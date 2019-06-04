EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1350  80
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (1617) Кучма (1744) Песков (925) Трехсторонняя контактная группа (99)

 Кучма весьма "авторитетный деятель", но по Донбассу важна концептуальная позиция Зеленского, - Песков

В Кремле охарактеризовали второго президента Украины Леонида Кучму, вернувшегося на должность представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, как опытного политика, но увязали перспективы переговорного процесса с позицией президента Украины Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кучма весьма авторитетный, опытный деятель, который хорошо разбирается в проблематике, но очень важна концептуальная позиция главы государства", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переговорах в Минске с РФ по Донбассу Кучме понадобится успех, - Климкин

Ранее Зеленский сообщил, что второй президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Он примет участие в заседании группы 5 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3130451
 
 
 Топ комментарии
 
їм хоч в очі сси, а коли це робить зелінський це щей приємно і корисно одночасно Кучма весьма "авторитетный деятель", но по Донбассу важна концептуальная позиция Зеленского, - Песков - Цензор.НЕТ 2611
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"...ну грузін той, як якого...Гонгадзе....з крітікой не прєзідєнта" (с)
 показать весь комментарий
 
Спочатку пояснив би Зеленському що таке концептуальна позиція. Нахватався чувак десь мудрих слів.
 показать весь комментарий
 
 
От, скажіть, пане Василю, чому всі кацапи такі дурні? До чого тут Зеленський і його "концептуальна думка"? У нього взагалі голова може бути без думок. Кучма представляє Україну, а не Зеленського. Нині - Зеленський, завтра - Пиндаків Іван з поламаної водокачки. Тут лише одна константа- Україна,як держава. Це а кацапів пуцин вічний. А у нас вічна лише Україна.
 показать весь комментарий
 
їм хоч в очі сси, а коли це робить зелінський це щей приємно і корисно одночасно Кучма весьма "авторитетный деятель", но по Донбассу важна концептуальная позиция Зеленского, - Песков - Цензор.НЕТ 2611
 показать весь комментарий
 
 
Пане Маккартні, мій хороший знайомий Степан Зелінський дуже сердиться, коли преЗедента називають його прізвищем. Тим більше, що преЗедент сам себе позиціонує, як Зєлєнскій.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
помовч ПЕСик
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
в будку псіна шоколадна!
 показать весь комментарий
 
по собі, зесобака бездомна , всіх не суди Кучма вельми "авторитетний діяч", але стосовно Донбасу важлива концептуальна позиція Зеленського, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9447
 показать весь комментарий
 
вот вам і вєсь «будапєштскій протокол» до копєйкі....
 показать весь комментарий
 
 
Авторитет Кучмы сильно укрепился после дела Гонгадзе , когда можно и голову отрубить , и выйти сухим из воды , вот уж скоро 20 лет , как сухинький авторитет .
 показать весь комментарий
 
 
то він даунам у формі сказав "оторвать голову"(... а ті * сприйняли дослівно, як наказ
 показать весь комментарий
 
ну правильно , пацан сказал , пацан сделал , авторитет )
 показать весь комментарий
 
Песков по виду дуже нагадує наступного ПРЕ РФ
 показать весь комментарий
 
Намёк понятен, сперва проведите рефуйрендум который анонсировало АП, а потом поговорил. За комплимент Чучме спасибо Мы это знаем уже.
 показать весь комментарий
 
Зачем было кучму брать в помощники? Лучше бы по делу Гонгадзе его выспросил...
 показать весь комментарий
 
Гонгадзе заказал Владимир Литвин. Они бабу тогда не поделили. А так как Гонгазде грузин и моложе, и какабка у него соответсвенно больше чем у Литвина, то фаворитом стал он у той женщины. Между прочим это общеизвестный факт
 показать весь комментарий
 
кто об этом писал?
кому известен этот "общеизвестный факт"?
какого числа и кому этот "факт" приснился или привиделся в белой горячке?
 показать весь комментарий
 
