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 Общество
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Все про:Китай (993) компания (99)

 "Восход Солар" опровергает незаконные платежи на связанные структуры, – заявление директора

Принадлежащая китайской государственной корпорации CNBM компания "Восход Солар" (которая владеет солнечной электростанцией в Николаевской области) считает давлением на суды и общественность распространение заведомо неправдивой информации о незаконных действиях менеджмента компании, о якобы причинении ущерба государственному Укргазбанку и о финансовом положении компании.

Об этом в комментарии "Украинским новостям" заявил генеральный директор ООО "Восход Солар" Анатолий Старицын.

По его словам, накануне некоторые СМИ продолжили распространять непроверенную и не соответствующую действительности информацию о компании. "Мы считаем эту информкампанию инспирированной нашими оппонентами в судебных тяжбах, а именно компанией ФК "Веста". Сегодня на стороне этой компании работают суды, нацполиция, СБУ, органы прокуратуры. Все они осуществляют попытку рейдерского захвата имущества китайского государственного инвестора, обвиняя нас во всех смертных грехах", - говорит Старицын.

"СМИ также озвучивают обвинения в финансовом мошенничестве – якобы имея заложенное перед "Актив-банком" имущество, компания "Восход Солар" будто бы взяла под этот же залог кредит в Укргазбанке. Это абсолютно не соответствует действительности, более того, согласно обнародованной ранее справке, компания уже выплатила весь долг перед государственным финчреждением."

Также менеджменту компании вменяли в вину, что, имея арестованные счета, она якобы перечисляла средства на связанные структуры в сумме 120 млн грн, тем самым причиняя ущерб деятельности компании и "вымывая их".

"Мы действуем в строгом соответствии с законодательством. Для понимания - в системе Клиент-Банк арестованный счёт недоступен для проведения платежей. Поэтому арестованными счетами мы пользоваться не могли. Во-вторых, компания не вымывала деньги в пользу связанных структур. Поступления от продажи произведенной электроэнергии были направлены на погашение задолженности перед государственным Укргазбанком, на уплату налогов и других обязательных платежей в государственный и местные бюджеты, а также для обеспечения для обеспечения нормальной и бесперебойной эксплуатации электростанции", - сообщил он.

"Эти и все прочие обвинения являются лживыми и используются нашими оппонентами для сокрытия собственных незаконных методов давления на нас, наших акционеров, судебную и правоохранительную систему - чему, однозначно, будет дана оценка в правовом поле", - добавил он.

Напомним, ранее акционеры компании Восход Солар – Китайская Государственная Корпорация CNBM обвинила СБУ и МВД в попытке рейдерской атаки. Директор CNBM International Energy PTE LTD Юнчжи Чен сообщил (ссылка), что компания может подать в суд на государство Украина как результат рейдерских атак на активы CNBM. Также СМИ сообщали, что Министерство Юстиции уже получило уведомление о международном судебном процессе. 

Напомним, CNBM является одной из крупнейших госкорпораций Китая, входит в топ-500 крупнейших компаний мира. Группа является №1 в мире по производству цемента, гипсокартона и стекловолокна. В бизнес группы входит также торговля углем, сталью, продуктами леса, строительным оборудованием, станками, минеральными продуктами и др. В Украине владеет активами суммарной мощностью 267 МВт.

По результатам 2018 года, 10 СЭС CNBM в Украине произвели 309 млн кВт-час электроэнергии, что позволило обеспечить годовое потребление для более 70 тыс. домохозяйств, и уплатил более 500 млн. грн. налогов в бюджеты разных уровней.

СМИ ранее сообщали, что за деятельностью ФК "Веста" стоит украинский предприниматель, специализирующийся на скупке проблемных долгов – Павел Фукс.

Источник: https://censor.net.ua/n3130440
 
 
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«12:08, 4 июня 2019
Росгвардейцев накажут за неспешное открытие ворот перед генералом



"Восход Солар" опровергает незаконные платежи на связанные структуры, – заявление директора - Цензор.НЕТ 2582
Младший лейтенант и капитан полиции будут наказаны по приказу начальника московского Главного управления собственной безопасности Росгвардии за несвоевременное открытие ворот.
Как долго не открывали ворота сотрудники Росгвардии, точно не известно.
27 мая сообщалось, что управление Росгвардии Новосибирска опубликовало перечень стран, куда служащие могут отправиться в отпуск. В список попали 14 государств: Абхазия, Азербайджан, Белоруссия, Вьетнам, Индонезия (остров Бали), Казахстан, Киргизия, Китай, Куба, Арабские Эмираты, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Южная Осетия.»



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у нас он луценко отбил рейдерскую атаку с 18 тысячного городка. Подумаешь там какая-то китайская шарашка. "Восход Солар" опровергает незаконные платежи на связанные структуры, – заявление директора - Цензор.НЕТ 9865
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Так это что, выходит китаезы для постройки у нас солнечной электростанции которая нас будет еще 10лет грабить самыми высокими тарифами в Европе еще умудрились взят кредит у нашего банка, причем без привязки к курсу валют??? Охренеть, нас разводят по полной все кому не лень, ну а спасибо нужно сказать всему тому быдлу, которое на выборах меняет одну банду мародеров на другую (рыгов, на шоколадку, шоколадку на бениного вазелина).
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Зря ,вы, так про Петра Алексеевича. За все вреня независимости - единственный нормальный президент
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Чем больше читаешь комментарии порохоботов, тем больше осознаешь степень их связи с московитскими спецслужбами. Стиль, понимаешь ли. Того "шила" уже ни в чем не утаить. Рейдерский захват предприятия ГОСУДАРСТВЕННОГО китайского инвестора, да еще в нынешнем положении нашей страны, сродни топтанию по собственным яйцам. И кто бы такое мог придумать? Очередной секрет Полишинеля? Соевые, вам бы за "поребрик". Там живут ваши ментальные братья - моральные уроды.
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Так Китай стратегічний партнер Вялікого Пу. А друг моєго ворога не зовсім мій друг.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Восход Солар" опровергает незаконные платежи на связанные структуры, – заявление директора
 
 
 
 
 
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