зв. "альтернативних" законопроектів - не що інше, як бажанння заблокувати прийняття будь-якого.
 показать весь комментарий
 
 
Тех, у кого целебная роса, такие подробности не интересуют.
 показать весь комментарий
 
 
Обеспечения права на справедливый суд? Это зачёт!

А гарантирование наказания судом за нарушение закона? Га?
 показать весь комментарий
 
 
даже если нарушитель успеет умереть??
все же какие зебенята идиоты..)))
 показать весь комментарий
 
Эти ублюдки,никакие законы Зе принимать даже и не думают.
 показать весь комментарий
 
Законопроекты Зеленского о неотвратимости наказания за коррупцию и обеспечении права на справедливый суд будут внесены в Раду в ближайшие недели, - Рябошапка

Оказывается, для того чтобы справедливо судить и наказывать взяточников, нужны особые законы.
 показать весь комментарий
 
 
Это самое решительное решение из всех решений! Законопроєкти Зеленського про невідворотність покарання за корупцію і забезпечення права на справедливий суд буде внесено в Раду найближчими тижнями - Рябошапка - Цензор.НЕТ 2786
 показать весь комментарий
 
 
это самое решающее решение из решительно решающих решений по решению решительной борьбы...))))
 показать весь комментарий
 
А что там с программой на первые 100дней？
Одна рябая кепка мамой клялась месяц назад что программа готова на 95 процентов...
Сбрехала？
 показать весь комментарий
 
 
Все це накопичення нових законів - це замилювання очей. Закон сам себе не виконує.

Доки в судах старі зкурвле зкорумпованні судді будут і далі пердіти в свої мантії - все буде *уяк. Тобто - ніяк. Тобто - так як було. Законопроекты Зеленского о неотвратимости наказания за коррупцию и обеспечении права на справедливый суд будут внесены в Раду в ближайшие недели, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5144
 показать весь комментарий
 
 
И.о, главы СБУ Баканов получил звание лейтенанта - СМИ
14:08, сегодня

Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, который исполняет обязанности председателя на время отпуска Василия Грицака, получил звание лейтенанта. Об этом сообщает КП в Украине, ссылаясь на собственные источники.
Воинское звание лейтенанта друг детства Владимира Зеленского получил несколько дней назад, сообщает УНН. Сделано это было для того, чтобы Баканов имел юридическую возможность получить назначение в СБУ.
Кроме того, агентство утверждает, что Баканов не служил в армии и не состоял на воинском учете- поки мій друг, боєць нгу з 5річним бойовим досвідом неможе отримати того лейтенанта, усіляка наволоч,яка ховалася як Зе від призову отримує звання.оце і є політика по новому
 показать весь комментарий
 
 
Не переживай, всё наладится.Это он начинает с "лейтенантов", а закончит Генерал-лейтенантом... Законопроекты Зеленского о неотвратимости наказания за коррупцию и обеспечении права на справедливый суд будут внесены в Раду в ближайшие недели, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4849
 показать весь комментарий
 
Кстати, вы заметили, что цензор мало пишет про дебильные поступки зекоманды и самого зе.
 показать весь комментарий
 
Сегодня - лейтенант, завтра - генерал-лейтенант. Сегодня носит "Адидас", а завтра Родину продаст
 показать весь комментарий
 
Ща суды, НАБУ и САП быстренько реформируют, чтобы Беня начал отбирать предприятия у конкурентов абсолютно законным способом.
 показать весь комментарий
 
 
и пусть начнет с мародера порошенко, хватит, хрячок пожировал вдостоль, теперь пусть коломойша пожирует Законопроекты Зеленского о неотвратимости наказания за коррупцию и обеспечении права на справедливый суд будут внесены в Раду в ближайшие недели, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6750
 показать весь комментарий
 
 
Еще один честно признался что кацап, и хочет розвала Украины.
 показать весь комментарий
 
 
записывай все в блокнотик, когда мародер порошенко вернется во власть, ты ему покажешь список врагов Украины, обещал через год вернуться, как ты думаешь, эта сволочь порошенко выполнит свое обещание или как обычно сбрешет? Законопроєкти Зеленського про невідворотність покарання за корупцію і забезпечення права на справедливий суд буде внесено в Раду найближчими тижнями - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4193
 показать весь комментарий
 
кароче, шобла каламойского ничем не лучше шоблы парашенки.
 показать весь комментарий
 
 
Да неужели?!

Две недели... Эх, щас бы опросик среди 73% провести незаангажированный.
 показать весь комментарий
 
 
Он уже подал один законопроект о незаконном обогащении и в ВР его даже и в повестку никто не ставил,по сути повесили его на гвоздик в туалете но что то мне подсказывает что засунули его в длинный ящик с согласия уже этой власти.Он ведь не нужен ни тем ни этим,ведь все они приходят во власть что бы строить "светлое будущее" но только не всем а избранным.То же ожидает и следующий высер об импичменте. Давно нужно уразуметь что никто не будет кастрировать сам себя да ещё и без наркоза. Вся это бурная возня с законопроектами просто понты для дефективных лохов. Если и будет какой то закон то он будет так составлен что объявить импечмент даже сам Господь Бог не сможет. Кстати ещё при Януковиче уже смело можно было снимать неприкосновенность за ненадобностью, ведь разрешение на любые действия против депутата опять же разрешали сами депутаты. Короче неприкосновенность просто можно исключить из статуса депутата и при этом он останется неприкосновенным. То же сочинят и с незаконным обогащением и импичментом , на что что а на словоблудие у нас депутаты непревзойдённые мастера.
 показать весь комментарий
 
 
ну ну как со списками говрять одно а делают другое новые лица а на деле любовницы и охраники и всякая шушер
 показать весь комментарий
 
закон "о неотвратимости наказания за коррупцию"
это про божий суд что ли...
редкая бредятина )))))))))))))))))))
 показать весь комментарий
 
Висновок конституційного суду отримали? Чи знову будете людям очі замилювати, а потім ваші продажні суді визнають його не "конституційним".!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроекты Зеленского о неотвратимости наказания за коррупцию и обеспечении права на справедливый суд будут внесены в Раду в ближайшие недели, - Рябошапка
 
 
 
 
 
 вверх