Больше еще скажу, только секрет: Виктора Ющенко никто не травил. Просто перед "отравлением" он побывал в Барановке (Житомирская область) и поел там местных арбузов. И вот, там канцерогены были и печень была у него слабая. Ну кароче траванулся, и печень выдержала. Думаете мой воспаленный порохоботский мозг такое бы придумал? Кучма вельми "авторитетний діяч", але стосовно Донбасу важлива концептуальна позиція Зеленського, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5653
 показать весь комментарий
 
так всем хотелось би увидеть концептуальную позицию от буратина. Хоть по одному вопросу.
 показать весь комментарий
 
 
Ну чо. По Харькову, вон и памятнику Жукову концептуальная позиция - "пусть сами решают".
Походу и по всем другим вопросам позиция аналогичная.
 показать весь комментарий
 
Може в Брюсселі роялів немає, або шаурмою не торгують. Як в таких умовах пресс конференцію проводити?
 показать весь комментарий
 
 
Это что такое там вякает? своё мнение засунь себе в дупу усцатое.
 показать весь комментарий
 
Да успокойтесь уже. Не будет никакой внятной позиции пока не пройдут выборы в Раду. До тех пор у него установка - вертеть тухесом на обе стороны, и на запад и на восток. Потому и торопится Беня с выборами, сложное это дело. Так что не пинайте Зе-беню в спину - будет вам всё на тарелочке, только попозжа.
 показать весь комментарий
 
 
Внятная позиция была только у барыг: населению - АРМОВИР, свинарчукам - бизнесс с агрессором. Дякулам нравилось.
 показать весь комментарий
 
То, что будет думаю Вам лично понравится больше.
 показать весь комментарий
 
 
вспучма не зря приглашен - амебоподобность Украины - это даже лучше, чем оккупация Кучма весьма "авторитетный деятель", но по Донбассу важна концептуальная позиция Зеленского, - Песков - Цензор.НЕТ 296
 показать весь комментарий
 
Нет никакой амёбоподобности, есть цель - потянуть время до выборов, чтобы по максимуму удержать лохторат с обеих сторон.
 показать весь комментарий
 
 
ДБ
до всех уже дошло, до этих ушлепков нет
концептуальная позиция нашего государства озвученая Зеленским
Крым, Донбасс, контирибуции и извинения, после этого будет разговор
... и медведчука своего себе заберите к е матери
 показать весь комментарий
 
 
вухи прочисть,только не как всегда шыкаладом,а к лору сходи
 показать весь комментарий
 
глаза протри от закисей, но не как всегда - зомбоящиком с квартала 95, а к окулисту сходи Кучма вельми "авторитетний діяч", але стосовно Донбасу важлива концептуальна позиція Зеленського, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5345
 показать весь комментарий
 
таракан, видимо, слеп и глух? зелебоб открыл ворота - въезжайте на троянском коне - милости просим Кучма весьма "авторитетный деятель", но по Донбассу важна концептуальная позиция Зеленского, - Песков - Цензор.НЕТ 5977
 показать весь комментарий
 
Ну да, "стража" украинской независимости Медведчука подвинули, теперь агрессору можно входить без стука...
 показать весь комментарий
 
Кучма весьма "авторитетный деятель", но по Донбассу важна концептуальная позиция Зеленского, - Песков - Цензор.НЕТ 6649Тут- подходит. На все 100%. :
"Не, Доцент, ты конечно,- вор авторитетный!"(с)
 показать весь комментарий
 
 
шо Андрюха,привет, сухой закон как он есть наступил?))
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
прикольно читать, как соевые боты навязывают обществу мнение о том, что зеля это марионетка коломойши Кучма весьма "авторитетный деятель", но по Донбассу важна концептуальная позиция Зеленского, - Песков - Цензор.НЕТ 8314 тут все понятно, ведь подлец и мародер порошенко ещё будучи президентом назвал его марионеткой, вот соевая ботоферма с усердием холопов отрабатывает свои леденцы Кучма весьма "авторитетный деятель", но по Донбассу важна концептуальная позиция Зеленского, - Песков - Цензор.НЕТ 7832
 показать весь комментарий
 
