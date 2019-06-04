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 Политика Украины
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Все про:ВР (23002) законопроект (2062) импичмент (334)

 Рада не включила в повестку дня законопроект Зеленского об импичменте и начала рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях

Народные депутаты отказались включить в повестку дня сессии Верховной Рады ряд законопроектов, среди которых законопроекты об импичменте.

На пленарном заседании парламента во вторник нардепы не поддержали включение в повестку дня сессии проектов законов об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) (№10340, №10340-1), передает Цензор.НЕТ.

Их включение в повестку дня поддержали лишь 110 нардепов из 226 необходимых.

 Также парламентарии не включили в повестку дня законопроекты о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих (№10356), о внесении изменений в статью 9-1 Закона Украины "Об альтернативных источниках энергии" (№10343), о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг (№10228), о финансировании обеспечения отдельных программ и учреждений здравоохранения (№10231), о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" относительно обеспечения поставок электроэнергии защищенным потребителям Донецкой и Луганской областей (№10227, №10227-1).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение КС по парламентским выборам может открыть путь к импичменту президента, - Денисенко

Затем Верховная Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта (№1098) о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях парламента, который предусматривает, среди прочего, организацию процедуры импичмента президента Украины.

По словам спикера Рады Андрея Парубия, народным депутатам предстоит рассмотреть более 800 поправок к нему.

По словам народного депутата из фракции Радикальной партии Олега Ляшко Олега Куприенко, который представляет законопроект, один из разделов документа предусматривает процедуру импичмента президента. По его данным, по результатам рассмотрения 748 предложений и поправок 311 из них были учтены (в том числе частично и редакционно) и 437 - отклонены.

Источник: https://censor.net.ua/n3130459
 
 
 Топ комментарии
 
Керівництво Верховної Ради України, яке позиціонує себе як патріотичне, насправді є проросійськими агентами та антиукраїнськими злочинцями! Саботаж, який влаштовує Верховна Рада має привести до арештів всіх депутатів та керівників ВРУ і засудження їх за політичну корупцію!
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Рада не включила в повестку дня сессии законопроекты об импичменте и начала рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях - Цензор.НЕТ 1621 интересно, где ещё, в какой стране, в парламенте заседают парламентарии со справками о психических отклонениях, с непокрытыми судимостями и открытыми уголовными делами?
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Парашного недоумка-клептомана, за якого так оплатно переживають усілякі підпарашники, уже відсторонили 20 травня.
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а, срочно внес только затем, чтобы оттянуть время? садись, два!
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Ідіоте, Рада приймає закон про ТСК, в якому ПРОПИСАНА процедура імпічменту. Розгляд зелеботівської писульки це реально спроба схопитись за владу, яка в нього (рекорд Гіннеса!) вже тріщить по всіх швах.
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срочно внес, чтобы вместо практически готового с пройденными процедурами, согласованного комитетами, составляющего единое правовое поле с законом об импичменте! Зеля вносит срочно документ, который СОГЛАСНО!!! Закона!!! можно будет принят в течении 1,5 лет!!!!
Доходром не пройдет!!!
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Знают что принятие президентского закона про импичмент поднимет и без того высокий рейтинг президентской силы.
А потом будут волать перед парламентскими выборами: "Зеленский не выполняет обещания, аррря!"
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Ну разве что среди зебилов...потому как нормальные люди прочитав этот законопроект понимают что это закон на отье....мол просили нате....
Законопроект пустая вода....в нем нет ни слова о сроках проведения той или иной процедуры....а это означает что импичмент можно обьявлять от начала и до китайской пасхи....
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Ты таки идиот, я не ошиблась)) По-твоему, закон об импичменте при Зеленском должен приняться с уже проставленной датой, независимо от того, заслуживает он импичмента или нет? Вот в этом весь порохоботизм, ох и дебилы))
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от же больной на голову человек. нихрена не поняла, перекрутила как захотела, половину выдумала сама, обиделась, обругала. или это женской логикой называется? тебе говорят, что электричество идёт по троллеям, а ты ругаешься, что троллейбус не зелёный.
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Дес, в твоем случае, я уже рада, что ты хотя бы смог определиться с моим полом, в отличии от других порохатых...Прими мои поздравления))
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Alex Rozhenko - высокий рейтинг Зю растаял как птичий помет....
Самые контуженные уже приходят потихоньку в сознание...

