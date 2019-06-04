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 Политика Украины
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Все про:Одесская область (1759) прокуратура (3522) Юра Енакиевский (346) киотские деньги (51)

 Прокуратура закрыла дело против экс-регионала Иванющенко (Юры Енакиевского). ДОКУМЕНТ

Прокуратура Одесской области в апреле 2019 года закрыла уголовное производство №42015000000000207, в котором фигурирует экс-нардеп от ПР Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  LB.ua,  об этом говорится в постановлениях прокуратуры.

Иванющенко подозревался по двум эпизодам.

Первый из них касался растраты денег, выделенных в рамках "киотского протокола" на утепление объектов социальной сферы в Луганской области.

В декабре 2014 года Иванющенко составили подозрение по ч.3 ст. 368-2, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса по факту получения неправомерной выгоды имущественного характера в особо крупном размере (618 млн гривен) и завладение средствами государственного бюджета в особо крупном размере по предварительном сговору группы лиц.

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Однако в 2015-2016 годах суды всех инстанций подтвердили факт надлежащего выполнения работ ООО "Карпатыбудинвест" Иванющенко, а в начале апреля 2019 года Киевский апелляционный суд обязал прокуроров снять подозрение с Иванющенко в связи с отсутствием состава преступления.

Второй эпизод касается завладения долей в уставном фонде ООО "Промрынок" (рынок "7-й километр" в Одессе). В сентябре 2016 года Иванющенко сообщили о подозрении по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.189, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 по факту организации вымогательства долей в ООО "Промрынок" у его основателей и по факту организации подделки официального протокола общего собрания участников ООО, на основании которого рынок перешел в собственность Иванющенко.

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Как сообщников Иванющенко в этом деле рассматривали его бизнес-партнера Ивана Аврамова и экс-директора рынка Олега Греся.

Однако следователям не удалось доказать, что бывшие владельцы подарили свои доли Иванющенко и его товарищам под давлением, поэтому уголовное дело закрыто и по данному эпизоду.

Прокуратура закрыла дело против экс-регионала Иванющенко (Юры Енакиевского) 01
Прокуратура закрыла дело против экс-регионала Иванющенко (Юры Енакиевского) 02

Напомним, что Иванющенко находится в розыске, но и США, и Евросоюз сняли с него санкции.