а зелебоб, типа, такой сам по-себе... Бу-га-га Кучма весьма "авторитетный деятель", но по Донбассу важна концептуальная позиция Зеленского, - Песков - Цензор.НЕТ 3935
 показать весь комментарий
 
 
пока ещё он ни одни слова бени, ни про дефолт, ни про назначение кобелева премьером не подтвердил, так, что рано ты про уши начал петь, ещё и 100 дней не прошло.
 показать весь комментарий
 
не, ну, то понятно... раз не сделали еще - то, значит, брехня была. Или не? Тебе закидывают пробный шар - как ты среагируешь, так и будет. если в зэлупу залезешь - это мы пошутили, если рот откроешь - так и сделаем. Кучма вельми "авторитетний діяч", але стосовно Донбасу важлива концептуальна позиція Зеленського, - Пєсков - Цензор.НЕТ 7720
 показать весь комментарий
 
да ладно рассказывать старую басню про пробные шары, ты не первый кто это говорит, так, что оригинальности от своих слов ноль, зато очень удобно беню приплетать по любому поводу Кучма вельми "авторитетний діяч", але стосовно Донбасу важлива концептуальна позиція Зеленського, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8723
 показать весь комментарий
 
х.. с ним... Будем это называть по-новому - пробный подсрачник
 показать весь комментарий
 
Никогда! Я никогда не тянул мазу за Пороха. Но! То что Зеленский- фигура, мягчайше говоря- несамостоятельная- это К Попу Не Ходи. Бенины не только ушки торчат, а и вся стать возвышается.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну так подключайся к соевому хору, не теряй времени.
 показать весь комментарий
 
Понятно. Свободен, Константин, как Великий Представитель агрессивного большинства.
 показать весь комментарий
 
 
агресивный в чем? в том, что ты уши через монитор бенины увидел?
 показать весь комментарий
 
Этот авторитет должен давно срок мотать.
 показать весь комментарий
 
 
Надо было Порошенка туда назначать. Только он может решить вопрос войны и путин его боится!!! Кучма весьма "авторитетный деятель", но по Донбассу важна концептуальная позиция Зеленского, - Песков - Цензор.НЕТ 5353
 показать весь комментарий
 
А какая концептуальная позиция главы государства?... Как Беня скажет так и будет... Кучма весьма "авторитетный деятель", но по Донбассу важна концептуальная позиция Зеленского, - Песков - Цензор.НЕТ 6791
 показать весь комментарий
 
 
Эй, кацапы, немножко мозги включете.
А тебе дебил Ершик унитазный, желающих присадить на наркоту твою дочку ой как много ( там работы немного осталось).
Шо тварь "сиди и тихонько обсирайся". Убивать ее никто не будет. Сама себя наркотой уграет. Дерзай. Кучма вельми "авторитетний діяч", але стосовно Донбасу важлива концептуальна позиція Зеленського, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2279
 показать весь комментарий
 
 
да увидим, что там кучма нарешает, ему полномочия дали, теперь уже не скажет, что кто то там пытается на него давить, пока лучшей кандидатуры нет, а если кто то хочет пойти и договориться, то пусть свою кандидатуру выдвигает и едет и договариватся Кучма вельми "авторитетний діяч", але стосовно Донбасу важлива концептуальна позиція Зеленського, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9852
 показать весь комментарий
 
ну як що прізвище "Голожопенко" то все гаразд буде
а як що ні, то повна зрада... вже таке було ... 1917... і то, саме бидло не змогло : німці з євреями допомагали
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКучма весьма "авторитетный деятель", но по Донбассу важна концептуальная позиция Зеленского, - Песков
 
 
 
 
 
 вверх