Пока остались верные Зю чистые сепары и упоротая вата...
Идиоты-патриоты уже фсе...- уже локти себе кусают...
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какие вы порохососы ДЯТЛЫ в кубе вы до сих пор в слепом трасте
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а совместное офшорное имущество президента и первого зама сбу
вообще не в трасте

и тебя это не напрягает
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Рада не включила в повестку дня законопроект Зеленского об импичменте и начала рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях - Цензор.НЕТ 1653Hellis‏ @13Hellis_13 2 ч.2 часа назад
Метро. Утро. Спасибо, мужик. ( прикреплено на фанерке, прикрученой к рюкзаку)

Рада не включила в повестку дня законопроект Зеленского об импичменте и начала рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях - Цензор.НЕТ 8688
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Гадали президент головний "водомут" а з кожним днем зрозуміло стає що це ВР та бандюки з зрадниками у депутатах. Ось чому списки не відкриті.... боротьба за Україну триває!
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зачем же зеля подал проект закона про закрытые списки ?
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Законопроект преЗЕдента состряпан так, что импичмент вообще невозможно совершить, вот пускай преЗЕдент его и переписывает так, чтобы его (преЗЕдента) - было возможно провести на импичмент. Рада не внесла до порядку денного законопроєкт Зеленського про імпічмент і почала розгляд законопроєкту про тимчасові слідчі комісії - Цензор.НЕТ 8247
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Херня-я-я-я.
Через 1,5 місяця нова зебільська рада усе поприймає, зачекайте трохи. Рада не включила в повестку дня законопроект Зеленского об импичменте и начала рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях - Цензор.НЕТ 4688 Зебілам з зебільскими законами і вовтузитися. Нафіга це дебуванцям.
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та падажжи ещё решение Конституционного суда )))

вполне возможно, что выборы будут в октябре и без всяких прислуг
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ну как можно попытавшись разогнать Раду, ожидать от нее положительных результатов? Да хоть в чем-то? Теперь спецом будут только вредить. И тут не до патриотизма, своя рубашка, как говорится...Эти депутаты, они же какую-то присягу приносили на верность, где это все?
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И тут еще есть ШАКАЛЬЕ, которое оправдывает НЕДОНОШЕНЫХ парламентариев и пособников предыдущего Ушлепка.
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Згвалтований,чого ти волаєш?Якщо не подобається попердній Ушльопок,оближи теперішньому Ушльопку.
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Вже нічого вас не врятує.
Всі вже ситі по горло від вашої роботи.
Надіюся, що вже 21-го липня ви отримаєте ногою під зад.
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Мечтай дальше. В этой стране - институт выборов, это фикция.
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Дивно читати твої мокшанськоязичні пости.
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Під зад отримаєш ти, а в них все буде добре. Проте не факт, що 21 відбудуться вибори. А навіть і так, то і відбуватись вони будуть за старою системою і з тими ж самими результатами, що і зараз. Так що - готуй зад.
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І це тебе тішить?
А я впевнено кажу - БПП в раді вже не буде!

