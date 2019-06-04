 Прокуратура закрыла дело против экс-регионала Иванющенко (Юры Енакиевского). ДОКУМЕНТ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua, об этом говорится в постановлениях прокуратуры.
Иванющенко подозревался по двум эпизодам.
Первый из них касался растраты денег, выделенных в рамках "киотского протокола" на утепление объектов социальной сферы в Луганской области.
В декабре 2014 года Иванющенко составили подозрение по ч.3 ст. 368-2, ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса по факту получения неправомерной выгоды имущественного характера в особо крупном размере (618 млн гривен) и завладение средствами государственного бюджета в особо крупном размере по предварительном сговору группы лиц.
Однако в 2015-2016 годах суды всех инстанций подтвердили факт надлежащего выполнения работ ООО "Карпатыбудинвест" Иванющенко, а в начале апреля 2019 года Киевский апелляционный суд обязал прокуроров снять подозрение с Иванющенко в связи с отсутствием состава преступления.
Второй эпизод касается завладения долей в уставном фонде ООО "Промрынок" (рынок "7-й километр" в Одессе). В сентябре 2016 года Иванющенко сообщили о подозрении по ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.189, ч.3 ст.27, ч.3 ст.358 по факту организации вымогательства долей в ООО "Промрынок" у его основателей и по факту организации подделки официального протокола общего собрания участников ООО, на основании которого рынок перешел в собственность Иванющенко.
Как сообщников Иванющенко в этом деле рассматривали его бизнес-партнера Ивана Аврамова и экс-директора рынка Олега Греся.
Однако следователям не удалось доказать, что бывшие владельцы подарили свои доли Иванющенко и его товарищам под давлением, поэтому уголовное дело закрыто и по данному эпизоду.
Напомним, что Иванющенко находится в розыске, но и США, и Евросоюз сняли с него санкции.
как Порошенко, так он "ва всем виноват", даже если уже месяц как не президент.
а как Зеленский, так "он вам не прокурор", даже если он уже месяц, как президент.
ватные "двойные стандарты"?
Богдан сказал что Луценко хороший прокурор
Но мародёрская падаль Порошенко велел своим свинарчукам в Раде, не голосовать за отставку своего кума Луценко.
Потому, что Порошенко был поставлен ворами во власть именно с целью их защиты.
И Порошенко сам является главным коррупционером и вором Украины на сегодняшний день.
виноватый Петя-вор
Защищает и отмазывает себе подобных мразей.
так что зедрочер - все притензии к зеленскому
Зеленский "не мог" и начальника ГенШтаба увольнять без консультации с МинОбороны.
Но ведь захотел и уволил.
Может человек на пенсию по крохам собирает!
так будет честно!
Во-первых - в апреле 2019 Зеля был только кандидатом в президенты, во-вторых - прокуратурой и тогда, и сейчас рулит кум Юга Луценко.
Вот начал "рулить" - Пиня бабла занес и Кучма теперь охренезный переговорщик, тут бандюков выпускают.....
Молодец Зе, поставил на денежный поток все решения! Скоро и Янык вернется! Сколько стоит возвращение???
Виходить, що він керував усім, як путя у рашкі.