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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1528) Зеленский (1617) Трофимов (1)

 В АП планируют проводить экскурсии и показывать Зеленского детям

Команда Владимира Зеленского хочет водить экскурсии в Администрацию президента, чтобы люди могли приходить и здороваться с главой государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Украинской правде" заявил первый заместитель главы Администрации президента Сергей Трофимов.

Он рассказал, что его жизнь после назначения перевернулось "с ног на голову" и само помещение АП очень давит.

"Очень давит атмосфера, она вытягивает силы, и ты здесь находишься в вакууме. Это большая проблема. Я сейчас начинаю понимать, почему люди отрывались от реальности – потому что коммуникационно по ощущениям ты находишься в изоляции", - сказал Трофимов.

Именно поэтому, по его словам, команда Зеленского хочет это изменить.

"У нас есть желание вводить какие-то ежемесячные стратегические сессии с людьми, с экспертами, которые бы нас чему-то учили. Мы хотим здесь сделать экскурсии, чтобы, например, детей сюда запустить, чтобы они могли прийти, увидеть президента, поздороваться с ним и пойти дальше. То есть сюда надо впустить жизни. Первое впечатление – здесь все изолировано", - поделился планами Трофимов.

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Он добавил, что здание АП очень большое, и еще даже на всех этажах еще не побывал.

"Здесь очень большое пространство, можно выдавать какой-то самокат, сигвей, чтобы доехать в другой кабинет. Помню, первые дни я искал кабинет Днипрова и не мог понять, где он находится. По-честному, я был только на нескольких этажах в этом здании", - пожаловался первый заместитель главы АП.

Он также добавил, что еще не видел ни бассейна, ни тренажерного зала.

"Не нашел. Я с удивлением узнал, что здесь есть тренажерный зал, химчистка, библиотека, почта, масса каких-то вещей. Но, честно говоря, я еще всего не посмотрел, просто некогда. Знаю точно, что президент и глава АП уже тренируются здесь в зале, приходят к 7 утра на работу", - подытожил Трофимов.

Источник: https://censor.net.ua/n3130455
 
 
 Топ комментарии
 
Ось така робота дійсно президенту по плечу.
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дык... лучше арендовать вольер в зоопарке.... В АП планируют проводить экскурсии и показывать Зеленского детям - Цензор.НЕТ 3938
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Обязательно поведу сына посмотреть на лидера Зебилов!!!

Пусть увидит ЭТО.
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Навіщо? Просто робимо з цирку зоопарк. Цікаво, чи об'єкт, для екскурсій має повний перелік щеплень?
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чучело зеленского - также эффективно будет работать президентом
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Надеюсь, что сначала сделают из него чучело, а за деньги потом показывать или бесплатно - пох
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Учителя ботаники будут проводить уроки анатомии в АП. Это детки скелет президента в 14 лет, а этот в 31 год Обратите внимание на узкий лоб, большие надбровные дуги, массивную челюсть. и хвостовой хрящ - всё это признаки гениального пианиста современности.
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дык... лучше арендовать вольер в зоопарке.... В АП планируют проводить экскурсии и показывать Зеленского детям - Цензор.НЕТ 3938
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я бы лучше на Парашенко сходил посмотреть
... в зоопарк В АП планируют проводить экскурсии и показывать Зеленского детям - Цензор.НЕТ 1169
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ні. бо костюм порошенка на нього великуватий
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Зауваження лахтинському перекладачу (чи у вас індивідуальні педагоги?).
А тебе у спам.
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костюм Президента на нем, будет как шкура тигра на макаке. кстати, зебилы, скиньтесь ему на галстук.
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Это к Гончаренко. а клоун алкоголик это к Луценко в ГПУ.
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Хорошо хоть в каком, а то обычно пациент без штанов.
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Странное заглавие....Это типа стёб? При Порошенко мародёре всё устраивало???
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По улицам Слона водили, Как видно напоказ
Известно, что Слоны в диковинку у нас
Так за Слоном толпы зевак ходили


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это просто какой-та позор. Показывать зеленского детям? они что его по телеку не видили?
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мда. помесь кенгуру и обезьяны хочется руками пощупать в контактном зоопарке.
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"и показывать Зеленского детям" зоопарк, не інакше.
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Обязательно поведу сына посмотреть на лидера Зебилов!!!

