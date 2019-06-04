 Нужно требовать отставки Авакова, - Лещенко

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Нужно требовать его (Авакова. – Ред.) отставки, конечно. Я – автор постановление об отставке Авакова, которое было подано 3 или 4 года назад. Мы еще тогда на комитете собрали подписи за отставку в связи с его деятельностью на посту министра. С тех пор позиция не изменилась", - отметил Лещенко.

На вопрос, знает ли парламентарий позицию президента Владимира Зеленского и его команды о целесообразности отставки Авакова, он сказал, что ему это не известно.

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