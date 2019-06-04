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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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 Суд взял под стражу второго полицейского, подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога второму полицейскому Владимиру Петровцу, подозреваемому в убийстве 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщает theБабель, передает Цензор.НЕТ.

Суд постановил держать Петровца под стражей 60 суток. Об этом просил прокурор, поскольку есть риск, что подозреваемый будет скрываться от следствия. По словам стороны обвинения, ранее Петровец отказался от теста на алкоголь.

В свою очередь адвокат возражал против содержания под стражей, поскольку нет ни одного доказательства, что Петровец совершил "хоть один выстрел".

Сегодня ранее суд взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога полицейского Ивана Приходько, одного из подозреваемых в убийстве пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова.

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяслав-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: в городах Украины возле управлений полиции устраивают акцию "Безнаказанность убивает"

Источник: https://censor.net.ua/n3130445
 
 
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уже была петиция про импичмент зеленского. и что ушел? нет? вот и авакян не уйдет. не стройте иллюзий
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петиция была написана порохоботами за деньги
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еще одна поддерживает убийство ребенка
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max ka ka (макс кака) только что очухалась от выпитого и сразу, ничтоже сумняшеся какнула в инет...

ИДИ ЧИСТЬ ЗУБЫ, СМОТРИ В ЗЕРКАЛО И... и подмойся в конце концов, бо "пахнет" )
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ну, раз подмылся - маж ТАМ ваЗЕлином и к станку...
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там зеленое дерьмо должно быть в руке
как у зедрочеров

исправь картинку
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кстати, дельное замечание. на будущее перерисую. спасибо
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вы в обнимочку проснулись и общаетесь?
Слейтесь в экстаЗЕ и заткнитесь! Суд взял под стражу второго полицейского, подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - Цензор.НЕТ 1623
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Елена Голиц - поддерживает авакова за то что он сажает и убивает детей
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вы в обнимочку проснулись и общаетесь? !!!
Слейтесь в экстаЗЕ и заткнитесь!
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и тут про Зеленского! Да сколько ж можно!?
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просто провел аналогию, что все те петиции до жопы. Вон Порошенко их хоть рассматривал и отвечал. А тут вместо зеленского богдан отвечает на петицию мол мы все понимаем, что это шуточки про импичмент ведь 73% зебилов проголосовало за зеленого
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Закрыть на подвал нуно было обоих и срок подвесить один на двоих -30 лет А они уже пусть сами разыграют на пальцах кто и сколько будет сидеть. Рюкзакова не нужно отправлять в отставку Нужно выдать пистолет с одним патроном и проследить, чтоб он не нарушил офицерский кодекс чести.
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А когда это авакян был офицером, что должен стреляться. Когда и в каком звании, напомните плиз
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Думаю, что он сам попросился под охрану... ублюдочное
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он не стрелял, он банки расставлял на детской площадке, он невиновен, он просто жрал водку и ему было весело.
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Такая гнида, ублюдочная, тупая, вонючая морально и физически, не просто мусор, а био-мусор Суд взял под стражу второго полицейского, подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - Цензор.НЕТ 3980 лишила мальчика жизни. Не удивлюсь, если этот яйцун не по банкам стрелял, а целился в людей.
И оно должно дальше ЖИТЬ, это быдло?
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Интересная ситуация. Каждый будет говорить, что он не виноват. А доказательств в виновности кого то одного нет. По сути, если доказательств не будет - должны отпустить обоих.
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И правильно. Пусть отпустят. Но дойдут ли эти ****** до дома?
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Дойдут, куда они денутся - и кто им помешает? Ведь никто им не помешал устроить пострелушки... К сожалению, десятилетия социальной селекции сделали граждан Украины очень... терпеливыми (если культурно выражаться)...
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Так в Омерике отпустили двух братьев близнецов. Жертва изнасилования указала одного из них, а у него оказалось алиби. Отпустили обоих.
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Но тут есть один нюанс. Эта гнида, которую взяли под стражу отказался пройти тест на алкоголь. А значит настаивает, что был тверёзым. Cследовательно он и есть убийца. Хладнокровный циничный и трезвенник к тому же. А второй пойдёт паровозом, как соучастник.По этой статье лет 7-8 зацепит, как с куста.
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Когда Рюкзакова уже под стражу возьмут а не этих пешек случайных?Ведь то что произошло это всего лишь случайность в закономерной деятельности Рюкзакова
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Кокой у нас однако справедливый, рехвормированый и неподкупный суд! Прям как шлюхи на окружной Харькова... Ты смотри, и недели не прошло, как они уже зашевелились. Судова рехворма пецякрыса во всей красе!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд взял под стражу второго полицейского, подозреваемого в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова
 
 
 
 
 
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