Источник: https://censor.net.ua/n3130448
 
 
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Потужна перемога! Ура!!! Слава Петру Олексійовичу і його реформованій прокуратурі з кумом на чолі!!!
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А что - у нас нынче Коломойский Генпрокурор?
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коломойский у вас нынче президент
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А прокуратурой президент разве управляет? Тем более - в апреле и президентом был Порошенко и Генпрокурором - его кум Юга.
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то есть:
как Порошенко, так он "ва всем виноват", даже если уже месяц как не президент.
а как Зеленский, так "он вам не прокурор", даже если он уже месяц, как президент.
ватные "двойные стандарты"?
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А кум подонка Порошенко генпрокурор луцик уже служит Коломойскому?
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а ты не знал?
Богдан сказал что Луценко хороший прокурор
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Зеленский ещё неделю назад, подал представление в Раду об увольнении Луценко.
Но мародёрская падаль Порошенко велел своим свинарчукам в Раде, не голосовать за отставку своего кума Луценко.
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Конечно служит! После Памятной стрелки Бени и Луцыка в Амстердаме. После этого дороги Петра и Луценко разошлись. Т к денюжка инререеснее Пэци.
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зедибилы, при ПОРОШЕНКО все воры и корупционеры сидели на нарах!! ваш клоун начал их выпускать на волю
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Ни один высокопоставленный вор - чиновник или коррупционер не сидел при Порошенко на нарах.
Потому, что Порошенко был поставлен ворами во власть именно с целью их защиты.
И Порошенко сам является главным коррупционером и вором Украины на сегодняшний день.
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Проверьте Ваши портки. Похоже, туда Коломойский насрал.
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Коломойша вже ЗЄбілам в голови насрав, а вони думають що то кінець епохи бідності.
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Всю порошенковскую гнил нужно физически уничтожать или на нары. Это не люди, начиная с свинарчука Порошенко, его карманной падали Луценко, бывших паркетных генералов котлованщиков Муженко, бывшего главы СБУ Грицака, всех министров, Гройсмана, депутатов БПП, НФ, итд... Только могила исправит этих нелюдей и врагов рода людского.
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их уже зеленский к себе в команду набрал
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Кум подонка Порошенко Луценко, своё дело знает.
Защищает и отмазывает себе подобных мразей.
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зеленский мог спокойно его уволит
так что зедрочер - все притензии к зеленскому
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Ты тупое? Если бы ето было в полномочиях Зеленского он бы давно Луценка уволил Прокуратура закрыла дело против экс-регионала Иванющенко (Юры Енакиевского) - Цензор.НЕТ 3842
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Президент Украины не будет вносить представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко
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Ты тупое?
Зеленский "не мог" и начальника ГенШтаба увольнять без консультации с МинОбороны.
Но ведь захотел и уволил.
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Нет, не мог. Законы Украины не позволяют президенту самолично увольнять Генпрокурора.
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Президент Украины не будет вносить представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко
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не может, ибо депутатская падаль в виде БПП и НФ против... А прокурора назначают именно в Раде... Нелюдь Порошенко дал команду своим депутатам гадить новой власти. в том числе не снимая Луцика и не назначая нового генпрокурора
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Злой вы.....
Может человек на пенсию по крохам собирает!
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"в апреле 2019 года закрыла уголовное производствоИсточник: https://censor.net.ua/n3130448"
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Ох уж этот Порошенко. Ну никак не успокоится. Да шо ж ты творишь то такое, деспод ты эдакий???
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Кушайте ЗЕдебилы...
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дебилы тоже кушают пэтину потужну перемогу
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Торопишься слишком... )) От правосудия не уйти. Хоть с тобой ,хоть без тебя ))
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скоро витёк вернется из ростовских ******, так что начинайте потихоньку освобождать межзабугорье, ремонтик сварганьте, пересчитайте страусов и готовьтесь выплачивать моральные ущербы, зарплаты, исцеления, валютные счета, вся ставка сейчас на клоуна, а он не подведёт, всё идет по плану 2015 года, шажок за шажком, а как красиво.
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Молодец Луценко. Старается из последних сил. Януковощ на Ростове уже тебе падлюка место застолбил Прокуратура закрыла дело против экс-регионала Иванющенко (Юры Енакиевского) - Цензор.НЕТ 8140
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Януковощ скоро примкнёт к сородичам, за которых рыги отдали 100% голосов. Это ваш пингвин, вы там Межигорье подготовили для хозяина? Натопите баньку для Зели и его друга Фёдрыча.
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луцик должен сидеть вместе с петей ,татариным и енакиевским!
так будет честно!
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Я не понимаю зачем Йугику Луценку еще пол года, если он и за месяц справится всех отмазать и выпустить если еще кто то остался. Хотя уже нет таковых.
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Судді на ЗЄлю і на закони х...й клали, нічого не бояться.
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"Прокуратура Одесской области в апреле 2019 года закрыла уголовное производство"

Во-первых - в апреле 2019 Зеля был только кандидатом в президенты, во-вторых - прокуратурой и тогда, и сейчас рулит кум Юга Луценко.
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Можно украсть миллиарды у народа и за это тебе ничего не будет ! Красота !
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У нашего Генерального прокурора, как всегда все заканчивается пшиком. И тупость, и продажность в одном флаконе.
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Відчуття, шо Югік скоро сяде, як то було вже... Тим більше, якщо риги повертаються до влади, як тут волають порохоботи, то має бути дубль два. Прокуратура закрыла дело против экс-регионала Иванющенко (Юры Енакиевского) - Цензор.НЕТ 9481
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Откуда у этого проходимца недвижимость в Монако ?
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Що ботоферма і в цьому Зеленський винуватий? Злодій в законі, з дамбаської кодли тепер чистий перед Законом. І при кому це риги голови підняли? Хто прокурор?
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А Юрий Витальевич очень доволен своей деятельностью на посту Генпрокурора . Что ж вы, свиньи неблагодарные , обливаете его грязью .
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Спасибо Зе!!!!

Вот начал "рулить" - Пиня бабла занес и Кучма теперь охренезный переговорщик, тут бандюков выпускают.....

Молодец Зе, поставил на денежный поток все решения! Скоро и Янык вернется! Сколько стоит возвращение???
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Все, до чого доторкнувся порошенко, розвалюється як картковий будиночок.
Виходить, що він керував усім, як путя у рашкі.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура закрыла дело против экс-регионала Иванющенко (Юры Енакиевского). ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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