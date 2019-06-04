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 Зеркаль в Международном суде ООН: Версия России - чушь. Она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами. ВИДЕО

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль назвала российские возражения касательно наличия у Международного суда ООН юрисдикции по иску Украины о нарушении РФ конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации затягиванием процесса с целью избежать ответственности.

"Вчера Россия показала свое отношение к международному праву. Это пренебрежение к праву и народу Украины. Это затягивание процесса с целью избежать ответственности за свое незаконное поведение. Это обезображивание принципов международного права с целью легитимизации своей разрушительной деятельности. И, наконец, когда все это не срабатывает, в ход идет отрицание всех известных фактов", - сказала Зеркаль в ходе выступления в суде в Гааге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Видео 5 канал

Замминистра подчеркнула, что Россия уже совершила многочисленные нарушения международного права, а теперь стремится избежать ответственности за всё без исключения. Дипломат также обратила внимание судей на то, что предписание Суда о восстановлении деятельности Меджлиса в Крыму, а также об образовании на украинском языке остается без выполнения российской стороной.

"Россия не хочет, чтобы этот суд рассматривал дело Украины по существу. Зато она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами. Позвольте быть откровенной: версия фактов, которую вы услышали вчера - чушь. Россия преждевременно требует обсудить факты на этой неделе, поскольку на стадии рассмотрения по существу, с полным и надлежащим изучением всех доказательств, Россия не сможет защитить свое поведение", - отметила дипломат.

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По ее мнению, Россия продолжает искажать дело, представляя его как политически мотивированное и надуманное.

"На этой неделе перед вами стоит единственный вопрос - это вопрос юрисдикции. Господин председатель, адвокаты Украины представят четкие аргументы, наше дело представлено на ваше рассмотрение должным образом", - резюмировала Зеркаль.

Напомним, 16 января 2017 г. Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по иску Украины для привлечения России к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее агрессии против Украины прошли 6-9 марта 2017 года. Украина представила аргументы 6 и 8 марта, Россия - 7 и 9 марта. Иск на 45 страницах опубликован на сайте суда.

Читайте: СБУ передала в Международный суд ООН материалы о причастности военных ВС РФ к обстрелу Мариуполя в 2015 году, - Грицак

12 июня 2018 года Украина подала меморандум, который описывает и доказывает все нарушения конвенций со стороны России.

12 сентября Россия передала на рассмотрение Международного суда свои предыдущие замечания, Москва настаивает на отсутствии у суда юрисдикции для рассмотрения дела.

Источник: https://censor.net.ua/n3130442
 
   
 Топ комментарии
 
Ланочка, дорогенька, давай, дожимай парашу!
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Перший міжнародний візит і перша ганьба!
Ніколи Порошенко не ігнорував зарубіжні ЗМІ.
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когда нет ума....и ты это знаешь...
И знает твоя команда...

Версия России - чушь. Она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами, - Зеркаль в Международном суде ООН - Цензор.НЕТ 5977 Taras Berezovets‏Подлинная учетная запись @TarasBerezovets 8 мин.8 минут назад
Владимир Зеленский отказался от общей пресс-конференции с Юнкером и не будет давать комментариев журналистам во время визита в Брюссель.
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Ланочка, дорогенька, давай, дожимай парашу!
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А ты уже на бутылку присел? Ну держи это при себе, не все такие как ты...
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Відкий очі : вона в твоєму рідному місті шахти і заводи дорізає ...
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а скажи-ка мне "киевлянин", сколько в Киеве до перестройки было зоомагазинов и где они были... Версія Росії - маячня. Вона намагається створити альтернативну реальність і маніпулювати фактами, - Зеркаль у Міжнародному суді ООН - Цензор.НЕТ 8172
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спасибо, лахта. именно такой ответ отлично показывает, кто ты есть. береги себя: ветер с Финского залива в начале лета бывает коварным.
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ну и хреново ж тебя хозяин кормит! Версія Росії - маячня. Вона намагається створити альтернативну реальність і маніпулювати фактами, - Зеркаль у Міжнародному суді ООН - Цензор.НЕТ 4699 держи ещё на полбуханочки, несчатьечко!
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нехорошо поносить своих без крайней на то надобности.
тримай, нікчемо! (держи, убожество) Версія Росії - маячня. Вона намагається створити альтернативну реальність і маніпулювати фактами, - Зеркаль у Міжнародному суді ООН - Цензор.НЕТ 5824
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Сепар, иди теребонькай на Моторило і не тужся ...
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Маасковія тільки і тримається на брехні.
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Удивительно то, что таки держится. Вот уж действительно, умом Россию не понять...
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Это не я, это Бутусов Версія Росії - маячня. Вона намагається створити альтернативну реальність і маніпулювати фактами, - Зеркаль у Міжнародному суді ООН - Цензор.НЕТ 208 - конь педальный.
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когда нет ума....и ты это знаешь...
И знает твоя команда...

