 Суд отказал в аресте доли уставного капитала холдинга Поповой Mex Advertising. Экс-замминистра заявляет о "рейдерстве и шантаже" со стороны финансовой компании "Женева"

Об этом Попова сообщила в комментарии Цензор.НЕТ.

Так, на данный момент финансовая компания "Женева" является владельцем прав требования по долгам холдинга экс-чиновницы Mex Advertising, которые были приобретены у "Райффайзен банк Аваль" в конце 2018 года. В рамках взыскания долга судья Дарницкого суда Киева Олега Колесник арестовал 45% доли в уставном капитале ООО "МЕКС АДВЕРТАЙЗИНГ" (Код ЕГРПОУ 38050786), 94% доли в уставном капитале ООО "МЕКС20" (Код ЕГРПОУ 34839999) и 61% доли в уставном капитале ООО "АРЕНА-МЕДИА ЕКСПЕРТ" (Код ЕГРПОУ 36352394), принадлежащих отцу Поповой - Валерию.

Однако тот же суд уже 20 мая в лице судьи Людмилы Комаревцевой постановил отказать в аресте упомянутых активов, а также денежных средств и недвижимости, владельцем которых является Валерий Попов. В числе причин отказа - нарушение прав третьих сторон, нехватка доказательств того и необоснованность применения ареста.







По словам Поповой, финансовая компания "Женева" обратилась к холдингу с предложением помочь выкупить свой долг у "Райффайзен банка Аваль". Когда же Mex Advertising дал свое согласие и готов был заплатить оговоренную сумму за выкуп долга, "Женева" опередила их и оформила сделку на подконтрольную ей компанию "Веста". После этого, когда долг холдинга уже фактически принадлежал "Женеве", его выкупная стоимость была на порядок большей.

"Ребята (компания "Женева". - Ред.) – рейдеры, работают с ФГВФЛ", - говорит Попова, добавляя, что после отказа выкупать свой долг у "Женевы", руководство последней стало предпринимать попытки рейдерского захвата бизнес-центра холдинга, шантажа и подачи исков в суд с целью наложить арест на корпоративные права структур, входящих в рекламный холдинг Mex Advertising, денежные средства и недвижимость его владельцев.

На данный момент, как утверждает Попова, холдинг Mex Advertising продолжает свою деятельность.