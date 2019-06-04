 Рада не включила в повестку дня законопроект Зеленского об импичменте и начала рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях

На пленарном заседании парламента во вторник нардепы не поддержали включение в повестку дня сессии проектов законов об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) (№10340, №10340-1), передает Цензор.НЕТ.
Их включение в повестку дня поддержали лишь 110 нардепов из 226 необходимых.
Также парламентарии не включили в повестку дня законопроекты о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих (№10356), о внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии" (№10343), о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг (№10228), о финансировании обеспечения отдельных программ и учреждений здравоохранения (№10231), о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" относительно обеспечения поставок электроэнергии защищенным потребителям Донецкой и Луганской областей (№10227, №10227-1).
Затем Верховная Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта (№1098) о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях парламента, который предусматривает, среди прочего, организацию процедуры импичмента президента Украины.
По словам спикера Рады Андрея Парубия, народным депутатам предстоит рассмотреть более 800 поправок к нему.
По словам народного депутата из фракции Радикальной партии Олега Ляшко Олега Куприенко, который представляет законопроект, один из разделов документа предусматривает процедуру импичмента президента. По его данным, по результатам рассмотрения 748 предложений и поправок 311 из них были учтены (в том числе частично и редакционно) и 437 - отклонены.
Доходром не пройдет!!!
А потом будут волать перед парламентскими выборами: "Зеленский не выполняет обещания, аррря!"
Законопроект пустая вода....в нем нет ни слова о сроках проведения той или иной процедуры....а это означает что импичмент можно обьявлять от начала и до китайской пасхи....
Самые контуженные уже приходят потихоньку в сознание...
Пока остались верные Зю чистые сепары и упоротая вата...
Идиоты-патриоты уже фсе...- уже локти себе кусают...
вообще не в трасте
и тебя это не напрягает
Метро. Утро. Спасибо, мужик. ( прикреплено на фанерке, прикрученой к рюкзаку)
Через 1,5 місяця нова зебільська рада усе поприймає, зачекайте трохи. Зебілам з зебільскими законами і вовтузитися. Нафіга це дебуванцям.
вполне возможно, что выборы будут в октябре и без всяких прислуг
Всі вже ситі по горло від вашої роботи.
Надіюся, що вже 21-го липня ви отримаєте ногою під зад.
А я впевнено кажу - БПП в раді вже не буде!
Але не буде вже ні палубія, ні славнозвісної бпп+нф.
Все буде по іншому.
Ще "вчора", такі як ти, волали у три глотки, що переможе порошенко.
Що з цим прогнозом? Так і далі буде.
А ти не засмучуйся, гарне і тебе торкнеться.
Бо не буде того, що ти за звичай прогнозуєш.
Не будь порохоботом і все буде добре.
Вам змалював перспективу закінчення цього всього гембелу. Впевнені, що ваші24% мізків дозволять вам безкарно наїб##ти хочаб 74% ваших опонентів - спробуйте.
Але вас попереджали...
Этот "наспех" занял какой промежуток времени?
но за 70 лет выиграли две войны
с страны с 60% процентов неграмотного населения
стали ведущей космической страной
вы от космоса отправили народ к плугу
и уборке клубники в ЕС и подтиранию им заднего места
Великое достижение великой страны!
Саме цтого і боїться дезентерія.
А потуги будуть з огляду того хто з "нових" облич повертається до корита.
Во время первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель международные журналисты не смогут задать ему вопросы. Об этом сообщил собственный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.
Журналист отметил тот факт, что Зеленский не собирается давать совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а только сделает совместное заявление с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
---
Вчера на брифинг Зеленского не пустили около 30 журналистов. Кроме того брифинг начался с 20-минутной задержкой и продлился всего 5 минут. В это время журналисты стояли в ожидании, однако на брифинг попасть так и не смогли. На момент подготовки новости ни Администрация президента, ни сам Владимир Зеленский, ни его пресс-секретарь Юлия Мендель так и не отреагировали на этот инцидент.