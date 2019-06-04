EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество, За рубежом
  1721  11
Все про:Россия (72943) Меморандум (93) Международный суд ООН (81)

 Международный суд ООН опубликовал меморандум Украины с доказательствами нарушений Россией

Международный суд ООН опубликовал украинский меморандум, в котором документально подтверждены нарушения Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, документ обнародован на сайте суда.

Основная его часть насчитывает 69 страниц. К меморандуму прилагаются также более тысячи приложений, но для просмотра они сейчас недоступны. В них изложены доводы по существу дела.

В меморандуме есть разделы о финансировании Россией терроризма в Украине, обстрелах городов на Донбассе, сбивании Малайзийского самолета MH17, преследовании крымских татар и этнических украинцев в Крыму и другие.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Версия России - чушь. Она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами, - Зеркаль в Международном суде ООН. ВИДЕО

Напомним, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.

Читайте: СБУ передала в Международный суд ООН материалы о причастности военных ВС РФ к обстрелу Мариуполя в 2015 году, - Грицак

12 июня 2018 года Украина подала меморандум, который описывает и доказывает все нарушения конвенций со стороны России.

12 сентября Россия передала на рассмотрение Международного суда свои предыдущие замечания, Москва настаивает на отсутствии у суда юрисдикции для рассмотрения дела.

Источник: https://censor.net.ua/n3130452
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пишуть, пишуть мудрі люди, збирають докази, а Пуйлу як тому соловью. наші дєди воювали ,
а остальне все... одна пісня.
 показать весь комментарий
 
«Жители Москвы отметили Ураза-байрам»...
 показать весь комментарий
 
Если РФ удается морочить голову всяким ООН, судам и прочее, то это, возможно, - кроме всего прочего,- и маркер уровня дипломатического, юридического,... - интеллектуального!, - уровня представительства Украины. Школа Миши Поплавского и ему подобных педаХОХОв дает свои плоды... А где эта знаток международного права с двойной фамилией - через черточку... Ну, та которая однажды вышла за грузинского дипломата? Все время что-то "международное" "освещала!? Особенно на ЦЕНЗР-е... При СРСР всяких задвигали на культуру, а в Украине послами, в МИД...?
 показать весь комментарий
 
"...12 сентября Россия передала на рассмотрение Международного суда свои предыдущие замечания, Москва настаивает на отсутствии у суда юрисдикции для рассмотрения дела. ", т.е. в принципе срана ничего не отрицает, но..., настаивает на том, что ни у кого нет права ее осуждать..., самое интересное, что европейцы готовы принять этот территориальный казус по имени Россия в свои демократические объятия...
 показать весь комментарий
 
 
Самое интересно что США в Сирии и ЛИвии и тд и тп тоже финансирует тероризм и ничего ведь
 показать весь комментарий
 
А нафиг тот суд решение которого никто не исполняет? Ну присудил РФ грозный трибунал НЕМЕДЛЕНО ОСВОБОДИТЬ МОРЯКОВ ? И че немедлено освободили ? Да насрали они на это решение

Это фейковые суды.Театральные .
 показать весь комментарий
 
Да, да.
Козлрилі волнуюцца:

«13:04, 4 июня 2019
Россия предостерегла США от признания Украины союзником



Международный суд ООН опубликовал меморандум Украины с доказательствами нарушений Россией - Цензор.НЕТ 1891

Предоставление Украине статуса основного союзника США вне НАТО приведет к ухудшению безопасности в Европе. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает «Интерфакс».
По его словам, подобные инициативы американской стороны, если они реальны, расшатывают ситуацию в регионе в целом и на Украине в частности. «Это еще один шаг в создании дополнительных препятствий для реализации минского процесса», - добавил Грушко.
Замминистра также считает, что предоставление Украине статуса союзника Вашингтона - это «еще один поощряющий сигнал [для] партии войны в Киеве».»
 показать весь комментарий
 
Суды суды суды. Слова слова слова.А РФ то что от них ? Не холодно не жарко. Если только посмеятся с этих судов им - пока перед ними там пляшут с этими бумажками.

Деньги по иску Нафтогаза уже 4 год взысктивают .По юКосу 10 год.Ничего не получили. А суды были .Сотни судов .И премии Маму коболева в США
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоМеждународный суд ООН опубликовал меморандум Украины с доказательствами нарушений Россией
 
 
 
 
 
 вверх