 Замглавы Минобороны Павловский подал рапорт для прохождения комиссии с намерением уволиться

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в сообщении Минобороны в Facebook.
"Во исполнение требований закона "О национальной безопасности Украины", указа президента "О стратегическом оборонном бюллетене Украины", где определены принципы внедрения гражданского контроля над Вооруженными силами Украины, заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский подал рапорт для прохождения военно-врачебной комиссии с целью определения степени годности к прохождению военной службы, с последующим принятием решения об увольнении с военной службы", - сказано в сообщении Минобороны.
Напомним, 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду Украины представления об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.
И призвать тебя, и отправить под их командованием на самый 0....
Нет? Ты в Германии, да?....А то бы пошел.....
а новые это которые до 2014 года работали
Богдан и компания
Воры "попередники" разбегаются как тараканы от включенной лампочки! Как их потом ловить и сажать если они не на рабочем месте, а по своим заимкам или за границей?
Эти попередники между прочим фронт держали больше 5 лет ..., пока ты сладко жрала, и жирно опорожнялась..
Лучшие? Гы......
Это естественно, пора делать ноги
Вот такие теперь будут отвечать за безопасность....
Не дай Бог большая война....
Ukr_Che @Ukr_Che 1 ч.1 час назад
Первому замглавы СБУ и и.о. начальника ведомства Ивану Баканову несколько дней назад было присвоено военное звание лейтенанта. Сделано это было для того, чтобы назначить "Баканова на его нынешнюю должность, сообщает UNN со ссылкой на собственные источники.
при том что человек не служил и даже не состоял на воинском учете
У Ивана Баканова два высших образования. Сам он говорил об этом так: "По первому образованию я ревизор, по второму - прокурор".
Первое из них он получил в Криворожском экономическом институте.
А второе - юридическое - в не очень известной Академии труда, социальных отношений и туризма в Киеве
Специальность Баканова - "суд, адвокатура и прокуратура".
А дальше - будем посмотреть, как говорят в Одессе.
Для секса я бы порекомендовал вам выбирать в звании не старше капитана...