Версия России - чушь. Она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами, - Зеркаль в Международном суде ООН - Цензор.НЕТ 5977 Taras Berezovets‏Подлинная учетная запись @TarasBerezovets 8 мин.8 минут назад
Владимир Зеленский отказался от общей пресс-конференции с Юнкером и не будет давать комментариев журналистам во время визита в Брюссель.
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епоха відкритості розпочалася...
А як звизділи, що навіть "українці зможуть вільно приходити вітатися з президентом" - тут: https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/4/7217044/
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Патамушта дрова мислити не можуть за визначенням.
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Порохоботы Ваша патологическая брехливость уже надоела, ну нельзя столько брехать и срать в эфире, вы уже ничего не исправите, воровать нужно было меньше. Зеленский не отказывался от прессконференции, он её НЕ ЗАКАЗЫВАЛ, читайте оригинал!!!. Нех зяыком впустую молоть как петя, Зеленский не свистит, он дело делает и пустой пиар ему не нужен.
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Какое дело он уже сделал?
Пожрал шаурмы, нашёл качалку в АПи концерт Монатика не катит в пример.
Прошу?
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Хе, Президентом стал и все вас воров и барыг раком перед народом поставил получив 73% поддержки населения, одновременно показав вам что вы, воры и барыги - никто для украинского народа.
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Хоть одного покажи кого он раком поставил? Раком он пока ставит своих выборцев?
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Нет, блин, чтобы основатель Партии Регионов и всеми признанный вор и барыга с минимальной поддержкой населения вновь стал Президентом. Ты этого хочешь?
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Минимальная поддержка? ЗЕ!билы, вас специально по низкому уровню интеллекта отбирают?
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Ну то есть никуя не сделал?

Так бы и писал. Нахрена ты мне свои петушиные мечты о стоянии раком описываешь?
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Порошенко первым делом после избрания сразу продвинул Закон Портнова о прокуратуре, после которого прокуратура стала недоступна для простых граждан и стала на охрану госворов. Зеленский этого и подобного не делал, он изучает ситуацию и не делает поспешных шагов и да, в этом он прав.
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Вася, ты определись там в своей межушной ниточке. А то у тебя в одном комменте ЗЕ!бил молодец - он делает, а не "впустую молоть", а вот в этом комменте он никуя ещё не делает, а только изучает.
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І буде Зє вивчати цей Закон ще 5 років , на відміну від Закону про мову . Ваші овації дупоголові зазєлі , жертви НЛП від 1+1 .
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Нет, Зеленский вообще не будет изучать Законы создающиеся для грабежа бюджета и разжигания национальной розни, тут ты идешь по линии пети, который развалил и понимание между гражданами Украины, и язык общения и церковь, превратив страну в малину воровскую, причем разодранную ненавистью и религией.
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Да им хоть ссы в глаза... Модификат на генетическом уровне.
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Самое интересное, что порохоботы признают что брешут, даже не вякнули на обвинение, просто брехать продолжают.
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ЗЕ!бил, так где примеры кроме твоих мечтаний про стояние раком?
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Ваша матерная истерика прямое доказательство. Судя по вашему подзаборному суржику петя уже платит ботым копейки на которые ведутся только отбросы без интеллекта.
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Вася, тебя в детстве мама роняла головой вниз, что ли? Это ты тут о стоянии раком что-то гундеть начал, когда я тебя спросил что же такого ДЕЛАЕТ твой ЗЕ!лебоба на посту президента. И тут у тебя прорвало на рассказы про "раком".

