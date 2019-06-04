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 В Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая

В Переяславе-Хмельницком нет патрульной полиции в том смысле, в котором ее запускали в нескольких десятках городов, начиная с 2015, включая набор с улицы новых кадров и обучение по всем современным стандартам.

Об этом пишет журналистка Ольга Худецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"В Переяславе-Хмельницком и других городах, которым не повезло иметь эту новую полицию есть так называемые ГБР или ГРПП (группы быстрого реагирования или группы реагирования патрульной полиции). Выглядит как патрулька, называется даже почти как патрулька. Но это не ребята из вне системы, прошедшие специальное обновленное обучение. В ГБР и ГРПП набирают изнутри системы. В 16-17 гг. это были преимущественно бывшие гаишники, дежурная часть, пэпээсники и подобный контингент. Такого обучения, как в городах, где запускали новую полицию, они не проходили", - отмечает она.

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"Во всех остальных городах, которым не посчастливилось иметь новую патрульку, роль патруля выполняют эти ГБР/ГРПП. Для людей не в теме, внешне трудно их отличить. Форма как у патрульки, название тоже что-то о патруле. Но ключевое - внесистемность людей, отбор и обучение - опускаются" - добавляет журналистка.

По словам Худецкой, автором этой идеи является заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

В Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая 01

Источник: https://censor.net.ua/n3130456
 
   
 Топ комментарии
 
Це називається фальсифікації реформ від порошенка-яценюка! Тепер Аваков має відповісти за це лайно своєю відставкою, все керівництво Нацполіції має йти з посад, таких ідіотів які фальсифікують реформи, тримати на посадах не можна!
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вот какое наследство досталось ПРЕ ЗЕ В Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая - Цензор.НЕТ 5112
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угу... даже на квартиру вдове не дал 50%
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от дурню В Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая - Цензор.НЕТ 293 , ти собі й накаркав.. але то твої проблеми
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А шоколадная воровская падаль верещала, что вся полиция реформирована и эта величайшая из реформ воровского реформатора Порошенко
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Реформа виявилась фейковою як і вся влада порошенка-яценюка!
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так шо, возвращаем старых мусаров? Или зелебоба новую рехформу *******? В Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая - Цензор.НЕТ 8297
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Це називається фальсифікації реформ від порошенка-яценюка! Тепер Аваков має відповісти за це лайно своєю відставкою, все керівництво Нацполіції має йти з посад, таких ідіотів які фальсифікують реформи, тримати на посадах не можна!
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А чим нова поліція краща за стару? Запитую тому що маю близьких людей на їх службі.
Придурки є скрізь, приблизно в одному процентному співвідношенні.
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Тільки патрульні кращі за старих ДАІшників.
А по відділах весь той самий "переатестований" зброд.
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Потрібно започаткувати такі механізми в поліції щоб ідіотів відразу визначали і виганяли. А таких механізмів досі немає, бо все керівництво Нацполіції та МВС - ідіоти та злочинці яких потрібно вигнати в першу чергу! Не можуть злочинці проводити реформи правоохоронних органів!
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вот какое наследство досталось ПРЕ ЗЕ В Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая - Цензор.НЕТ 7520
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порох красавчик! аж 25 відсотків долбодаунів нашкріб. вітаю ПЕСик.
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Ну так нормальный человек никогда не пойдет работать в милицию. А если и пойдет, то система его сломает.

И кстате, кто забыл, не Аваков начал реформу, а Эка Сгуладза, это к слову, что его поносят во всех ветках. Нет, я его не защищаю, просто нужно помнить хронологию событий В Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая - Цензор.НЕТ 5192
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Она-то начала, но закончить ей не позволили.
Теперь у нас "реформу" "заместитель председателя Национальной полиции Константин Бушуев" закончил - просто новую форму старым ментам раздал.
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Всё к чему прикасался мародёр Порошенко со своими воровскими реформами превращалось в дерьмо
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Новая полиция - это всего лишь патрульные и новая форма.
А за ними прячется тот же мусор, что и раньше.
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и разбитые приусы В Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая - Цензор.НЕТ 2229 много разбитых приусов В Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая - Цензор.НЕТ 2229 а еще есть прикольный сериал на канале НЛО-ТВ - Суперкопы называется, лучше кстати чем сваты В Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая - Цензор.НЕТ 1122
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Все это происходило под зорким ОКОМ Порошенко. Это, не помню точно, ИЩАДИЕ ЗЛА, если шо не так поправьте. и ОНО еще лезет во власть и не просто во власть, А МЫ ВСЕ ВЕРНЕМ.НОГИ НАДО ПООТРУБЫВАТЬ. Прости меня Господи.
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так имхо везде так
старые кадры подтянулись
уже с год по дороге на дачу и обратно в тех же местах наблюдаю до боли знакомые лица
как 10 лет назад
только раньше они на девятках и старых фольцах были, а теперь на новых мицубиши
в мусарне тоже самое, судя по тому как замечательно чувствует себя мой сосед подполковник полициии
ничего не поменялось ... даже дефки патрульные с силиконовыми губами куда то зникли(
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Переяславе-Хмельницком нет новой полиции. Есть ГБР или ГРПП из числа бывших гаишников, пэпээсников и прочих представителей старой системы, - журналист Худецкая
 
 
 
 
 
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