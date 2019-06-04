EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  8687  98
Материалы по теме:
Все про:дети (3555) Нацполиция (9480) убийство (5219) следствие (204)

 Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: следствие проверяет версию, что выстрелить мог 14-летний сын полицейского

Следователи по делу об убийстве правоохранителями 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком проверяют версию о том, что выстрелить мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Владимира Петровца.

Об этом сообщает "Громадское", передает Цензор.НЕТ.

По версии следствия, в доме Петровца, где отдыхали подозреваемые, кроме взрослых были также дети.

В том числе и 14-летний сын Петровца, который также, вероятно, стрелял из оружия.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяця  без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в городах Украины возле управлений полиции устраивают акцию "Безнаказанность убивает"

Источник: https://censor.net.ua/n3130458
 
 
 Топ комментарии
 
Обана уже переводят стрелки на заведомо малолетнего и не подлежащего суду) Ну бл клоуны .
 показать весь комментарий
 
Сейчас сделают виноватым несовершеннолетнего, при таком раскладе "батя" получит условный срок и штраф..
 показать весь комментарий
 
ооо... началось... на малолетку повесить хотят?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Що означає вирогідно - змиви з рук покажуть чи є порох на руках, чи стріляла людина! Чому не взяли змиви з рук всіх хто перебував в приміщенні, включно з жінками та дітьми?
 показать весь комментарий
 
 
зеленский и его команда авакова покрывает
 показать весь комментарий
 
 
Хотят спихнуть на ребенка этот выстрел,чтобы менты не сели в тюрьму.Если они были пьяными и безответственно игрались с табельным оружием паля из него куда попало,то только за это эти нелюди должны сесть за решетку. Жаль,что полицейским не внушают,что оружие не для игр и напиваться до беспамятства вне рабочего времени так же для полицейского позор.
 показать весь комментарий
 
 
тут нет никаких проблем все трое включая и сына мусора получать по 15 лет за убийство.
 показать весь комментарий
 
 
Вот так таки сам Зеленский? А может, это те, реформированные потрохом, судьи?
 показать весь комментарий
 
 
Змиви треба проводити зразу. Коли поліцейських взяли за дути, наступного дня хтось з його колег міг дати його сину пару раз шмальнути, щоб розвалити справу.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо так станеться то цей другий поліцейський сяде разом з тими двома, за порушення правил поводження зі зброєю та за фальсифікацію доказів.
 показать весь комментарий
 
 
Це якщо буде нормально проведене слідство і наш самий гуманний суд це доведе до вироку, а не до амністії або не розвалить справу, як зазвичай в подібних випадках.
 показать весь комментарий
 
 
какой порох?? у нас скорость правильно не могут определить и заставить в банку нассать проблема и лаборанты пропадают безвести а потом по пути случайно заходят в суд.
 показать весь комментарий
 
 
Обана уже переводят стрелки на заведомо малолетнего и не подлежащего суду) Ну бл клоуны .
 показать весь комментарий
 
 
За умисне вбивство відповідають із 14 років.
Але тут важко буде довести умисел.
 показать весь комментарий
 
 
типа а если стреляли менты, то был умысел убить?

логично.
 показать весь комментарий
 
 
перекваліфікація справи на умисне вбивство - це шлях із тріском програти її в суді. може так і задумано
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
то есть ребенок взял пистолет снял с предохранителя , перезарядил и выстрелил себе в голову ? это только аваков может придумать для зеленодрочеров
 показать весь комментарий
 
 
ооо... началось... на малолетку повесить хотят?
 показать весь комментарий
 
 
да уже видели что из проехавшей мимо коляски выпал пистолет и гильза, и младенец дает показания что игрался и случайно выстрелил.
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас сделают виноватым несовершеннолетнего, при таком раскладе "батя" получит условный срок и штраф..
 показать весь комментарий
 
 
1. там была куча свидетелей, потому "сделать" ничего не получится.

2. 14-летние являются подсудными.

3. "батя" в этом случае может получить только срок за нарушение хранения и использования оружия.
 показать весь комментарий
 
 
14 летнего точно не посадят, тем более что убийство будет квалифицированно по неосторожности
 показать весь комментарий
 
 
если это правда - то значит так тому и быть. Но за нарушение за хранение оружие срок тоже должен быть.

есть свидетели, есть само оружие, так что правду знать будет несложно.