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ну, по мажоритарці може з десяток пролізти
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Може й більше.
Але не буде вже ні палубія, ні славнозвісної бпп+нф.
Все буде по іншому.
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Будет по-другому, только куда как хуже. Не все изменения полезны для здоровья(здесь очень показателен опыт СССР когда решили его изменить в лучшую сторону и он от этого развалился). Изменения от Коломойского явно тебе навредят, и даже очень. Пока ты об этом не задумываешься, что напрасно: назад ведь дороги не будет.
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Я вже неодноразово впевнився, що подібні прогнози, на щастя, не підтверджуються.
Ще "вчора", такі як ти, волали у три глотки, що переможе порошенко.
Що з цим прогнозом? Так і далі буде.
А ти не засмучуйся, гарне і тебе торкнеться.
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Прогноз такой: к фактической власти придет Медведчук(он стоит за Коломойским). Идет разворот Украины в сторону России, только этому нужно придать законный вид в виде выборов. Если захочешь это остановить, тебе придется идти на Майдан, где будут реально стрелять(не так, как в прошлый раз). А после Майдана известно что бывает: Крым и Донбасс - реальные примеры этого. У человека короткая память и он не хочет помнить плохого, но у истории свои законы и лучше бы их изучать по книгам, а не на своем горбу.
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От і добре.
Бо не буде того, що ти за звичай прогнозуєш.
Не будь порохоботом і все буде добре.
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Еще не вечер, терпение. Все должно иметь законный вид. У тех, кто планирует все это терпения море и видят они немного дальше тебя. А ты просто выполняешь их планы. Это любимый вид развлечения Москвы: находить тех, кто будет тягать за них каштаны из огня. В результате: планы реализованы, а Москва вроде как ни при чем. И это не прогноз, это уже БЫЛО. И повторится, если не придешь в чувство: твоими руками банально сносят Украину. И "добре" не будет если так пойдет дальше.
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Як всім відомо, на світ Божий мертвечука знову витягнув порошнек і навіть бізнес йому газовий забезпечив. До чого тут коломийський, йолопе брехливий?
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та хватит каркать, ни один прогноз от каркающих барыгоботов не сбылся и не сбудется
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вот на шо рассчитывал гениальный менеджер зеленский когда захотел нарушить Конституцию Украины - распустив Раду - думал шо мы изменились после яныка - да изменились.вся страна изменилась - не прощает - обмана, вранья и полной не компетентности - от любви до ненависти, народных масс, одни шаг - он его уже начал и очень быстро начал - глупость и разочарование,за глупостью - так шо все закономерно и это только начало
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Возвращайся в резервацию, здесь шоколадом не кормят
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А чем у вас кормят? 4000 тысячными долларовыми зарплатами? Что-то по тебе не похоже.
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я знаю -а зря к стати - многие бы тут добрей быть научились и совместное распитие шоколада способствует общению,мирному и веселому общению хороших людей,ну таких как большинство украинцев - это тебе не водку пить и морды потом друг другу бить - как то так
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Дограєтесь зі своїм саботажем, що вас буде натовп громадян буцати, а органи правопорядку (підпорядковані президенту і Пускову)) будуть діяти відповідно присязі - "не заважати народу України висловлювати протест доступними законними методами"
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да ты шо - мы такие все беззубые, еще с 2014 )))))
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а зачем ты меня оскорбляешь? в интернете можно безнаказанно ,да?
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Слухай, апачі, що ви, порохоботи, то вияб#єтеся та маячню городите, то ображаєтеся як малолєткі?
Вам змалював перспективу закінчення цього всього гембелу. Впевнені, що ваші24% мізків дозволять вам безкарно наїб##ти хочаб 74% ваших опонентів - спробуйте.
Але вас попереджали...
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Ничего, после 21 июля всю эту старую срань выметут из Рады сцаной тряпкой, большинство составят "Слуги" а за ними следом без вариантов - "За життя" Бойко. Тогда попробуете выпендриваться...
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Ну наконец то! Хоть один прямо написал про рыговский реванш. А то все патриеты, патриеты.
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Они лицемеры. В настроениях откат на 75% и это серьезное подспорье для самых решительных действий новой власти. Это не значит что прям все к пуйлу кинутся в ноги, но наспех состряпанных языковой закон закопают 100%. Есть на это общественный запрос. Ну а в экономике самое время поправить пошатнувшееся финансовое положение регионовской братве. Тут ты прав!
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"наспех состряпанных языковой закон закопают 100%."

