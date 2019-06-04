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 Террористы обустроили новые огневые позиции для скрытого обстрела Объединенных сил, - ГУР

Командование российских оккупационных войск активизировало инженерные работы по оборудованию новых огневых позиций вдоль линии соприкосновения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в ГУР.

"Особенности расположения и способы маскировки позиций свидетельствуют о том, что некоторые из этих новых инженерных сооружений предназначены исключительно для обеспечения скрытых обстрелов подразделений Объединенных сил и провоцирования огня", - сказано в сообщении.

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Как отмечают в ГУР, таким образом оккупанты планируют создавать искусственные прецеденты и фабриковать "фейковые" информационные поводы, с демонстрацией т.н. "Доказательной базы" для дискредитации Объединенных сил и обвинения их в якобы нарушении режима прекращения огня.

Источник: https://censor.net.ua/n3130466
 
 
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не маніпулюй,Зеленський сказав своє відношення до ОРДЛО..Твій Порошенко будував сильну,вільну Україну з Трухановими,Кернесами,Медведчуками,Ахметовими і Свинарчуками з недоторканою екс ригівською ВР і старими ригівськими суддями,торгуючи з оккупантом..Слава Порошенку за люстрацію!!!
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Как хорошо, что Зеля их всех пересажал!
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Твоя ВР, побачимо, як буде приймати законопроекти Зеленського...
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за Данилыча особый респект ему наконец-то в тюрьме
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А мы подадим в суд! Да, Чекушники? Этоженашалюдя!
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и давно нам не ***** шо там на бешенных псарнях заявляют или думают? ****** по всему что предназначено исключительно для обеспечения скрытых обстрелов подразделений Объединенных сил и провоцирования огня. волноваться нужно за тех кто на нашей стороне линии разграничения, особенно за тех кто к ней вплотную, а не за то что скажут гандоны ватные.
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