Совершение общественно опасного деяния лицом, которое не достигло на время совершения преступления определенного законом возраста, свидетельствует об отсутствии субъекта преступления, а, следовательно, об отсутствии состава преступления. В результате чего исключается и уголовная ответственность.
В части 1 ст. 22 Уголовного кодекса Украины прямо указано, что «уголовной ответственности подлежат лица, которым на момент совершения преступления исполнилось шестнадцать лет». Этот возраст называют общим возрастом уголовной ответственности.
В части 2 этой же статьи устанавливается сниженный возраст уголовной ответственности - четырнадцать лет - за отдельные, прямо перечисленные законом преступления.
Среди этих преступлений такие, как:
-умышленное убийство (статье 115-117),
-посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего, судьи, народного заседателя и присяжного в связи с их деятельностью, связанной з
осущетсвлением правосудия, защитника или представителя лица, в связи
с деятельностью, связанной с предоставлением правовой помощи
представителя иностранного государства (статье 112, 348, 379, 400, 443),
-умышленное тяжкое телесное повреждение (статья 121, часть третья статей
345, 346, 350, 377, 398),
-умышленное средней тяжести телесное
повреждение (статья 122, часть вторая статей 345, 346, 350, 377
398),
-диверсия (статья 113),
-бандитизм (статья 257), террористический акт (статья 258),
-захват заложников (статье 147 и 349),
-изнасилование (статья 152), насильственное удовлетворение половой
страсти неестественным способом (статья 153),
- кражу (статья 185, часть первая статей 262, 308),
-грабеж (статье 186, 262 308),
-разбой (статья 187, часть третья статей 262, 308),
-вымогательство (статье 189, 262, 308),
-умышленное уничтожение или повреждение
имущества (часть вторая статей 194, 347, 352, 378, части вторая и
третя статье 399),
- повреждение путей сообщения и транспортных
средств (статья 277),
-угон железнодорожного подвижного
состава, воздушного, морского или речного судна (статья 278)
-незаконне завладевание транспортным средством (части вторая, третья
статьи 289),
-хулиганство (статья 296).

Данный перечень является исчерпывающим.
 показать весь комментарий
 
Спасибо. Т.е. скажут, что убийство неумышленное и виноват 14-летний мальчишка, а в случае "неумышленного" - он не подсуден.
 показать весь комментарий
 
 
оружие писали что был пистолет под патрон Флоббера корый в свободной продаже и разрешение не требуется
 показать весь комментарий
 
Петиція набере голоси, але ніхто ніхто її всерйоз сприймати не буде. У Зеленського вже казали, що вважають ці петиції жартами.

Та і сама дана петиція - це профанація. Замість того, щоб описати підстави для звільнення, автор скопіював текст петиції з її назви. Створюється враження, що петицію створив штаб ЗЕ, щоб дискредитувати саму ідею петицій.
 показать весь комментарий
 
 
Сосед знакомого земляка одноклассника полицейского.
 показать весь комментарий
 
 
наконец то....
Должен же быть выход что бы отмазать мента....
И вот...
 показать весь комментарий
 
 
Как бы они не додумались до того что 5 летний сам нашел пистолет и в себя выстрелил.
 показать весь комментарий
 
 
Вони й говорили, що хлопчик сам упав і вдарився, поки лікарі не побачили кулю.
 показать весь комментарий
 
 
Це вже занадто навіть для мусорів. Ви з кого дурнів робите?
 показать весь комментарий
 
 
Нічого не достатньо, в мусорів дна немає.
 показать весь комментарий
 
 
Ну должен же кто-то потом за рулем трезвый сидеть. Нормальная такая практика у 73%
 показать весь комментарий
 
 
о це дило
малолетку без приводов, да ещё сын уважаемого мента - такого-то точно не отправят на зону
красиво
и ведь не по злому же умыслу - просто жизнь такая
 показать весь комментарий
 
 
Проверьте или кошек не было? Версия что стреляло домашнее животное убедительнее.
 показать весь комментарий
 
 
Не удивлюсь, если мусорок на своего сына спихнёт.
 показать весь комментарий
 
 
УБИЙЦА - БЫВШИЙ БЕРКУТ

Сынуля мусара мог быть там и скорее всего был. И мог стрельнуть. Такое же отброс, как его пахан. Но именно этим сынулей - которого нельзя наказать - хотят отмазать папу-мусорину.
 показать весь комментарий
 
 
Та уже пишите сразу - погибший пацан нашел патрон и кинул его в костер. Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: следствие проверяет версию, что выстрелить мог 14-летний сын полицейского - Цензор.НЕТ 4362
 показать весь комментарий
 
 
Вообще-то этот пистолет был украден еще месяц назад, о чем господин полицейский честно написал заявление и сам искал вора, а когда нашел, тот начал стрелять по детской площадке.
 показать весь комментарий
 
 
Кароче пистолет сам выстрелил. Это как ружье Чехова. Все. Дело закрыто. Все свободны
 показать весь комментарий
 
договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметамИсточник: https://censor.net.ua/n3130458

какого хрена?

