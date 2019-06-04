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 Политика Украины
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Все про:Аваков (2805) Лещенко (568) отставка (2403)

 Нужно требовать отставки Авакова, - Лещенко

Народный депутат Сергей Лещенко отметил, что еще несколько лет тому назад подал постановление об отставке Арсена Авакова с должности министра внутренних дел и с тех пор свою позицию не изменил.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Нужно требовать его (Авакова. – Ред.) отставки, конечно. Я – автор постановление об отставке Авакова, которое было подано 3 или 4 года назад. Мы еще тогда на комитете собрали подписи за отставку в связи с его деятельностью на посту министра. С тех пор позиция не изменилась", - отметил Лещенко.

На вопрос, знает ли парламентарий позицию президента Владимира Зеленского и его команды о целесообразности отставки Авакова, он сказал, что ему это не известно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Самопомич" и "Батькивщина" требуют заслушать в Раде Авакова, Князева, Луценко и Трубу из-за убийства полицейскими 5-летнего мальчика

Источник: https://censor.net.ua/n3130446
 
 
 Топ комментарии
 
щас зе дрочеры прибегут и будут орать что аваков хороший министр
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У Зебобы требуй, у него булава есть. Нужно требовать отставки Авакова, - Лещенко - Цензор.НЕТ 6155
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Хе-хе. авакян ж@пу рвал, чтоб зэ на стульчик поставить, а тут самому с табуретки слезать?
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Интересно, а о политической ответственности главы МВД сам Аваков или Зеля вспомнят, или тихо спустят на тормозах.. Все-таки свой "болельщик"
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"Я несу полную политическую ответственность за новую реформированную полицию" - Арсен Аваков в 2016 году на выпуске новых полицейских в Академии патрульной полиции . А в 2019 году он это вспомнит?
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Розстріл співробітників поліції в Княжичах, вбивство сестер Ноздровських, тепер вбивство дитини пияками-ДАЇшниками, скільки ще має відбутись вселенських катастроф в поліції, щоб тупорилого міністра та бездарних керівників НПУ вигнали к є бєням?
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За украденные у американских налогоплательщиков деньги нужно ответить, Сэрожа!
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У Зебобы требуй, у него булава есть. Нужно требовать отставки Авакова, - Лещенко - Цензор.НЕТ 6155
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щас зе дрочеры прибегут и будут орать что аваков хороший министр
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"Я несу полную политическую ответственность за новую реформированную полицию" - Арсен Аваков 2016г. А в 2019 году он это вспомнит?
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зэ заявлял, что он подаст в отставку, если нарушит Закон. Он уже с десяток раз нарушил и Законы и Конституцию Украины, но стыд глаза чего-то не выел...
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Отлично не дал петрухе на тихую скупать голоса на выборах президента!
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В серьёзных масштабах этим только мародер петя-парашенко занимался!
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Судя по результатам выборов, особенно наблюдая за разницей в %% голосов в первом и втором туре, Петя в скупке голосов резко уступает оппоненту Нужно требовать отставки Авакова, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7816
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А вот судя по рейтингам в ВР, где у БПП меньше 10% вместо 16%, которые были у рошена в первом туре, сразу видно, кто занимался скупкой. А Зеля со своих 30 до 40% подрос.
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Рейтинги - то в основном манипуляция цифрами, а результаты выборов - это факт. Намутить с 30% до 73% - это небывалый гешефт.
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То есть ты не рофлишь, да? И веришь, что Зеленский раздал как-то незаметно бабло 43% проголосовавших? Нужно требовать отставки Авакова, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3017 А то, что это просто люди голосовали против мародера, у которого как раз почти 50% антирейтинга ты не думал?
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Это в глазах зелепупиков является индульгенцией для остальных прегрешений "рюкзаковича"?
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А разве Зеленский назначает министров а не премьер и парламент которые сейчас принадлежат Парашенку? У вас на Рашке может так и делают но не в Украине. Нужно требовать отставки Авакова, - Лещенко - Цензор.НЕТ 5194
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Эти дни показали, что зэ назначает рыгоанальную и коломойскую шушеру.
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Он не назначает, он может отправить в отставку. И парламент здесь не помеха, всех остальных силовиков же отправил на покой..
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Хе-хе. авакян ж@пу рвал, чтоб зэ на стульчик поставить, а тут самому с табуретки слезать?
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Че-то Лещенко какой-то сильно невменяшка. Пора его гнать подальше от Зеленского, ибо проблемы создает, х-ню несет, а какая от него польза?
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Вах, как он пальчики колечком скрутил! Вумный!- жуть! Сэрожа! Ты-вор! Тупой, наглый крадун! За тобой прийдет американский прокурор!
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Он показывает какого размера у него очко)
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Намекаешь на положительную динамику? Нужно требовать отставки Авакова, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1059
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Гнойсман не даст выгнать Авакова за какие то мелочи. Для них люди ето мелочи жизни.
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Забувайте про "папередников". Нужно требовать отставки Авакова, - Лещенко - Цензор.НЕТ 6930 "Я считаю, что это самый удачный и профессиональный министр за все последние пять лет. "Я считаю, Аваков должен остаться. Он стабилизирующий фактор. В стране что бы ни происходило, он - как фундамент какой-то. То, что я видел на протяжении 2017-2018 годов, я считаю он - фактор стабильности в стране. Он - государственник", - отметил Коломойский, указав, что Аваков даже может занять позицию премьер-министра: "Надо у него спросить. По образованию - он подготовлен".Источник: https://censor.net.ua/n3125861
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Давно пора.И не только из за этого случая.Одних рюкзаков выше крыши хватает
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А не поставить-ли нам господа, вопрос об отставке "Сурожы" --- мне-бы казалось это более актуальным, да,да,да и лучше это было сделать года 3-4 назад...
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Лжец! Врёт, тварь и не краснеет! По одной только вот этой срани можно сказать: врёт он! Вот этой: "Я - автор постановление об отставке Авакова, которое было подано 3 или 4 года назад."(с)
Любой, мало-мальски нормальный человек, обязательно помнил бы, до минуты, то момент, когда он в открытую попёр против Самого Опасного человека в Украине! А эта лживая тварь- даже год забыла.
Я всегда этого Леща ненавидел, интуитивно. Он подтвердил- я верно ненавидел.
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Редкий случай, но тут он не врет

