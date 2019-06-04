 Международный суд ООН опубликовал меморандум Украины с доказательствами нарушений Россией

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ обнародован на сайте суда.

Основная его часть насчитывает 69 страниц. К меморандуму прилагаются также более тысячи приложений, но для просмотра они сейчас недоступны. В них изложены доводы по существу дела.

В меморандуме есть разделы о финансировании Россией терроризма в Украине, обстрелах городов на Донбассе, сбивании Малайзийского самолета MH17, преследовании крымских татар и этнических украинцев в Крыму и другие.

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Напомним, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.

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12 июня 2018 года Украина подала меморандум, который описывает и доказывает все нарушения конвенций со стороны России.

12 сентября Россия передала на рассмотрение Международного суда свои предыдущие замечания, Москва настаивает на отсутствии у суда юрисдикции для рассмотрения дела.