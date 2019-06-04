 Законопроекты Зеленского о неотвратимости наказания за коррупцию и обеспечении права на справедливый суд будут внесены в Раду в ближайшие недели, - Рябошапка

"У нас еще будут внесены две принципиально важные инициативы: о неотвратимости наказания за коррупцию и об обеспечении права на справедливый суд. Мы рассчитываем на следующей неделе завершить работу над законопроектом о неотвратимости наказания за коррупционные преступления и, возможно, еще где-то неделю – по судебной ветви власти", - рассказал он "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, речь будет идти о перезапуске так называемой антикоррупционной инфраструктуры. В частности, для Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) будет инициироваться усовершенствование режима проверки электронных деклараций, поскольку "помимо недееспособного руководства НАПК есть еще проблемы практического характера, которые усложняют работу по проверке деклараций".
"Также это будет касаться упрощения некоторых процедур в Уголовном процессуальном кодексе, которые сейчас усложнили работу органов досудебного следствия, в частности, речь идет о так называемых поправках народного депутата Лозового (предусматривают обязательное получение санкции суда на проведение экспертиз в уголовных производствах – ИФ), - отметил замглавы АП.
Кроме того, данный законопроект будет предусматривать нескольких процессуальных механизмов, которые дадут право Национальному антикоррупционному бюро, например, осуществлять автономное прослушивание или снятие информации с каналов связи.
Рябошапка указал, что второй законопроект будет связан с судебной реформой, которая проходила несколько последних лет, но на самом деле не была реформой, а это были "действия, направленные на подчинение фактически всей судебной ветви власти бывшему руководству государства".
"Единственным бенефициарами от этой реформы являются бывшая власть и руководство судебной ветви власти: руководители Высшего совета правосудия (ВСП), Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), Верховного суда, которые получают большие зарплаты, и при этом никакого улучшения ситуации ни для наших граждан, ни для иностранных инвесторов нет", - подчеркнул он.
Замглавы АП рассказал, что в настоящее время еще продолжается обсуждение данного законопроекта. "Но очевидно, что проблемы, связанные с сомнительной легитимностью отдельных членов ВККС, деятельностью ВСП, проблемами, которые возникают во время квалификационного оценивания судей, должны быть решены как можно быстрее", - пояснил он.
Не читал...но осуждаю（с）
Стало так...
Не читал...но одобряю （зебени）
Отсканируйте, пожалуйста, чтоб я мог сам убедиться, что он для всех и правильній.
Потому я и попросил вот ту Ларису, которая втирает, какой этот закон красивый и правильный, отсканировать его текст, чтоб я тоже мог в этом убедиться. Но тут кинулись в защиту той Ларисы Вы со своими левыми ссылками только подтверждающими то, что Лариса банально пи...дит.
Больше похоже на рейдерство и желание отхватить долю от награбленного, с ручными судами то.
А гарантирование наказания судом за нарушение закона? Га?
все же какие зебенята идиоты..)))
Оказывается, для того чтобы справедливо судить и наказывать взяточников, нужны особые законы.
Одна рябая кепка мамой клялась месяц назад что программа готова на 95 процентов...
Сбрехала？
Доки в судах старі
зкурвлезкорумпованні судді будут і далі пердіти в свої мантії - все буде *уяк. Тобто - ніяк. Тобто - так як було.
14:08, сегодня
Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, который исполняет обязанности председателя на время отпуска Василия Грицака, получил звание лейтенанта. Об этом сообщает КП в Украине, ссылаясь на собственные источники.
Воинское звание лейтенанта друг детства Владимира Зеленского получил несколько дней назад, сообщает УНН. Сделано это было для того, чтобы Баканов имел юридическую возможность получить назначение в СБУ.
Кроме того, агентство утверждает, что Баканов не служил в армии и не состоял на воинском учете- поки мій друг, боєць нгу з 5річним бойовим досвідом неможе отримати того лейтенанта, усіляка наволоч,яка ховалася як Зе від призову отримує звання.оце і є політика по новому
їм ніколи. їх мамка(аваков) не пускає
Две недели... Эх, щас бы опросик среди 73% провести незаангажированный.
Липецьк це Европа?
это про божий суд что ли...
редкая бредятина )))))))))))))))))))