можно сделать вывод что в мусарке нет учета бк.
 показать весь комментарий
 
 
Я когда служил в армии...это было осень давно...был случай что часовой играясь с карабином ...загонит десять патронов в магазин и дергает затвор...вылетели все десять собрал и по новой...а один раз вылетели не 10 а 9-ть...обсчитался...и нажал на спуск...убил солдата....
После этого...у часовых заменили все патроны ...и после караула у каждого проверяли патроны на так называемые насечки...был патрон в патроннике или нет....
 показать весь комментарий
 
Что было...то было....после караула все вставляли патроны в специальную дощечку с отверстиями.... все 30 штук...и начальник караула их внимательно осматривал....
 показать весь комментарий
 
Потім виявиться, що то навідь і не син стріляв, а кіт поліцейського проходив мимо, зачепив пістолет, той впав і вистрілив.
 показать весь комментарий
 
 
Не пройдет аваковский маневр!
Сам зелебоба следит! А он, как чел слова (вспомним кватеру для шахтера), порешает всех и всё быстренко! Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: следствие проверяет версию, что выстрелить мог 14-летний сын полицейского - Цензор.НЕТ 9565
 показать весь комментарий
 
 
Аваков все-таки напрашивается на свою " Врадиевку"
 показать весь комментарий
 
 
А чего, ни сразу версия, что "он сам застрелился"?
 показать весь комментарий
 
 
уроды мусорские(((
хотят всё таки отмазать убийцу((если ,всё спишут на малолетку,то и приговор может быть условным малолетке(((
 показать весь комментарий
 
 
ну никто не хочет в тюрьме сидеть. Жизнь то одна, а мальчика уже не вернуть. Свои интересы всегда на первом плане...
 показать весь комментарий
 
 
пост вообще не о том. Я понимаю что зебилы мыслят как-то иначе...
Дронов, зайчиха - хотят сидеть в тюрме?
Я говорю о том, что как бы не накосячил человек, он всегда найдет себе оправдание, потому что своя рубашка дороже
 показать весь комментарий
 
 
а я тебе о том, что чел без бабок оправдание себе ну, никак не найдет, а сядет Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: следствие проверяет версию, что выстрелить мог 14-летний сын полицейского - Цензор.НЕТ 7611
 показать весь комментарий
 
да,и садить не нужно - повесить тварей(((
 показать весь комментарий
 
Понятное дело, что у людей горе. И кто-то должен сесть в тюрьму. Но вы тут все хотите посадить обоих, хотя стрелял один. Вы хотите жить в обществе где верховенство закона на первом месте или нет? Если нет, то тогда суд линча. И только так... а не сопли жевать на форуме...
 показать весь комментарий
 
судить и садить нужно обоих(((но,тут началась непонятная возня(вот,мол это не авакяновские мусора стреляли ,а всего то сын одного из них(((усекаете разницу???(
 показать весь комментарий
 
А недавний роспуск парламента Вазелином в Украине- это было верховенство права (соответствие законам и Конституции) или политическая необходимость???
 показать весь комментарий
 
роспуск парламента это "верховенство права")))а,вот назначение богдана главой АП это "политическая необходимость")))
 показать весь комментарий
 
авакян хочет отмазать не мусоров,а себя самого(((
 показать весь комментарий
 
от это поворот! Сразу видно, что харант следит за делом
 показать весь комментарий
 
 
Конечно пацан стрелял. Как могли на мусоров подумать?
 показать весь комментарий
 
 
Как вижу фото Кирилла 5-летнего, слезы наворачиваются..... Земля тебе пухом, невинно убиенное дитя....((((((((((((((((
 показать весь комментарий
 
Менты конечно три-два-разы. Но чем думали родитель отпуская ПЯТИЛЕТНЕГО ребенка без присмотра. На пару годков старшый брат это не присмотр. Я понимаю, что у зебилов как у цыган дети сами по себе своими делами занимаются. Тут блин ребенка в школу каждый день водишь ибо машины кругом носятся, что не дай Бог собьют или еще что...
 показать весь комментарий
 