Этот "наспех" занял какой промежуток времени?
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Скомороха послали на йух. И так будет всегда, поскольку это судьба скомороха - быть посланным.
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Это не смертельная для него потеря с учетом того что он минимум на 5 лет послал всю Украину, с майданами АТО вместе взятыми
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Хорошо, если только на 5 лет. Тут все может быть не так радужно.
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В Румынии прошел такой,тихий,тихий слушок,о нестандартном контркандидате Президенту К.Йоханису на президентских выборах в Румынии. Неужели и у них найдется "достойный" этого звания клоун? Интересно,у них тоже будет 73 процента обожателей клоунады? Посмотрим.
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Так 5 лет Народный фронт и БПП кричали, что нужно принимать закон об импичменте,а сейчас задний ход включили.Шож такое а?
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Придурковата публіка 95 квартала--любить пиво в посміяться, але навіть і тупі зрозуміють, що вони вибирали клоуна, обшорника, брехуна і піарщика. буде править коломойський і єврейська банда, яка ненавидить українців і всіх вважає лохами. Вже зараз стільки брехні, непослідовності, шарлатанства і порушень законодавства.
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заднеприводная педросрано иди на фуй со своей гниющей падальлю **********
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Придуркувата публіка-73 вже на Цензор не ходить. Сидить вдома і чухає рєпи (робить масаж єдиної звивини). Тут за них відпрацьовують лахтинські тролі.
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Carne ALTERată -испорченное,тухлое мясо. Рада не внесла до порядку денного законопроєкт Зеленського про імпічмент і почала розгляд законопроєкту про тимчасові слідчі комісії - Цензор.НЕТ 3556
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Рванина соевая ... осенью вам капец будет
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А ти його забодай, забодай, дитино мокшанця і кози. Чи навпаки.
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зря барыги не согласились на предложение Зели опустить проходной барьер до 3%, теперь Петрусь на грани непотрапляння пыд неприкосновенность, которая ему очень и очень счас нужна, тюрма наступает на пятки
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Законы Ньютона в школе учить надо было, УЗЕ! Рада не внесла до порядку денного законопроєкт Зеленського про імпічмент і почала розгляд законопроєкту про тимчасові слідчі комісії - Цензор.НЕТ 2814
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я не в восторге от СССР
но за 70 лет выиграли две войны
с страны с 60% процентов неграмотного населения
стали ведущей космической страной
вы от космоса отправили народ к плугу
и уборке клубники в ЕС и подтиранию им заднего места
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патриотизм по-русски: стоя по шею в зловонных помоях, но неистово гордиться от того, что у его барина самый высокий дом в округе
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Ну да ведущей страной?! А жопу газетой "Правда" вытирали.
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Гигигиги! Шо-шо виграв совок? Те що такі придурки як ти доїжджають іржаві Опелі та Фольксвагени за онуками Вермахт зольдаттен?
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"выиграли две войны" -- одну из которых сами же и развязали.
Великое достижение великой страны!
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Виграли війну лише за допомогою ленд-лізу. ВСЯ хавка на фронтрі була АМЕРИКАНСЬКА, це якщо ти, убоге, не в курсі. Вже не кажучи про мільйониттон стратегічних матеріалів, включно з вибухівкою та броньовими листами, та итсячами танків і літаків. Вєдущєй косміческой страной стали завдяки запозиченим німецьким технологіям. І так далі. ПНХ, ватнік.
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ВР хоч і не однородна, але під кінець каденції, має бажанні прицняти Закон про імпічмент таким чином, щоби його не можливо було оскаржити і відмінити Конституційним судом.
Саме цтого і боїться дезентерія.
А потуги будуть з огляду того хто з "нових" облич повертається до корита.
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Не забувайте, що цю раду було обрано без участі тих, кого політологи називають "електоральне сміття". Тож певний коефіцієнт корисної дії є.
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Верховная рада по факту превратилась в зловонный гадюшник, в котором тянут мазу проворовавшиеся дотла мрази из блока панамских патриотов и народного фронта. Видимо, всю эту прогнившую падаль украинцам придется отгонять от корыта пинками. А Зеленский молодец, что решил разогнать этот паноптикум политических трупов
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Сколько стОит такой пост? Просто интересно. Рада не внесла до порядку денного законопроєкт Зеленського про імпічмент і почала розгляд законопроєкту про тимчасові слідчі комісії - Цензор.НЕТ 3107
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Эпоха открытости детектед

Рада не внесла до порядку денного законопроєкт Зеленського про імпічмент і почала розгляд законопроєкту про тимчасові слідчі комісії - Цензор.НЕТ 8925

Во время первого визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель международные журналисты не смогут задать ему вопросы. Об этом сообщил собственный корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

Журналист отметил тот факт, что Зеленский не собирается давать совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, а только сделает совместное заявление с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
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Вчера на брифинг Зеленского не пустили около 30 журналистов. Кроме того брифинг начался с 20-минутной задержкой и продлился всего 5 минут. В это время журналисты стояли в ожидании, однако на брифинг попасть так и не смогли. На момент подготовки новости ни Администрация президента, ни сам Владимир Зеленский, ни его пресс-секретарь Юлия Мендель так и не отреагировали на этот инцидент.
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А Вы что там задумали,-президента оскорбить вопросами? Вот это,вот,э-э,не надо! Это вмешательство во внутренние дела страны! Какой народ-такой и президент,и точка! Придумали демократию какую-то...с вопросами...
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ЧЁРТ ПОБЕРИ НАШУ ЗРАДУ, ТО БПП И ФРОНТОВИКИ ЯЦЫНЮКА КРИЧАЛИ, ЧТО ИМПИЧМЕНТ НУЖНО ПРИНИМАТЬ -ТО ЕГО ОТКЛОНЯЮТ!? ГОСПОДА ВЫ ЧТО КУРИЛИ ПЕРЕД СЕССИЕЙ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада не включила в повестку дня законопроект Зеленского об импичменте и начала рассмотрение законопроекта о временных следственных комиссиях
 
 
 
 
 
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