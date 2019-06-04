 Кучма весьма "авторитетный деятель", но по Донбассу важна концептуальная позиция Зеленского, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Кучма весьма авторитетный, опытный деятель, который хорошо разбирается в проблематике, но очень важна концептуальная позиция главы государства", - сообщил он.
Ранее Зеленский сообщил, что второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Он примет участие в заседании группы 5 июня.
а на вулиці президент на президенті
https://www.youtube.com/watch?v=MVt458sq3ew
кому известен этот "общеизвестный факт"?
какого числа и кому этот "факт" приснился или привиделся в белой горячке?
Походу и по всем другим вопросам позиция аналогичная.
до всех уже дошло, до этих ушлепков нет
концептуальная позиция нашего государства озвученая Зеленским
Крым, Донбасс, контирибуции и извинения, после этого будет разговор
... и медведчука своего себе заберите к е матери
"Не, Доцент, ты конечно,- вор авторитетный!"(с)
А тебе дебил Ершик унитазный, желающих присадить на наркоту твою дочку ой как много ( там работы немного осталось).
Шо тварь "сиди и тихонько обсирайся". Убивать ее никто не будет. Сама себя наркотой уграет. Дерзай.
а як що ні, то повна зрада... вже таке було ... 1917... і то, саме бидло не змогло : німці з євреями допомагали