вообще то ребёнок играл на детской площадке,да и это частный сектор
родители тут причём???(((у них горе(какую вы им ставите вину???(((а,где детям играть ?(в гараже и на улицу не выходить???(((потому,что какие то пьяные мусорские уроды захотят вдруг в жилом секторе пострелять из огнестрела(((
 показать весь комментарий
 
 
а шо, у нас можно по закону стрелять на пустырях из пистолетов???
 показать весь комментарий
 
нет, нельзя...
хотя...
как видите можна... можна пока беда не случится... и если ты мент или знакомые есть крутые... можно все.. Убивство 5-річного Кирила Тлявова: слідство перевіряє версію, що вистрілити міг 14-річний син поліцейського - Цензор.НЕТ 9938
 показать весь комментарий
 
в общем мусара нашли отмазку, подведут малолетку под статью, а он не подсуден.
 показать весь комментарий
 
 
так уже не тяжкое, ребенок же не знал что пистолет настоящий.
 показать весь комментарий
 
 
Лицо мусарни реформированной приоткрылась.
 показать весь комментарий
 
Нихуя хорошего в этой стране уже не будет. Извините
 показать весь комментарий
 
 
Увы, но Вы правы. Украина потеряла шанс на будущее 21 апреля 2019...
 показать весь комментарий
 
 
Тем более ПОВЕСИТЬ, минимум ПОЖИЗНЕНО, обоим.
 показать весь комментарий
 
Они (мусора), пытаются пояснить что стреляли все, но как теперь доказать чей выстрел был роковым ? Очень просто. Отпрыска на малолетку, а двух выродков в мусорской шкуре как минимум на 15 лет отправить на зону ,каждого. И жалко что зона для них будет только мусорской а не "всенародной".
 показать весь комментарий
 
 
Ойой! Воно п*яне щей своєму виплятку зброю давало й науськивало в людей стіляти!?
Скажіть в кінці кінців, - вони зі старих міліціантів, чи з нови поліцейських?
 показать весь комментарий
 
Видать деда 100 летнего мозгов не хватило найти.
 показать весь комментарий
 
Максимальний термін ув'язнення для неповнолітніх 10 років. В данному випадку ненавмисне вбивство, по необережності, певно підліток правопорушень до цього інциденту не мав, добрий учень з відмінною поведінкою і відповідними характеристиками.
 показать весь комментарий
 
ох...ть...а там не було якось немовля, мож випадково нажав?!тре перевірити....

а взагалі цікаво буде що "батечко" скаже - так мій син стріляв?!хоча воно настільки моральний урод що я б не здивувався...
 показать весь комментарий
 
Полицейских спрячут на 2 месяца и подождут пока народ угомонится. Потом тихо выпустят за недостаточностью улик со статьей "хулиганство". Или спишут на малолетку. И страна будет тихо сидеть до нового убийства.
 показать весь комментарий
 
 
А чего не нерожденный будущий сын этого сына?
Отмазоны гнилые пошли, тьфу
 показать весь комментарий
 
 
завтра скажут , что кирилл сам застрелился, а доблестные полицейские всеми силами старались уберечь ребенка от самоубийства
 показать весь комментарий
 
 
нормальний чоловік бере на себе провину сина, а от мєнт навпаки - спихає все на дитину...
вам не соромно, тв@рі? ви ж дитині все життя зламаєте!

p.s. навіть якщо стрыляв іі син, то він неповнолітній - відповідає за його вчинки батько.
 показать весь комментарий
 
СЛОВ ПРОСТО НЕТ! ПОСЛЕ РАЗБОРА ТАКИХ ПОЛЁТОВ РАБОТНИКАМИ СЛЕДСТВИЯ - АВАКОВА НУЖНО ГНАТЬ С ПОЛИЦИИ ЕЩЁ ВЧЕРА, И ПЕРЕДАТЬ ДЕЛО ВЕСТИ ДРУГИМ СТРУКТУРАМ.
 показать весь комментарий
 
Омельченко Сан Саныч - мер, уничтоживший киевский трамвай и продавший полгорода под застройку - четыре раза людей сбивал - и каждый раз шофер виноват. А старый ***** давно на кол посажен быть должен...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоУбийство 5-летнего Кирилла Тлявова: следствие проверяет версию, что выстрелить мог 14-летний сын полицейского
 
 
 
 
 
 вверх