Как известно, после скандального убийства мужчины представителями полиции в с.Кривое Озеро Николаевской области в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления об увольнении Авакова с должности главы МВД.
В декабре 2015 года в ВР также вносили постановление об отставке Авакова, авторами документа стали 20 народных депутатов, среди них - депутат от "Самопомочи" Егор Соболев, депутат от БПП Сергей Лещенко, исключенный из БПП Олег Барна, внефракционные Анна Гопко и Борислав Береза и другие.
В пояснительной записке отмечалось, что Аваков не выполняет закон о люстрации, назначая на высокие должности люстрировать чиновников, в том числе Василия Паскала, Виталия Сакала и других. Главе МВД также вспомнили назначения своим заместителем Сергея Чеботаря, который стал известным благодаря скандалу с избиением журналистов, проводивших расследование об имуществе чиновников.
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Лещенко ещё за квартиру не отчитался где взял миллионы?
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эту мразь авакова ещё нужно спросить, где оно насобирало антиквариат, такое себе полубизнесмен с предприятиями на жену, по любому сволочь, такая же как и порошенко Нужно требовать отставки Авакова, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7844
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Лещенко, а ваша думка про ринок е/е. Ви за перенос чи за введення?
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Напомнило...
- А вот, Василий Иванович, мужики сомневаются, ты за большевиков аль за коммунистов? - Я за интернационал! - Василий Иванович, а ты за второй или за третий? - Чего за второй? - Интернационал. - Ну, за тот, за который нужно. А Ленин в каком? - В Третьем, он его и создал Третий Большевистский. - Ну и я за Третий.


Так и тут...лещ ответит просто...а Беня за перенос или за введение..?? Нужно требовать отставки Авакова, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2707
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аваков должен быть отстранен!!
провести расследование за всю каденцию,убийство Сашка*белого*и многое другое.
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Скорее Зеленский даст отставку Лещенку
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Знаючи скiльки г*вна зiбралось в ВР все ж знайдеться якийсь Сiрожа який спливе на верх.
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Своєчасно він... А до того як люди на протести виходити почали чого воно мовчало...
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Всем задаю простой вопрос: может ли быть Аваков министром, если за 5-ть лет он/его подчинённые не закрыли ни одной нелегальной приёмки металла, а количество нелегальных АЗС выросло в разы???
П.С. Так это только то, что видно любому человеку.......
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Ещё как может! Он и есть Супер-Министр. По крайней мере, огромное бабло идет мимо Минтранса, от всех(!) моряков Украины- в карман Авакова. Как хотите, но такое(!) представить себе трудно. А у нас- раз плюнуть. Если ты- Аваков.
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а мог ли быть Петрусь президентом при таком Авакове?
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ну шо, сабаков, помогли тебе твои ляхи зеленые сопли? при первом же шухере за яйца взяли. хехе
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серОжа лещ всегда держит хвост по ветру..... флюгер....
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Окрім підозрюваних поліцейськихВолодимира Петровця та Івана Приходька у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова фігурують "невстановлені особи".
Про це повідомив адвокат Петровця після засідання суду, який обирав підозрюваним запобіжний захід.
"Коли прокурор озвучував клопотання, то йшла мова про двох встановлених осіб, які зараз мають запобіжні заходи. Але є й інші невстановлені досудовим розслідуванням особи. Ми не можемо знати, яка кількість цих інших осіб", - сказав захисник.
Він наполягає на тому, що злочин був неумисним, а обоє підозрюваних мають дітей. Захист буде оскаржувати запобіжний захід.
Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба повідомив, що з підозрюваними у момент скоєння злочину могла бути дитина.
"Уже є версії, що з кимось із них була неповнолітня дитина, якій давали стріляти", - сказав він.
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трудная тема для соевых с одной стороны надо щемить Лещенко по любому поводу, чтобы тот ни сказал. С другой стороны последние указы гласят о тотальном щемлении Авакова...
и куда бедному ******* податься...
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Да ты шо..?7 И что это за последние указы.. такие секретные...??
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Ну и стоило Бе Бе Бе так ложиться под ваЗЕлина, шобы шмаркли сделали из тебя козла отпущения? Нужно требовать отставки Авакова, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1607
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНужно требовать отставки Авакова, - Лещенко
 
 
 
 
 
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