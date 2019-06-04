 Замглавы Минобороны Павловский подал рапорт для прохождения комиссии с намерением уволиться

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в сообщении Минобороны в Facebook.

"Во исполнение требований закона "О национальной безопасности Украины", указа президента "О стратегическом оборонном бюллетене Украины", где определены принципы внедрения гражданского контроля над Вооруженными силами Украины, заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы, с последующим принятием решения об увольнении с военной службы", - сказано в сообщении Минобороны.

Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представления об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

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