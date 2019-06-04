 Суд взял под стражу второго полицейского, подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Об этом сообщает theБабель, передает Цензор.НЕТ.

Суд постановил держать Петровца под стражей 60 суток. Об этом просил прокурор, поскольку есть риск, что подозреваемый будет скрываться от следствия. По словам стороны обвинения, ранее Петровец отказался от теста на алкоголь.

В свою очередь адвокат возражал против содержания под стражей, поскольку нет ни одного доказательства, что Петровец совершил "хоть один выстрел".

Сегодня ранее суд взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога полицейского Ивана Приходько, одного из подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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