Пусть увидит ЭТО.
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Он идиота ублюдка регулярно видит, и ходить никуда не надо.
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не надо оскорблять Зе! Он просто клоун в руках Бени. Пожалейте его.....
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людину можна вивести з карталу, та навіть преЗедентом зробити, а квартал з людини не виведеш.
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"Очень давит атмосфера, она вытягивает силы" - И ЗАЧЕМ ЖЕ В ТАКОЕ ГНУСНОЕ МЕСТО ДЕТОК ПРИВОДИТЬ.........
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Первая стоящая идея за всё время президенства!!!
Показывать зеленского детям...
Дико одобряю... В АП планируют проводить экскурсии и показывать Зеленского детям - Цензор.НЕТ 7233
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Их тоже будут обыскивать и отбирать смартфоны?
(а то, как бы "страну в смартфоне" в АП не пронесли)
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А кормить животное можно?

Сколько стоит посмотреть?
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Зеленский,что экспонат музея? Дешевым популизмом детей не накормишь.
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Водили на выставки, фильмы, спектакли. Теперь водят показывать скомороха. Бедные детки...
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Это он без публики не может работать , или по традициям белого дома пошёл ?
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Надеюсь Зе будет в клетке и никого не покусает ! 🙉 😁
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походу Вова Гройсман опять вытащил щастливый билет
не зря худел
... теперь его вместо Зеленского будут показывать
СЗОТ
если по теме херь какая то, президенту больше нечего делать кроме как показывать себя детям? в самой нищей и коррумпированой стране Европы?
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Не треба ля-ля. Епоха бідності скінчилась 21 квітня!
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у всех?
или только у европейской ************?
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з пресою не хоче зустрічатися, то звісно краще з дітьми, ті розумних чи незручних питань не зададуть. А якщо і поставлять, то дітям завжди можна віджартуватися. Це саме його, в чому він розуміється.
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Ладно, будуть показувати... А - рояль? А його короний номер?
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Зебилы, Вы больные! Даже из президента шоу делаете!

Да, зебилизм не лечится.....
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Чим будуть частувати діток? Сосисками бренду "член правительства" і *********** (які продавалися в буфетах совкових виборчих дільниць)?
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Правильно.Дети должны знать что Зеленский выгнал коррупционеров олигарха Поросенко
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Немного поправлю, дети должны видеть то, что развалит Украину
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Клоун - персонаж театра, цирка или кино, использующий приёмы гротеска и буффонады.
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Ну,детям клоуна всегда показывают. А с засрашкой-то что делать,например? Хоть какой-то вменяемый план представят в АП,кроме мутных разглагольствований богдана? Или из-за "изоляции" с креативностью плохо?
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Цензор, ти порохобот? В АП планируют проводить экскурсии и показывать Зеленского детям - Цензор.НЕТ 4516
Це дуже сумно, коли заангажовані адміністратори маніпулюють новинами.
Адміністратор - це людина, котра виконує обмежение коло функцій згідно з Правилами.
А цензор зайняв відверту порохоботську позицію.
А скільки разів ви уже перефарбовувалися, накшал БПП у ЕС.
Гидко і ганебно!
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Все, що пов"язано зы здоровим глуздом - це порохоботство. Зебіл у цьому середовищі почуває дискомфорт.
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Ха-ха-ха!!! Рузьге троль обиделось! Иди прапору поплачся!
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На твою думку, Цензор має бути повією, яка перефарбується згідно з наказом командувача про перехід на літню форму одягу?
Це перше.
Друге. Обговорювати дії Адміністрації на будь-якому форумі - карається баном.
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Платить за просмтр на Гаранта можно только если рядом поставить рояль и он на не играть будет
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зачем этот срам детям показывать, а потом пытаться объяснить - чем он там играл?
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Теперь становится понятной роль новоизбранного преЗЕдента --- его будут держать как музейный экспонат, а управлять государством будут другие люди. Угадайте с трех раз кто именно?
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АП - зоопарк. Там клітка, а в ній сидить мавпа і кривляється.
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Чуваку не хватает сцены и зрителей, нахрен было переться в президенты???
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халява - а президент на піоніно без штанів буде грати?
а взагалі з такою охороною, як у Зеленського - це фейкова новина.
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