Так что он уже сделал? Или так и будешь спрыгивать, неотброс ты наш?
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Облиш ти його , він і сам вже починає розуміти в яку біду зазєлі своїм дупогловим інтелектом завели Україну . Після виборів до ВР вже буде запізно .
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Зачем такой президент?открытый ты наш,-кого вы выбрали?вовочке не дает говорить дядя беня-нет сценария-нет базара-Під час першого візиту президента України Володимира Зеленського до Брюсселю міжнародні журналісти не матимуть змоги поставити йому питань.

Про це повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter.

Журналіст відзначив той факт, що Зеленський не збирається давати спільної прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.
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Перший міжнародний візит і перша ганьба!
Ніколи Порошенко не ігнорував зарубіжні ЗМІ.
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Хоча знаєте... А уявіть, як оце зганьбилося би, дозволь йому ту пресуху. Воно ж лише "Дуже добре. Дякую."
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Буратіна спец по роялям, а тут таке...
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Президент Украины ничего не должен. Мендель.
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Если попадешь в царство одноглазых, выколи себе один глаз

Так вот если все начнут жить в этой "альтернативной реальности" ?!
Вопрос об альтернативности повернётся на 180*
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Русские свиньи (пардон за тавтологию) ! Прокомментируйте, пожалуйста!
Статья 15 вашей, свиньи, Конституции:
Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
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Вовочка Ленін любив з броньвиків патякать, Вовочка Путін любить перед камерами по 4 години патякать, а Вовочка Зелебенський в броньовиках їздить, а вживу патякать панічно боїться бо дурненький!!!
От Лєнка Зеркаль умничка і красавиця!!!
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Вона вже пояснює що ми програЄмо , бо росія така сяка . А хто нам заважає бути такими у відношеннях з Кацапією ? А "пахать" , з повною відповідальністю , не пробували ?
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Если РФ удается морочить голову всяким ООН, судам и прочее, то это, возможно, - кроме всего прочего,- и маркер уровня дипломатического, юридического,... - интеллектуального!, - уровня представительства Украины. Школа Миши Поплавского и ему подобных педаХОХОв дает свои плоды... А где эта знаток международного права с двойной фамилией - через черточку... Ну, та которая однажды вышла за грузинского дипломата? Все время что-то "международное" "освещала!? Особенно на ЦЕНЗР-е... При СРСР всяких задвигали на культуру, а в Украине послами, в МИД...?
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Чтобы версия россии не была чушью - надо было стрелять по "зеленым российским человечкам", захватывающим здания Верховного совета и КМ АРК там же, во время их вторжения! Тогда бы открытую вооруженную агрессию параши против Украины не надо было никому доказывать! Ото и вся "чушь"...
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Если бы да кабы у зебила во рту росли 🍄
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А её и не надо ДОКАЗЫВАТЬ, все и так всё видят. Просто им спокойней ДЕЛАТЬ ВИД, что ничего не происходит. Ссылаясь, между прочим, и на политику самой нашей страны!
"Война? Нет, не слышали!" - Вам скажут 90% народа. Сводки с фронта идут в вечерних новостях после новостей про аварии, падении из окон, драках в ВР и пр. Что-то на уровне новостей про свадьбу Потапа.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеркаль в Международном суде ООН: Версия России - чушь. Она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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